ГлавнаяНовости

«Рома» рассматривает Ругани в качестве альтернативы Смоллингу

25 июля 2020, 13:06

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Рома» рассматривает различные варианты для замены защитника Криса Смоллинга

В настоящее время футболист выступает за римский клуб на правах аренды. Римляне планируют выкупить игрока, однако не могут договориться по сумме трансфера с «Манчестер Юнайтед». 

В качестве альтернативы «Рома» рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани

Все новости
Слухи«Ливерпуль» заинтересован в подписании защитника «Шальке» Кабака
Сегодня, 00:08 Комментарии7
Слухи«Боруссия» нашла замену Санчо в «Лилле»
Вчера, 17:05 Комментарии4
СлухиСпортивный директор «Милана» заинтересован в трансфере Ал. Миранчука
Вчера, 11:36 Комментарии13
Конте: «Месси не перейдет в „Интер“ даже в фэнтези-футболе»
Вчера, 09:24 Комментарии16
Слухи«Лидс» заинтересован в трансфере голкипера «Арсенала»
Вчера, 00:50 Комментарии16
СлухиЛэмпард хочет подписать Стоунза
Вчера, 00:22 Комментарии15
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Valeriy Lutsak
Valeriy Lutsak
25 июля в 16:39
Ну не знаю! Я лично бы не продавал Ругани! Его проблема только в одном - очень мало игрового времени! Вспомните как был период , когда Дибала выходил лишь на 20 минут! Что он мог показать? И тогда все начали здесь писать : нужно как можно скорее его продать пока можно взять какие-то нормальные деньги! Я тогда говорил : Ни в коем случае нельзя его продавать - это наше будущее, это главный наш актив! И что мы видим сейчас? Это безусловный лидер команды! И есть очень большая разница когда он на поле и когда он на скамейке. Это совершенно разные команды! Ругани - очень приличный защитник ! Я не говорю
Что он игрок основы, но для ротации он более чем. На мой взгляд! Но как говориться руководству виднее. Но я уверен что его оставят в команде.
juvenale
juvenale
25 июля в 14:17
забирайте!!!!
drug01
drug01
25 июля в 13:20
Надо хорошо подумать
Смольчик
Смольчик
25 июля в 13:16
Нормальный вариант для клуба.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100