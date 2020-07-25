«Рома» рассматривает Ругани в качестве альтернативы Смоллингу

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25 июля 2020, 13:06

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Рома» рассматривает различные варианты для замены защитника .

В настоящее время футболист выступает за римский клуб на правах аренды. Римляне планируют выкупить игрока, однако не могут договориться по сумме трансфера с «Манчестер Юнайтед».

В качестве альтернативы «Рома» рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» .