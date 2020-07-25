«Рома» рассматривает Ругани в качестве альтернативы Смоллингу

Gazzetta dello Sport сообщает, что «Рома» рассматривает различные варианты для замены защитника Криса Смоллинга.
В настоящее время футболист выступает за римский клуб на правах аренды. Римляне планируют выкупить игрока, однако не могут договориться по сумме трансфера с «Манчестер Юнайтед».
В качестве альтернативы «Рома» рассматривает возможность подписания защитника «Ювентуса» Даниэле Ругани.
Что он игрок основы, но для ротации он более чем. На мой взгляд! Но как говориться руководству виднее. Но я уверен что его оставят в команде.
Что он игрок основы, но для ротации он более чем. На мой взгляд! Но как говориться руководству виднее. Но я уверен что его оставят в команде.