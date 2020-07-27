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Сарри облили пеной в раздевалке «Юве». Он взял сигарету и выпил шампанского

вчера, 08:41

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отпраздновал победу туринского клуба в Серии А.

Полузащитник «бьянконери» Хуан Куадрадо облил 61-летнего наставника пеной из баллончика, после чего Сарри взял в руку сигарету и выпил шампанского из большой бутылки.

Напомним, что Сарри стал самым возрастным тренером, выигрывавшим Серию А.

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dzvinka
dzvinka
вчера в 11:26
    Заброда
    Заброда
    вчера в 10:04
    В такой день можно.
    Lukajs
    Lukajs
    вчера в 09:54
    Ювентус с чемпионством!
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 09:14
    Надо было ещё в задницу сигарету засунуть старому наркоше, что бы торкнуло половчее!
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 08:55
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    вчера в 08:51
    Праздник у ребят, имеют право...
    Sebastian Eniston
    Sebastian Eniston
    вчера в 08:48
    каждому свое
    Lewa2708
    Lewa2708 ответ КЭТиК (раскрыть)
    вчера в 08:48
    Он вроде и до этого ЗОЖником не был)
    d_fincher
    d_fincher
    вчера в 08:47, ред.
    Следующий сезон Сарри сольёт и 10-е юбилейное чемпионство ЮВЕ, и последний шанс Роналду на Золотой Мяч. Большая ошибка была назначать его.
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 08:46
    Всё равно вначале всял папиросу.
    КЭТиК
    КЭТиК
    вчера в 08:43
    В общем начал вести нездоровый образ жизни.
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