Сарри облили пеной в раздевалке «Юве». Он взял сигарету и выпил шампанского

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри отпраздновал победу туринского клуба в Серии А.
Полузащитник «бьянконери» Хуан Куадрадо облил 61-летнего наставника пеной из баллончика, после чего Сарри взял в руку сигарету и выпил шампанского из большой бутылки.
Maurizio Sarri with some postgame fun 😂🎉 pic.twitter.com/dPfonaESbd— ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020
Напомним, что Сарри стал самым возрастным тренером, выигрывавшим Серию А.
вот такой вот праздник, с душком навоза.
вот такой вот праздник, с душком навоза.