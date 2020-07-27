Сарри облили пеной в раздевалке «Юве». Он взял сигарету и выпил шампанского

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вчера, 08:41

Главный тренер «Ювентуса» отпраздновал победу туринского клуба в Серии А.

Полузащитник «бьянконери» облил 61-летнего наставника пеной из баллончика, после чего Сарри взял в руку сигарету и выпил шампанского из большой бутылки.

Maurizio Sarri with some postgame fun 😂🎉 pic.twitter.com/dPfonaESbd — ESPN FC (@ESPNFC) July 26, 2020

Напомним, что Сарри стал самым возрастным тренером, выигрывавшим Серию А.