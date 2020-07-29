КДК РФС оштрафовал «Зенит»

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вчера, 21:18

КДК РФС оштрафовал участников финала Кубка России.

Оба клуба были оштрафованы на 50 000 рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ и Кубка России.

«Зениту» также назначен штраф в размере 100 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.