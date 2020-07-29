КДК РФС оштрафовал «Зенит»

КДК РФС оштрафовал участников финала Кубка России.
Оба клуба были оштрафованы на 50 000 рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ и Кубка России.
«Зениту» также назначен штраф в размере 100 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.
Впереди Суперкубок, а там и чемп. Денежный поток польётся рекой. Причём КДК не нужны дисциплинированные зрители и игроки, иначе они без денежек останутся. Вот ведь парадокс...
Впереди Суперкубок, а там и чемп. Денежный поток польётся рекой. Причём КДК не нужны дисциплинированные зрители и игроки, иначе они без денежек останутся. Вот ведь парадокс...
Артур его, конечно, жадно покусал, но и мороженого лизнуть хочется!
Артур его, конечно, жадно покусал, но и мороженого лизнуть хочется!
Интересно, к какой категории относится Григорянц? :)))
Интересно, к какой категории относится Григорянц? :)))