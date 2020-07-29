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КДК РФС оштрафовал «Зенит»

вчера, 21:18
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)1 : 0Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

КДК РФС оштрафовал участников финала Кубка России.

Оба клуба были оштрафованы на 50 000 рублей за нарушение регламента возобновления РПЛ и Кубка России.

«Зениту» также назначен штраф в размере 100 000 рублей за скандирование зрителями оскорбительных выражений.

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Все комментарии
handreb
handreb
сегодня в 00:22
Пора бы этот орган сократить.
blitz
blitz
вчера в 22:59
За что боролись на то и напоролись.)))
Lazurny
Lazurny
вчера в 22:55
КДК скоро за матчи без футболистов будет штрафовать.
minai
minai
вчера в 22:48
Совершенно непонятно, за что их охреначили на 50 тыщ каждого.
minai
minai ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 22:40
В чей-то большой карман. И этот Кто-то, судя по всему, очень этим доволен.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 22:37
Где нибудь появится информация, КУДА идут деньги со штрафов? Суммы, надо сказать, немаленькие. После каждого тура 3-4 лимона, вот с одного финала ещё 200 штук.
Впереди Суперкубок, а там и чемп. Денежный поток польётся рекой. Причём КДК не нужны дисциплинированные зрители и игроки, иначе они без денежек останутся. Вот ведь парадокс...
Арбалет
Арбалет
вчера в 22:02
Матч был без зрителей, а за зрителей штрафуют.
post-navigator
post-navigator ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 21:57, ред.
Вооот. Мало хлопал тедеско резервного арбитра по лицу :)
Артур его, конечно, жадно покусал, но и мороженого лизнуть хочется!
Glyba
Glyba
вчера в 21:50
Кормить дармоедов в КДК нужно.
волгодон 2
волгодон 2 ответ post-navigator (раскрыть)
вчера в 21:48
Скорее жадно кусает,нежели тихо лижет)
post-navigator
post-navigator ответ волгодон 2 (раскрыть)
вчера в 21:41
Как известно, разница в способах употребления мороженого существует между замужними и незамужними женщинами :)
Интересно, к какой категории относится Григорянц? :)))
волгодон 2
волгодон 2
вчера в 21:27
Григорянцу на мороженое,к выходным.
post-navigator
post-navigator
вчера в 21:26, ред.
То ecть болелы химкомбината изъясняются только классическим ямбом и высоким штилем? Так и запишем, вашу маму!
shlomo
shlomo
вчера в 21:19
Все сделано во время..
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