ГлавнаяНовости

Журналист показал, как Юрана удалили из командного чата «Химок»

01 августа 2020, 03:33

Журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале показал скриншот из командного чата «Химок».

По изображению видно, как новый генеральный директор клуба Александр Зайцев анонсирует встречу, где он познакомится с игроками и представит им людей, которых он принял на работу. Зайцев также сообщил об уходе из клуба главного тренера Сергея Юрана.

Сергей Николаевич покинул наш дружный коллектив. Сегодня принято решение о досрочном расторжении контракта с тренером.

Следом из чата были удалены бывший гендиректор «Химок» Василий Иванов и ещё один сотрудник клуба.

После Юран написал: «Я ещё не покинул наш дружный коллектив». А затем также был удалён из чата.

Ранее 51-летний специалист заявил, что за его увольнением стоит руководство «Спартака».

Журналист показал, как Юрана удалили из командного чата «Химок»

Все новости
Полиция нагрянула в дом Скоулза, где была незаконная вечеринка
Вчера, 11:05 Комментарии8
Губерниев: «Юран не придет ко мне на эфир, забоялся!»
02 августа Комментарии32
Сергей Юран собирается подать иск в УЕФА против «Химок»
02 августа Комментарии64
Газизов: «Высказывания Юрана? Пусть РФС с этим разбирается»
02 августа Комментарии16
Мурзагулов: «„Уфа“ никогда очков не дарила и не планирует это делать»
02 августа Комментарии11
Юран: «„Уфа“ и „Химки“ будут подкладываться под „Спартак“»
02 августа Комментарии29
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
dzvinka
dzvinka
01 августа в 11:10
вы все еще смотрите эту помойную лигу? ну-ну смотрите дальше. только хоть не называйте это футболом, ради Бога, не позорьтесь.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 августа в 10:53
Химок и Спартака!
Союзник противников
Союзник противников
01 августа в 10:20
Раз Гуньку продвинули,то это происки Федуна,Юран прав.
Александр Нeвский
Александр Нeвский
01 августа в 10:12
Самый лучший коллектив, это... Химки!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
01 августа в 09:33
Ты кто такой? давай до свидания ))))
Leha-ha50
Leha-ha50
01 августа в 08:42
Очень напоминает революцию 1917 года.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Байкал-38 (раскрыть)
01 августа в 08:36
Ты уже не один!!!
barcamilan
barcamilan
01 августа в 08:28
вывел клуб в рпл и в финал кубка, а его увольняют, ну просто свиньи
VAN ARM
VAN ARM
01 августа в 07:27
тебя разменяли по дешевке))) талалай был дальновиднее)))
чемпионство с душком
чемпионство с душком
01 августа в 07:19
Так себе дружный коллектив
Байкал-38
Байкал-38
01 августа в 06:56
Как же это низко!
Буду искренне болеть за вылет Химок!!!
311
311
01 августа в 06:46
Осталось свиней пригласить в чат для инструктажа!)
ДАША Д
ДАША Д
01 августа в 05:58
Неуживчивый человек Юран.
Давайте думать
Давайте думать
01 августа в 04:13
Юран:
Я еще не покинул наш дружный коллектив......

DELETED

502 Bad Geteway

Юран:
Что за дела?
я из Химок
я из Химок
01 августа в 03:48
Что-то грядёт, и по-моему не очень хорошее! Очень надеюсь что ошибаюсь!
STVA 1
STVA 1
01 августа в 03:40
Коллектив далеко не дружный
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100