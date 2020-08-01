Журналист показал, как Юрана удалили из командного чата «Химок»

Журналист Сергей Егоров в своём телеграм-канале показал скриншот из командного чата «Химок».
По изображению видно, как новый генеральный директор клуба Александр Зайцев анонсирует встречу, где он познакомится с игроками и представит им людей, которых он принял на работу. Зайцев также сообщил об уходе из клуба главного тренера Сергея Юрана.
Сергей Николаевич покинул наш дружный коллектив. Сегодня принято решение о досрочном расторжении контракта с тренером.
Следом из чата были удалены бывший гендиректор «Химок» Василий Иванов и ещё один сотрудник клуба.
После Юран написал: «Я ещё не покинул наш дружный коллектив». А затем также был удалён из чата.
Ранее 51-летний специалист заявил, что за его увольнением стоит руководство «Спартака».
Буду искренне болеть за вылет Химок!!!
Буду искренне болеть за вылет Химок!!!
Я еще не покинул наш дружный коллектив......
DELETED
502 Bad Geteway
Юран:
Что за дела?
Я еще не покинул наш дружный коллектив......
DELETED
502 Bad Geteway
Юран:
Что за дела?