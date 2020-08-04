«Ювентус» огласил заявку на матч с «Лионом»

«Ювентус» объявил состав заявки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится 7 августа в Турине.
Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон.
Защитники: Де Шильо, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демирал.
Полузащитники: Дуглас Коста, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Куадрадо, Бентанкур.
Нападающие: Криштиану Роналду, Дибала, Игуаин, Бернардески.
Напомним, первая встреча во Франции завершилась победой «Лиона» (1:0).
Так что раз в Юве вы не верите, то смело можно ставить на проход Ювентуса)
Так что раз в Юве вы не верите, то смело можно ставить на проход Ювентуса)