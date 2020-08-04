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«Ювентус» огласил заявку на матч с «Лионом»

вчера, 05:30
ЮвентусЛоготип футбольный клуб Ювентус (Турин)-:-Логотип футбольный клуб ЛионЛион07.08.2020 в 22:00 Не начался

«Ювентус» объявил состав заявки на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Лионом», который состоится 7 августа в Турине.

Вратари: Щесны, Пинсольо, Буффон.

Защитники: Де Шильо, Кьеллини, де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Демирал.

Полузащитники: Дуглас Коста, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Куадрадо, Бентанкур.

Нападающие: Криштиану Роналду, Дибала, Игуаин, Бернардески.

Напомним, первая встреча во Франции завершилась победой «Лиона» (1:0).

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Все комментарии
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вчера в 14:01
    Caniggia
    Caniggia
    вчера в 08:59
    Шансы 40х60 в пользу Лиона.
    ДСА
    ДСА
    вчера в 07:45
    В концовке чемпионата отдохнули - теперь должны побеждать.
    shlomo
    shlomo
    вчера в 07:05, ред.
    Думаю, что все понятно...Юве выиграет
    mihaluch
    mihaluch
    вчера в 06:36
    Состав самый оптимальный.
    STVA 1
    STVA 1
    вчера в 06:26, ред.
    Лиону будет трудно.
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    СЛАДКАЯ ПАРОЧКА
    вчера в 06:18
      cska vperiod
      cska vperiod
      вчера в 05:55
      Мощно выглядит Юве по составу.
      2wsg2dg3snnu
      2wsg2dg3snnu
      вчера в 05:49
      Походу нормальный вариант
      YNWA
      YNWA ответ ЮЗИК (раскрыть)
      вчера в 05:42, ред.
      я так не считаю )
      ЮЗИК
      ЮЗИК
      вчера в 05:33
      Юве конечно фаворит
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