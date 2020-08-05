Газизов: «„Спартак“ так велик, что на критику обращать внимание не надо»

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал критику в адрес московского клуба.

Когда я говорю, что мы с Доменико Тедеско одинаково думаем, то это не просто слова. Мы все заряжены одной идеей. Я нюхом чую, общаюсь с ним. Я вижу в глазах игроков, что что-то мы можем. А вокруг ходят люди и что-то постукивают. Кто-то рот откроет, кто-то что-то другое. Я за простые слова. Но «Спартак» настолько велик, что на это обращать внимание не надо.

Я завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Ну, пусть подойдёт и скажет, что я нечестный. Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%. Кто имеет право трогать? Почему этих людей не затыкают?