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Газизов: «„Спартак“ так велик, что на критику обращать внимание не надо»

сегодня, 22:41

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов прокомментировал критику в адрес московского клуба.

Когда я говорю, что мы с Доменико Тедеско одинаково думаем, то это не просто слова. Мы все заряжены одной идеей. Я нюхом чую, общаюсь с ним. Я вижу в глазах игроков, что что-то мы можем. А вокруг ходят люди и что-то постукивают. Кто-то рот откроет, кто-то что-то другое. Я за простые слова. Но «Спартак» настолько велик, что на это обращать внимание не надо.

Я завожусь от того, что обижают клубы. Когда люди говорят о «Спартаке», «Уфе», «Химках», то обижают клубы, сотрудников этих клубов. Или кто-то хочет сказать, что мы нечестные, что я где-то с кем-то буду договариваться? Ну, пусть подойдёт и скажет, что я нечестный. Меня все знают как честного человека. Все знают, что «Спартак» честен перед своими болельщиками на 100%. Кто имеет право трогать? Почему этих людей не затыкают?

Ранее Газизов заявил, что целью «Спартака» является завоевание титула чемпиона РПЛ.

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Все комментарии
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 23:32
Критику, где-то надо принимать. Иначе станете в один ряд с Зенитом.
makkie
makkie
сегодня в 23:29
Потому что уши из Питера растут!
Faustello
Faustello
сегодня в 23:25
Пусть до красного дотронется если не брешит!)))
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 23:22
очнись сейчас это днище 0000 )))
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 23:03
Конструктивная критика для умных людей - только польза...
drug01
drug01
сегодня в 23:03
Спартак всегда велик.... Но только в прошлом!
Caniggia
Caniggia
сегодня в 22:57
Ну всё, началось! Почуял запах огромных бабок Шамилька и "Остапа понесло"!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 22:54
Похоже , Шамилька поплыл от ноликов в контракте!?!
Евгений Макрушин
Евгений Макрушин
сегодня в 22:53
Я не понимаю кто может поверить в эту популистскую чушь?Это,что предвыборная агитация что-ли???Спартак велик???На настоящий момент Спартак чуть выше чем обычный середняк и если убрать чемпионство 2017,то самый настоящий середняк.Величие только в колличестве болельщиков.Он говорит,мы честны перед болельщиками,а как же обещание Федуна передать Спартак болельщикам???Теперь он фактически отказался от этого обещание.
vinyardrip
vinyardrip
сегодня в 22:49
А ты тут причем?
Vladimir Grechko
Vladimir Grechko
сегодня в 22:48
ну да когда то свинки были великие и то я сомневаюсь что так бы было если бы СССР не распалось а сейчас это посредсвенная команда )))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 22:44
Газиз хорошо сказал
Зенит превыше всего
Зенит превыше всего
сегодня в 22:44
Ваше величие давно в прошлом
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 22:43
та и молчал бы))
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