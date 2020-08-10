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Гаич: «Я брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным»

сегодня, 13:15

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич рассказал, к чему будет стремиться в Российской Премьер-Лиге.

Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.

Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем.

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Все комментарии
Я Памятник Себе
Я Памятник Себе
сегодня в 14:23
Кто это такой? Чего он добился в футболе, кроме огромной зарплаты? )))
particular
particular
сегодня в 14:11
Хочется видеть грозного голеадора, скупого на слова... А не наоборот...
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 14:10
Пока только языком мелит.
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 14:09
Надо Гаичу объяснить что лучше держаться подальше от Дзюбы. А то он недавно суперкубок выиграл
Gunslinger
Gunslinger
сегодня в 14:05
И вышел он в русское поле....
И стал разбрасывать вызовы.....
А в ответ прилетали лишь одни дюли.....
И закручинился он, и заплакал горько....... :)))
порт
порт
сегодня в 14:05
Фантаст.
shlomo
shlomo
сегодня в 13:56
Ну -ну....трындеть не мешки ворочить...посмотрим на тебя в деле...
112910415
112910415
сегодня в 13:54
давай, всем будет интересно
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:44
Не успел приехать, уже столько обещаний надавал.
Альфи
Альфи
сегодня в 13:36
Ой мальчик не говори раньше времени... вот когда испытаешь на собственной шкуре судейский беспридел, тогда поговоришь,это тебе не Бразилия где любят и просто играют в футбол Российский Чемп это такой тихий омут в котором черти не только водятся , но и устраивают корпоративы с выездом в боулинг....
oFANATo
oFANATo
сегодня в 13:33, ред.
Адольфо, там придется бросить вызов не только Дзюбе, а Дюковско- судейской мафии.
Можешь посмотреть как они отменяют забитые голы нападающих.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 13:32
бросить можно и тайсону))))))))))))))результат то известен))))покажи посмотрим и решим на что ты способен)) пока ты просто воздух
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 13:25
Настрой хороший - посмотрим на исполнение
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 13:24, ред.
Не надо бросаться словами. Доказывай на поле , а не вне его с микрофоном в руках. Ты же не певец , и не Маменко.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 13:24
Дзюба не тот которому надо бросать вызов, надо Гаичу обьяснить, что дзюба деревянный и плохое воспитание от хрющек.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 13:22, ред.
Дай Бог !
Посмотрим. Удачи.
Номер 1 на этом проэкте
Номер 1 на этом проэкте
сегодня в 13:17
Гаич , ты с вызовами осторожнее , один иранец кинул вызов дзюбе , потом видео кинули в сеть.
Так что лучше молча забивай голы))
Legend 6
Legend 6
сегодня в 13:17
Нагибатор Дзюб)
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