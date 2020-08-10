Гаич: «Я брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным»

Нападающий ЦСКА Адольфо Гаич рассказал, к чему будет стремиться в Российской Премьер-Лиге.
Готов ли бросить вызов Артёму Дзюбе? Безусловно, я готов бросить вызов любому. Как только освоюсь и полностью адаптируюсь, получу полное игровое время, тогда брошу вызов не только Дзюбе, но и всем остальным. Намерен побороться за звание лучшего бомбардира чемпионата России.
Я не боюсь, что меня могут сравнивать с большими игроками. Я знаю себе цену, и я приехал сюда писать свою историю, работать и добиваться успехов. Хочу расти как футболист и стать здесь героем.
И стал разбрасывать вызовы.....
А в ответ прилетали лишь одни дюли.....
И закручинился он, и заплакал горько....... :)))
И стал разбрасывать вызовы.....
А в ответ прилетали лишь одни дюли.....
И закручинился он, и заплакал горько....... :)))
Можешь посмотреть как они отменяют забитые голы нападающих.
Можешь посмотреть как они отменяют забитые голы нападающих.
Посмотрим. Удачи.
Посмотрим. Удачи.
Так что лучше молча забивай голы))
Так что лучше молча забивай голы))