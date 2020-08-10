«У меня сразу ёкнуло». Переговоры судей перед пенальти в ворота «Спартака»

В Сети появилась запись с переговорами главного судьи матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Василия Казарцева с арбитром ВАР Алексеем Еськовым.
Диалог произошел перед назначением пенальти в конце этой встречи.
Ассистент ВАР (АВАР): Ох ты. Щитками отбил вратарь.
Еськов: Ноги внизу, о них он ударил. Что случилось?
АВАР: Что он сделал? Угловой или что?
Казарцев: Удар по воротам, Жиго сбивает.
АВАР: Пенальти назначил. Судья назначил пенальти.
Еськов: Я не могу это не отменить. Получается — да, … делать.
АВАР: Если ты принял решение… С другого ракурса посмотрим.
Еськов: Дай из-за ворот… Да я вижу уже, у меня сразу ёкнуло.
АВАР: Судья пока процедуру проводит.
Еськов: Ну он подбил ногу. Василий?
Казарцев: Я.
Еськов: Подтверждаю решение — продолжай игру.
Казарцев: Спасибо. Давай.
Еськов: Проверка завершена.
Думаю ответ будет: да и это правда...
Думаю ответ будет: да и это правда...
AVAR: «Ух ты! Щитками отбил вратарь».
Еськов: «Ноги внизу, о них он ударил».
AVAR: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»
Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».
AVAR: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
Еськов: «Я не могу это не отменить».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
*глубокий вздох в VAR-центре*
Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»
Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»
Еськов: «Получается, да, (Еськов использует ненормативную лексику) делать».
AVAR: «Если ты принял решение…»
Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»
AVAR: «С другого ракурса посмотри».
Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»
Казарцев — игроку на поле: «Да отойди назад!»
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем».
Резервный: «Дальше времени не будет!»
AVAR: «Судья пока процедуру проводит».
Казарцев — резервному про добавленное время: «Сколько, Гарик?»
Резервный: «Пять минут было».
AVAR: «Вот, смотри отсюда».
Еськов: «Ну он подбил ногу…Василий!»
Казарцев: «Я!»
Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай!»
Еськов: «Проверка завершена».
Особенно напрягают слова резервного: «Дальше времени не будет!»
Я так понимаю, что это был последний шанс спасти Сочи.
AVAR: «Ух ты! Щитками отбил вратарь».
Еськов: «Ноги внизу, о них он ударил».
AVAR: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»
Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».
AVAR: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
Еськов: «Я не могу это не отменить».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
*глубокий вздох в VAR-центре*
Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»
Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»
Еськов: «Получается, да, (Еськов использует ненормативную лексику) делать».
AVAR: «Если ты принял решение…»
Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»
AVAR: «С другого ракурса посмотри».
Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»
Казарцев — игроку на поле: «Да отойди назад!»
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем».
Резервный: «Дальше времени не будет!»
AVAR: «Судья пока процедуру проводит».
Казарцев — резервному про добавленное время: «Сколько, Гарик?»
Резервный: «Пять минут было».
AVAR: «Вот, смотри отсюда».
Еськов: «Ну он подбил ногу…Василий!»
Казарцев: «Я!»
Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай!»
Еськов: «Проверка завершена».
Особенно напрягают слова резервного: «Дальше времени не будет!»
Я так понимаю, что это был последний шанс спасти Сочи.
Болельщики Спартака никогда за сочи не переживали...
Если болельщики Спартака будут переживать за Сочи , тогда это не болельщики Спартака , а Сочи !)
Болельщики Спартака никогда за сочи не переживали...
Если болельщики Спартака будут переживать за Сочи , тогда это не болельщики Спартака , а Сочи !)
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем»
Резервный: «Дальше времени не будет!»
________
Вот о каком времени они говорили?)
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем»
Резервный: «Дальше времени не будет!»
________
Вот о каком времени они говорили?)
Резервный: «Дальше времени не будет!».
Это какого такого времени, а??
Резервный: «Дальше времени не будет!».
Это какого такого времени, а??
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Б!!!!!!!!! М*ять!!!
Б!!!!!!!!! М*ять!!!
Вначале он хочет сообщить главному об ошибке, а потом переобувается и соглашается с его решением?
Лига приколов! 😂
Вначале он хочет сообщить главному об ошибке, а потом переобувается и соглашается с его решением?
Лига приколов! 😂