ГлавнаяНовости

«У меня сразу ёкнуло». Переговоры судей перед пенальти в ворота «Спартака»

сегодня, 22:16
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

В Сети появилась запись с переговорами главного судьи матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Василия Казарцева с арбитром ВАР Алексеем Еськовым.

Диалог произошел перед назначением пенальти в конце этой встречи.

Ассистент ВАР (АВАР): Ох ты. Щитками отбил вратарь.

Еськов: Ноги внизу, о них он ударил. Что случилось?

АВАР: Что он сделал? Угловой или что?

Казарцев: Удар по воротам, Жиго сбивает.

АВАР: Пенальти назначил. Судья назначил пенальти.

Еськов: Я не могу это не отменить. Получается — да, … делать.

АВАР: Если ты принял решение… С другого ракурса посмотрим.

Еськов: Дай из-за ворот… Да я вижу уже, у меня сразу ёкнуло.

АВАР: Судья пока процедуру проводит.

Еськов: Ну он подбил ногу. Василий?

Казарцев: Я.

Еськов: Подтверждаю решение — продолжай игру.

Казарцев: Спасибо. Давай.

Еськов: Проверка завершена.

Все новости
Глава VAR в РФ: «Где-то игроки „Спартака“ нарушают, где-то — против них»
Сегодня, 21:59 Комментарии16
Официально«Спартак» направил обращение в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»
Сегодня, 21:31 Комментарии17
Оруэллу и не снилось. Футбольная антиутопия, в которой мы живём
Сегодня, 20:46Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии11
Ловчев предложил пожизненно отстранить Казарцева и Еськова
Сегодня, 13:24 Комментарии52
Результат матча «Спартак» — «Сочи» просят аннулировать
Сегодня, 12:08 Комментарии219
Казарцев не захотел объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»
Сегодня, 11:58 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 23:08
Раз заВАРили кашу, так пусть сами и едят её всю оставшуюся жизнь.
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 23:07
Штааааа ?!
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 23:02
Предлагаю вопрос на полиграфе: "У вас была установка засудить спартак?"
Думаю ответ будет: да и это правда...
Rheinfall
Rheinfall
сегодня в 23:02
Гляньте как сейчас ВАР сработал в 1ом тайме Интер-Байер , горе арбитры вашу ..ать
tigrok
tigrok
сегодня в 23:01
Полная версия:
AVAR: «Ух ты! Щитками отбил вратарь».
Еськов: «Ноги внизу, о них он ударил».
AVAR: «Что он сделал? Угловой или что? Что он сделал?!»
Казарцев: «Удар по воротам, Жиго сбивает».
AVAR: «Пенальти назначил. Судья назначил пенальти».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
Еськов: «Я не могу это не отменить».
Казарцев — игрокам на поле: «Проверим! Проверим!»
*глубокий вздох в VAR-центре*
Казарцев: «Он бьёт в мяч, Жиго сбивает. Проверим!»
Оператор повторов: «Тебя этот ракурс устраивает?»
Еськов: «Получается, да, (Еськов использует ненормативную лексику) делать».
AVAR: «Если ты принял решение…»
Оператор повторов: «Вот ещё створ ворот… В спину…»
AVAR: «С другого ракурса посмотри».
Еськов: «Дай из-за ворот… Да я вижу уже, сразу мне ёкнуло!»
Казарцев — игроку на поле: «Да отойди назад!»
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем».
Резервный: «Дальше времени не будет!»
AVAR: «Судья пока процедуру проводит».
Казарцев — резервному про добавленное время: «Сколько, Гарик?»
Резервный: «Пять минут было».
AVAR: «Вот, смотри отсюда».
Еськов: «Ну он подбил ногу…Василий!»
Казарцев: «Я!»
Еськов: «Подтверждаю решение, продолжай игру».
Казарцев: «Спасибо, давай!»
Еськов: «Проверка завершена».

Особенно напрягают слова резервного: «Дальше времени не будет!»
Я так понимаю, что это был последний шанс спасти Сочи.
Зидан 1972
Зидан 1972
сегодня в 23:00
как будто разговор бухих ,они уже отмечали!?
Evilhuman
Evilhuman
сегодня в 22:59
Смеяться или плакать от такой новости...не понятно ж ни черта, нарочно не придумаешь подобного диалога и главное они ж поняли типа друг друга
kotmyshka
kotmyshka
сегодня в 22:57
Без поллитра не поймешь этот высокопрофессиональный диалог...
Footbolista
Footbolista ответ vm777 (раскрыть)
сегодня в 22:57
Ну это просто...означает "Если не сейчас, то когда?"...
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 22:54
Весь мир ржёт над нашим ВАРом и скоро наверное будут пособия делать как судить нельзя.Но у нас скорее падишах сдохнет, а с ним и осёл, но ВАР и дальше будет смешить людей.
kts
kts
сегодня в 22:53
"Я не могу это не отменить" Черномырдин плачет... Пытался понять мозг начал плавится (((
ЦСКА 06
ЦСКА 06 ответ vm777 (раскрыть)
сегодня в 22:53
Счастливый ты человек. Хоть какой то смысл этих переговоров заметил.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:53
FootbolistaFootbolista ответ Vredinka_online (раскрыть) 16 / 797сегодня в 23:49

Болельщики Спартака никогда за сочи не переживали...

Если болельщики Спартака будут переживать за Сочи , тогда это не болельщики Спартака , а Сочи !)
Lao-Dzi
Lao-Dzi
сегодня в 22:53
И что эта беседа поясняет?
vm777
vm777 ответ ЦСКА 06 (раскрыть)
сегодня в 22:52
Там еще один интересный фрагмент был:
Резервный судья: «Вася!»
Казарцев: «Пока проверяем»
Резервный: «Дальше времени не будет!»
________
Вот о каком времени они говорили?)
Ihtiandr
Ihtiandr
сегодня в 22:51
Здесь приведена транскрипция аудиозаписи переговоров не полностью. Нет интереснейшей фразочки, раскрывающей некую суть:
Резервный: «Дальше времени не будет!».
Это какого такого времени, а??
vm777
vm777 ответ ildar_3871 (раскрыть)
сегодня в 22:50
Чтобы у кого-то был наvar)
Footbolista
Footbolista ответ Vredinka_online (раскрыть)
сегодня в 22:49
Болельщики Спартака никогда за сочи не переживали...
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:48
газпромбанка...
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 22:47
У них екнули оповещения от сбербанка))
Vredinka_online
Vredinka_online ответ makkie (раскрыть)
сегодня в 22:46
Забавно) в прошлом году болельщики Спартака, так за Сочи не переживали.
Suriand
Suriand
сегодня в 22:46
Пояснительную бригаду пожалуйста) ничего не понял из данной новости.
Footbolista
Footbolista ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 22:45
Похоже на "Рассказ подрывника" Жванецкого...
ХУБУЛ
ХУБУЛ
сегодня в 22:44
Нечего не понял, ну и х с ними.
ildar_3871
ildar_3871
сегодня в 22:43, ред.
Уж мы их давили-давили…
Сп62
Сп62
сегодня в 22:38
Вот это и говорит об уровне профессионализма этих экспертов ВАР.
за
за
сегодня в 22:36
а дешифровка будет?
ЛЬВОВ НА МЯСО
ЛЬВОВ НА МЯСО
сегодня в 22:34
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.

О бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик,
А в глуще рымит исполин -
Злопастный Брандашмыг.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 22:34
Казарцев:Я
Б!!!!!!!!! М*ять!!!
makkie
makkie ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 22:34
Стоп!
Вначале он хочет сообщить главному об ошибке, а потом переобувается и соглашается с его решением?
Лига приколов! 😂
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100