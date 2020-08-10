«У меня сразу ёкнуло». Переговоры судей перед пенальти в ворота «Спартака»

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сегодня, 22:16

В Сети появилась запись с переговорами главного судьи матча 1-го тура РПЛ между «Спартаком» и «Сочи» Василия Казарцева с арбитром ВАР Алексеем Еськовым.

Диалог произошел перед назначением пенальти в конце этой встречи.

Ассистент ВАР (АВАР): Ох ты. Щитками отбил вратарь.

Еськов: Ноги внизу, о них он ударил. Что случилось?

АВАР: Что он сделал? Угловой или что?

Казарцев: Удар по воротам, Жиго сбивает.

АВАР: Пенальти назначил. Судья назначил пенальти.

Еськов: Я не могу это не отменить. Получается — да, … делать.

АВАР: Если ты принял решение… С другого ракурса посмотрим.

Еськов: Дай из-за ворот… Да я вижу уже, у меня сразу ёкнуло.

АВАР: Судья пока процедуру проводит.

Еськов: Ну он подбил ногу. Василий?

Казарцев: Я.

Еськов: Подтверждаю решение — продолжай игру.

Казарцев: Спасибо. Давай.

Еськов: Проверка завершена.