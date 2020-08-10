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Оруэллу и не снилось. Футбольная антиутопия, в которой мы живём

сегодня, 20:46
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Большой брат, пятиминутки ненависти, двоемыслие, равные и равнее других — вот это все на «Соккер.ру».

«Спартак» не снялся с чемпионата, как обещал вчера разъяренный Федун. А кто-то и правда поверил, что владелец «Спартака» воплотит свою угрозу в жизнь? Леонид Арнольдович ночью позволил Дюкову и другим собеседникам себя переубедить, сейчас «Спартак» готовит какое-то официальное заявление, но в нем будут лозунги и обещания, а не радикальные решения.

Да и болельщики остыли со вчерашнего вечера, сегодня гордый отказ от участия в чемпионате уже не кажется таким уж замечательным выходом из затруднительного положения. А что дальше будет со «Спартаком», если клуб откажется от выступления в РПЛ? Что делать с контрактами футболистов и спонсорскими соглашениями? Каков следующий шаг?

Нельзя просто сняться с чемпионата и постоять в сторонке, пока позовут обратно на устраивающих условиях. Сняться с чемпионата для «Спартака» равносильно тому, чтобы закрыть клуб, распродать активы и похоронить ромбик рядом с Николаем Старостиным. А это уже не протест, это сознательный отказ от существования. Не думаю, что болельщики к такому готовы. Всем нужен флаг — клуб и команда, чтобы размахивать им и бороться за него.

При этом глупо сейчас винить Федуна за то, что он не держит слово. Да чего только не выкрикнешь в состоянии аффекта! С вами никогда такое не случалось? Я думаю, Леонид Арнольдович после финального свистка матча с «Сочи» был в неадекватном состоянии, как и любой болельщик «Спартака», изрыгавший поток грязных ругательств на стадионе или у экрана телевизора. Спустя сутки вы уже и некоторым собственным проклятиям не желаете сбыться.

Не понимаю тех, кто сейчас душит Федуна за неравнодушие, тем более его слова точно возымели эффект, взбодрили тех, кто до этого смотрел на проблемы судейства матчей «Спартака» сквозь пальцы. Хотелось бы сказать, что самый популярный клуб страны воспользуется сложившейся ситуацией, чтобы тем или иным способом повлиять на качество работы арбитров в РПЛ, но в лучшем для себя случае «красно-белые» выторгуют себе нейтральное судейство.

Едва ли не главная проблема многих прогнивших систем — отсутствие консолидированного желания заинтересованных лиц менять вышедший из строя механизм целиком. Каждый пытается нажиться на пороках умирающей системы, выгадав преимущества лично для себя и подставив спину соседа под хлыст. Когда все равны — не так интересно, тут не сыграешь на разнице, которая может сделать некоторых равнее других.

В летних матчах по каким-то объяснимым (но доподлинно неизвестным нам причинам) шитый белыми нитками судейский корпус выбрал своей жертвой «Спартак». Не исключено, что после откровенных преступлений Казарцева и Еськова в матче с «Сочи» удушающая хватка переместится на другую шею. А кому-то при любой конфигурации глючной системы дышится хорошо. Счастье для избранных существует.

Прямо сейчас «Спартак» на противоположном полюсе. Болельщики, футболисты, руководители уже устали от пятиминуток ненависти, которые регулярно устраивают им арбитры. Когда вчера Казарцев назначил роковой пенальти в ворота «Спартака» в концовке матча, возникло секундное ощущение нереальности происходящего. Нельзя же совершить преступление на глазах миллионов зрителей и остаться безнаказанным? Вероятно, наказание последует, но адекватно ли оно тому вреду, который нанесли господа Казарцев и Еськов? И являются ли они единственными виновниками?

Бесполезный тест на полиграфе, конечно же, ничего не даст, и даже если бы у нас была полноценная «полиция мыслей», способная залезть в голову и отыскать там неопровержимые доказательства предвзятости или чего похуже, этот следственный орган в сложившейся системе ценностей российского футбола точно занимался бы не поисками правды и работал бы на противоположную сторону. На Большого брата, который следит за тобой, но не за собой.

Себе он как раз много позволяет и никогда не отказывает в удовольствиях, которые преподносит так, будто это общее благо. Это не трудно сделать, когда вокруг тебя не футбольное общество, а разделенная на аккуратные сектора толпа, которой так приятно властвовать. Жалкий нестройный хор здравомыслящих голосов не может пробить стену эгоизма: показательное судейское бесчинство болельщики разных клубов встречают одобрением, умилением и злорадством. Что это, если не тотальное двоемыслие?

Завтра беда со свистком придет в другой дом, где сейчас потешаются над «Спартаком». Там будут рыдать и требовать справедливости, но окружающие продолжат показывать пальцем и хохотать, сместив фокус на других бедолаг. Дело не сдвинется с мертвой точки, пока эта мерзость продолжает жить в умах и разобщает тех, кто может добиться перемен, только выступая общим фронтом. Кто разорвет этот порочный круг? Найдутся смельчаки? А если и найдутся, будут ли они достаточно мудры и сильны, чтобы что-то изменить?

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Сп62
Сп62 ответ yeychanin23 (раскрыть)
сегодня в 22:32, ред.
Для сведения, так говорили в своё время бразильцы: вы забьёте сколько можете, а мы сколько захотим. К сожалению, сейчас играют у нас совсем не те бразильцы.
Сп62
Сп62 ответ yeychanin23 (раскрыть)
сегодня в 22:29
А если не забивается, то надо назначать пенальти.
yeychanin23
yeychanin23 ответ Bom Bom (раскрыть)
сегодня в 22:18
А ведь эксперты правы: " надо было весь матч активно играть и забивать", разве не в этом суть футбола...)
yeychanin23
yeychanin23
сегодня в 22:07
Эту бы статью, о тех же участниках, да годом раньше... Но, похоже, тогда автора эти проблемы не волновали...)
prinzЫп
prinzЫп
сегодня в 21:58
Автор полностью прав, поддерживаю на все 100%!!! Я сегодня уже написал комментарий, приблизительно такого же содержания:
- Все сейчас шутят и глумятся над Спартаком, не понимая, что завтра, этот бардак и беспредел может случиться с их любимым клубом. Нужно всем клубам, всем фанатам, независимо от клубных пристрастий, или чего хуже, ненависть к другим, НУЖНО ОБЪЕДИНИТЬСЯ, поставить условие-ультиматум перед РФС и КДК, что НИКТО, НИ ОДИН ИГРОК не выйдет на поле, НИ ОДИН ИГРОК не примет вызов в сборную России, пока "Большой брат" не закончит свой беспредел и свою мерзость в российском футболе! И вообще, это ТИПА "невидимый большой брат", должен исчезнуть из российского спорта и политике. В противном случае, "большой брат", будет любоваться только своими детищами на футбольных полях России и Европы. А кто эти "детишки" этого невидимого "большого брата", все прекрасно знают. Решимость и единство, вот в чём сила, в нынешней России...
Ник tyu
Ник tyu
сегодня в 21:42, ред.
Получите-распишитесь, обратная сторона бесконтактного футбола. Кривляния после падений+ потери рекламных денег в случае травм. С умилением вспоминаю жесткую игру, которую давали давидс, гатузо, кин, бабаяро,канаваро, одна травма Хенрика ларсона чего стоит, так тот восстановился и играл дальше. А теперь даже с вар ом невозможно определить было нарушение или нет. А за слова отвечать стоит, или нечего тогда молоть языком.
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 21:42
В прошедшем чемпионате судья В.Мешков судил первую встречу - Сочи ЦСКА. Чалову а штрафной Сочи локтем разбивают нос, хлещет кровь. Судья удаляет Чалова останавливать кровь.Пенальти нет. Странные судейские ошибки происходят с играми ФК Сочи. Вы не находите?
Lexand
Lexand
сегодня в 21:35
Мы живём не только в футбольной антиутопии
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 21:08
Не совсем по теме, но умиляют слова экспертов о том, что надо было весь матч активно играть и забивать все свои моменты. А откуда уверенность, что в ситуации, когда выстраивание физподготовки стало как никогда сложным из-за внезапной паузы и отсутствия нормального перерыва между сезона, кто-то может бегать весь матч на одной скорости? Ладно, Баварию за скобки вынесем.
Как раз самым разумным видится схема с ранними голами и обереганием преимущества. 2:0 - комфортный счет, Спартак в целом заточен на контратаки. Да, забивать надо было, но даже профи высшего уровня не могут поражать ворота каждым ударом. Да и потом, я не удивился бы, если б судья придумал еще 3-4 таких пенальти или начал отменять голы за выдуманные нарушения, он был в полном неадеквате.
P.S. Вот у Тедеско много будет историй для интервью после работы в Спартаке) Бесценный опыт, что сказать
112910415
112910415
сегодня в 21:02
сначала было плохо
а потом всё хуже и хуже
STVA 1
STVA 1
сегодня в 20:50
Бывает и такое
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