Ловчев предложил пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике работу судей в матче красно-белых с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ .

Я сегодня не спал… А как тут уснешь, когда у тебя всю ночь звонит телефон? И в трубку несется мат-перемат. О руководителях РФС , о судейском корпусе, о заговоре против «Спартака», об этом венгре Викторе Кашшаи, чьи нелепые, бездарные объяснения не выдерживают никакой критики…

Когда Саша Соболев вчера забил гол, то снял майку, под которой была другая — с фотографией его мамы, которая недавно умерла. Вся страна об этом знала. Соболев плакал, партнеры его обнимали. Но нашелся один нелюдь, Василий Казарцев, который додумался показать парню желтую карточку. Да он бы заслужил всеобщее уважение, если бы не стал выносить предупреждение и потом объяснил почему. Никто бы его за это не упрекнул. Какие упреки? Соболев отдавал память самому святому человеку на земле — своей матери.

Этот эпизод обнажил всю суть этих людей. Ну а дальше начался тот самый беспредел. Хорошо, я бы мог допустить ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти. Но для чего тогда придумали VAR ? Для того чтобы другой нелюдь — Алексей Еськов — просто сидел у телевизора и получал за это деньги?

Нет, с этим надо что-то делать. И я полностью поддерживаю возмущение Федуна, демарш, которым он пригрозил. Такие судьи, как Еськов и Казарцев, должны быть пожизненно отстранены от футбола. Повторяю — пожизненно!