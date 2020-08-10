Ловчев предложил пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике работу судей в матче красно-белых с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ.
Я сегодня не спал… А как тут уснешь, когда у тебя всю ночь звонит телефон? И в трубку несется мат-перемат. О руководителях РФС, о судейском корпусе, о заговоре против «Спартака», об этом венгре Викторе Кашшаи, чьи нелепые, бездарные объяснения не выдерживают никакой критики…
Когда Саша Соболев вчера забил гол, то снял майку, под которой была другая — с фотографией его мамы, которая недавно умерла. Вся страна об этом знала. Соболев плакал, партнеры его обнимали. Но нашелся один нелюдь, Василий Казарцев, который додумался показать парню желтую карточку. Да он бы заслужил всеобщее уважение, если бы не стал выносить предупреждение и потом объяснил почему. Никто бы его за это не упрекнул. Какие упреки? Соболев отдавал память самому святому человеку на земле — своей матери.
Этот эпизод обнажил всю суть этих людей. Ну а дальше начался тот самый беспредел. Хорошо, я бы мог допустить ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти. Но для чего тогда придумали VAR? Для того чтобы другой нелюдь — Алексей Еськов — просто сидел у телевизора и получал за это деньги?
Нет, с этим надо что-то делать. И я полностью поддерживаю возмущение Федуна, демарш, которым он пригрозил. Такие судьи, как Еськов и Казарцев, должны быть пожизненно отстранены от футбола. Повторяю — пожизненно!
это не более чем рядовые пехотинцы ...
это не более чем рядовые пехотинцы ...
Кашшаи тоже ссаной тряпкой гнать и тех кто его привез в Россию. Пригласите Равшана Ирматова , может он научит как нужно судить правильно.
Кашшаи тоже ссаной тряпкой гнать и тех кто его привез в Россию. Пригласите Равшана Ирматова , может он научит как нужно судить правильно.
Что за мода такая - выставлять смерть родственников на всеобщее обозрение??? У многих футболистов во время сезона умирали родственники, люди брали кто неделю , кто две отпуска и уезжали. Причем многие руководители команд не ограничивали во времени отсутствие игрока, мол как придет в себя , так и вернется.
А если бы Соболев два раза забил и два раза снял майку ???
Мое субъективное мнение : футбольное поле не место для поминок, празднований, попыток донести свои мысли как сделали Тарасов или Ещенко.
Все болельщики выражают Соболеву свои соболезнования, но вышел на работу, так работай и не отвлекай других.
Что за мода такая - выставлять смерть родственников на всеобщее обозрение??? У многих футболистов во время сезона умирали родственники, люди брали кто неделю , кто две отпуска и уезжали. Причем многие руководители команд не ограничивали во времени отсутствие игрока, мол как придет в себя , так и вернется.
А если бы Соболев два раза забил и два раза снял майку ???
Мое субъективное мнение : футбольное поле не место для поминок, празднований, попыток донести свои мысли как сделали Тарасов или Ещенко.
Все болельщики выражают Соболеву свои соболезнования, но вышел на работу, так работай и не отвлекай других.
В матче ЦСКА- зенит судья Вилков да же не стесняясь не удалил Азмуна, но за то придумал удаление Бийолу. И помог Зениту отскочить в том матче. Теперь засудили спартак, кого следующего засудят? Ростов? Краснодар?
В матче ЦСКА- зенит судья Вилков да же не стесняясь не удалил Азмуна, но за то придумал удаление Бийолу. И помог Зениту отскочить в том матче. Теперь засудили спартак, кого следующего засудят? Ростов? Краснодар?
Я хоть и болельщик ЦСКА
Но так нагло засуживать да же принципиального нашего соперника не допустимо в угоду фарм клуба зенита
Я хоть и болельщик ЦСКА
Но так нагло засуживать да же принципиального нашего соперника не допустимо в угоду фарм клуба зенита