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Ловчев предложил пожизненно отстранить Казарцева и Еськова

сегодня, 13:24
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев подверг критике работу судей в матче красно-белых с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ.

Я сегодня не спал… А как тут уснешь, когда у тебя всю ночь звонит телефон? И в трубку несется мат-перемат. О руководителях РФС, о судейском корпусе, о заговоре против «Спартака», об этом венгре Викторе Кашшаи, чьи нелепые, бездарные объяснения не выдерживают никакой критики…

Когда Саша Соболев вчера забил гол, то снял майку, под которой была другая — с фотографией его мамы, которая недавно умерла. Вся страна об этом знала. Соболев плакал, партнеры его обнимали. Но нашелся один нелюдь, Василий Казарцев, который додумался показать парню желтую карточку. Да он бы заслужил всеобщее уважение, если бы не стал выносить предупреждение и потом объяснил почему. Никто бы его за это не упрекнул. Какие упреки? Соболев отдавал память самому святому человеку на земле — своей матери.

Этот эпизод обнажил всю суть этих людей. Ну а дальше начался тот самый беспредел. Хорошо, я бы мог допустить ошибку Казарцева в эпизоде со вторым пенальти. Но для чего тогда придумали VAR? Для того чтобы другой нелюдь — Алексей Еськов — просто сидел у телевизора и получал за это деньги?

Нет, с этим надо что-то делать. И я полностью поддерживаю возмущение Федуна, демарш, которым он пригрозил. Такие судьи, как Еськов и Казарцев, должны быть пожизненно отстранены от футбола. Повторяю — пожизненно!

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Все комментарии
Hypnoz
Hypnoz
сегодня в 14:21
Про майку, Ловчев погорячился ! В остальном он прав .
4knhuvx22uva
4knhuvx22uva ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 14:16
    КЭТиК
    КЭТиК
    сегодня в 14:09
    Это многие поддержат, кроме самих судьишек.
    denmig
    denmig
    сегодня в 14:04
    Надо на полиграфе узнать по Чьей указивке! Но кто ж это позволит сделать!?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 14:03
    Статистика игры вчерашней говорит о бездарности спартака, играя у себя на поле при своих, пусть немногочисленных как обычно из-за пандемии болельщиках, 4% перевес во владении мячом, удары в створ одинакоковы, удары по воротам у сочи больше, угловых у сочи больше, нарушений у мясных больше о чём тема, при этом не выгораживаю сочи просто ненавижу тарасовских неадекватов тем более со старческим маразмом.
    112910415
    112910415
    сегодня в 14:01
    пожизненно ... посмертно ...
    это не более чем рядовые пехотинцы ...
    kirille70
    kirille70
    сегодня в 14:00
    Опять это нытьё
    kirille70
    kirille70
    сегодня в 13:59
    Лохчев он такой
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 13:59
    Федуну надо написать заявление в следственный комитет а там разберутся.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ vm777 (раскрыть)
    сегодня в 13:57
    А Терехова судья обязан был прямой красной удалять за травму Маслову прямой ногой сзади
    Rheinfall
    Rheinfall
    сегодня в 13:54
    Отстранять по любому и насовсем всех работавших судей и помощников.
    Кашшаи тоже ссаной тряпкой гнать и тех кто его привез в Россию. Пригласите Равшана Ирматова , может он научит как нужно судить правильно.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 13:54
    Ахахах! У меня вопрос, почему не приводят размышления других, нейтральных специалистов а только умозаключения горе-тарасовских экспертов.
    Leha-ha50
    Leha-ha50 ответ vm777 (раскрыть)
    сегодня в 13:53
    Ну так и спартаковцы сев в оборону, достаточно жестко играли. Фол почти на линии штрафной на Новосельцеве, судья даже не свистнул, хотя повторы показали и это было нарушение.
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 13:51
    Казарцева и Еськова перво-наперво на дыбу, а уж потом и на кол))
    vm777
    vm777 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 13:48
    Насчет желтой Соболева. Да, судья имел право показать желтую. Но всегда ли арбитры дают игрокам желтые там, где они это заслужили? Порой прощают. Вчера вот терехов, имея желтую карточку, умышленно завалил Зобнина, сорвав тем самым атаку Спартаку и не получил за это желтую.
    BDA81
    BDA81 ответ oFANATo (раскрыть)
    сегодня в 13:47
    Родной я согласен, что нужно на пожизненное наказывать. Только еще и тех когда при Газаеве кони не стесняясь затаптывать судей всей командой. Уивсех есть свои скелеты. Так что не будем демогогию разводить. И Колоскова с Толстых тоже под суд. Так что вообще останемся без чиновников))) и бушь сам рулить))
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 13:44
    это ладно)))) с тобой то старый маразматик что делать?))))))))))))
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик
    сегодня в 13:42
    Предлагаю пожизненно отстранить Ловчева от комментариев.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:41
    Есть правила футбола, Соболев по сути на работе и карточку получил заслуженно . Может после гола надо было столики на поле вынести с блинчиками , кутьей , кисельком и всем дружно помянуть маму ???
    Что за мода такая - выставлять смерть родственников на всеобщее обозрение??? У многих футболистов во время сезона умирали родственники, люди брали кто неделю , кто две отпуска и уезжали. Причем многие руководители команд не ограничивали во времени отсутствие игрока, мол как придет в себя , так и вернется.
    А если бы Соболев два раза забил и два раза снял майку ???
    Мое субъективное мнение : футбольное поле не место для поминок, празднований, попыток донести свои мысли как сделали Тарасов или Ещенко.
    Все болельщики выражают Соболеву свои соболезнования, но вышел на работу, так работай и не отвлекай других.
    Алексей Коротеев
    Алексей Коротеев
    сегодня в 13:41
    На электрический стул их ! И потом по ВАР показать со всех ракурсов !
    Лакшери
    Лакшери
    сегодня в 13:41
    Какое отношение смерть матери соболева имеет к футболу? Если ему плохо пусть возьмёт отпуск, пришел играть, нечего раздеваться, за это дают жёлтую. Устроили спектакль из смерти родственника
    n272nm
    n272nm
    сегодня в 13:38
    Ловчев оборзел в атаке настолько, что решил написать новые футбольные правила для Спартака. Одним за снятую футболку - ЖК, игрокам Спартака - ничего. А если игроку Спартака покажут ЖК, то это не судья, а нелюдь. Про то, что Соблев забил с нарушением правил, я и говорить не хочу. Но Ловчева это не волнует. Это для него в порядке вещей. Ведь правила для Спартака должны быть другими, нежли для других клубов. Иначе Спартак играть не может. Понятно. что Женя требует пожизненной дисквалификации для судей, но хотелось бы у него узнать, когда Спартак уже снимется с чемпионата, а то вся Россия уже устала ждать этой радостной новости!!! :)))
    Klaksvikar Itrottarselag
    Klaksvikar Itrottarselag
    сегодня в 13:37
    Все правильно, за ошибки можно наказывать или прощать по ситуации, а за предвзятость однозначно выгонять. Учитывая привходящие обстоятельства ничем кроме злого умысла объяснить произошедшее никак нельзя.
    за
    за
    сегодня в 13:36
    газпромовское болото шагает по Руси...
    stachel
    stachel
    сегодня в 13:35
    Еськова, согласен. А Казара на нное число матчей. Он из за низкой квалификации мог просто ошибиться. Момент был динамичный. Ошибка - не преступление!
    sv_1969
    sv_1969 ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    сегодня в 13:33
    Почему же!Может побоятся в следующий раз!
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    сегодня в 13:33, ред.
    Кто ему звонил то ночью, кто жаловался? маразм какой-то старческий, дефицит внимания. Второго пенальти не было конечно, но кому нужно звонить Ловчеву?)))
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:31
    Этот беспредел судей работающих все знают на кого пора прекращать.
    В матче ЦСКА- зенит судья Вилков да же не стесняясь не удалил Азмуна, но за то придумал удаление Бийолу. И помог Зениту отскочить в том матче. Теперь засудили спартак, кого следующего засудят? Ростов? Краснодар?
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 13:28
    Евгеша явно неправ.
    oFANATo
    oFANATo
    сегодня в 13:26, ред.
    И это правильно и это верно.
    Я хоть и болельщик ЦСКА
    Но так нагло засуживать да же принципиального нашего соперника не допустимо в угоду фарм клуба зенита
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