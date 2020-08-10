ГлавнаяНовости

Глава VAR в РФ: «Где-то игроки „Спартака“ нарушают, где-то — против них»

сегодня, 21:59
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин отреагировал на ошибки арбитров в последних матчах «Спартака».

Все эти моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные. Я уверен, что никакой тенденции и близко нет. Много дискуссий на этот счет, где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то — против них.

Что касается проверки на полиграфе, я не знаю, какие будут вопросы. Не думаю, что необходимо сравнивать опыт с другими странами, у каждого свои инструменты в судейской организации. Что касается других стран, у меня нет информации по всем 211 стран в ФИФА. Не знаю, есть ли в Европе проверки.

Все новости
«У меня сразу ёкнуло». Переговоры судей перед пенальти в ворота «Спартака»
Сегодня, 22:16 Комментарии40
Официально«Спартак» направил обращение в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»
Сегодня, 21:31 Комментарии17
Оруэллу и не снилось. Футбольная антиутопия, в которой мы живём
Сегодня, 20:46Александр Чистяков в блоге Футбол - это больКомментарии11
Ловчев предложил пожизненно отстранить Казарцева и Еськова
Сегодня, 13:24 Комментарии52
Результат матча «Спартак» — «Сочи» просят аннулировать
Сегодня, 12:08 Комментарии219
Казарцев не захотел объяснять «Спартаку» свои решения в матче с «Сочи»
Сегодня, 11:58 Комментарии46
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
Некакойшенко
Некакойшенко ответ Killofwrath (раскрыть)
сегодня в 23:02
С большой радостью буду ждать когда тебя сшибёт авто и автоинспекотр скажет твоему перелопаченному телу, что ни чего страшного.Сначала сшибли тебя, а твои разгневанные родственники изуродуют авто владельца.Двигайся дальше .......................
Сп62
Сп62 ответ Я Памятник Себе (раскрыть)
сегодня в 22:44
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 22:43
    Один на авто сбил столб, другой на смерть человека. Нарушения ПДД. Бывает...
    Killofwrath
    Killofwrath ответ Некакойшенко (раскрыть)
    сегодня в 22:41
    не должен был, и слава богу
    Я Памятник Себе
    Я Памятник Себе
    сегодня в 22:40
    Слишком много информации и внимания к середняку с 7 места.
    Некакойшенко
    Некакойшенко
    сегодня в 22:40
    За этого учкудука КАлошина уже журналисты посчитали со всеми минусами и плюсами во всём чемпионате. Спартак должен был оказаться в зоне еврокубков , а оказался там где есть, да и вылетать должен был не Оренбург из Премьеры, а Ахмат.Простая арифметика, но чудилам из РФС этого не докажешь.Такие сложные слова они не понимают.
    Армейская душа
    Армейская душа ответ Алексей Коротеев (раскрыть)
    сегодня в 22:36
    Ах да - "это другое". То, что в вашу сторону этот же судья ошибся - вы признать не можете, понимаю
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 22:20
    Сытый дядька, воду льет
    beefs
    beefs
    сегодня в 22:19
    Ошибки бывают разные...
    serh62
    serh62
    сегодня в 22:15
      Aris
      Aris
      сегодня в 22:13
      Все ясно! преступлений столько, что их нужно срочно прикрывать! Или всплывут и взятки, и заказы, и тотализатор, И .......
      Алексей Коротеев
      Алексей Коротеев ответ Армейская душа (раскрыть)
      сегодня в 22:12
      Пока на своей шкуре не прочувствуешь ,не поймёшь ! Но вам такого не пожелаю !
      sv_1969
      sv_1969
      сегодня в 22:09
      Все повылазили!Разворошили))
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      сегодня в 22:07
      Вот и Калошин нарисовался, долго его не было, многие про него уже и забыли.
      Армейская душа
      Армейская душа
      сегодня в 22:02, ред.
      Так что - спартачи будут возмущаться засчитанным после нарушения правил голом Соболева или "это другое"?
      ФорвардЪ
      ФорвардЪ
      сегодня в 22:01
      Всегда будут ошибки.
      Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
      Отправить
       
      Rambler's Top100