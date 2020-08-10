Глава VAR в РФ: «Где-то игроки „Спартака“ нарушают, где-то — против них»

Глава проекта по внедрению VAR в России Леонид Калошин отреагировал на ошибки арбитров в последних матчах «Спартака».

Все эти моменты, происходившие в конце прошлого сезона и в начале нынешнего, разные. Я уверен, что никакой тенденции и близко нет. Много дискуссий на этот счет, где-то игроки «Спартака» нарушают, где-то — против них.