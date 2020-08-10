«Спартак» направил обращение в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

Экспертно-судейская комиссия РФС заявила, что получила обращение от «Спартака» по поводу судейства в матче первого тура РПЛ с «Сочи».
Мы получили обращение от «Спартака».
Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что оснований для переигровки матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» нет.
https://youtu.be/sP_RL6GRick
Ошибки Казарцева все видели, но ничего ему не будет.
В следующем туре будет косячить условный Мешков.
Ошибки Казарцева все видели, но ничего ему не будет.
В следующем туре будет косячить условный Мешков.