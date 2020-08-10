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«Спартак» направил обращение в РФС по поводу судейства в матче с «Сочи»

сегодня, 21:31
СпартакЛоготип футбольный клуб Спартак (Москва)2 : 2Логотип футбольный клуб СочиСочиМатч завершен

Экспертно-судейская комиссия РФС заявила, что получила обращение от «Спартака» по поводу судейства в матче первого тура РПЛ с «Сочи».

Мы получили обращение от «Спартака».

Ранее глава КДК РФС Артур Григорьянц заявил, что оснований для переигровки матча первого тура РПЛ «Спартак» — «Сочи» нет.

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Все комментарии
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 22:22
Спартаковское нытьё уже куда только не просочилось, ну в еспч подайте чего уж там
BDA81
BDA81
сегодня в 22:19
Вообще пендаль в ворота Спама в конце игры вверх идиотизма. Тут или букмеры или судья полный идиот. А проверки ни чего не дадут. Впринцепе как всегда было в нашей любимой стране.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ 311 (раскрыть)
сегодня в 22:09
Ага, и тогда никто гневных писем никуда не писАл. Адреса не знали, наверное...
Армейская душа
Армейская душа
сегодня в 22:02
    Байкал-38.
    Байкал-38.
    сегодня в 21:55
    Опять Спартак в деле!
    Aris
    Aris
    сегодня в 21:50
    Как же все просто, .... оснований .....нет! А ведь это тоже преступление! Одно преступление прикрывается другим, вот так и плодим беззаконие!
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 21:49, ред.
    Еще надо Карасева отстранить , и на детектор отправить , за Зенит всегда пенальти ставит !
    killerman77
    killerman77
    сегодня в 21:49
    в спортлото написать не забыли ?!
    311
    311
    сегодня в 21:47
    Казарцева вроде отстранили от судейства, как и Москалева в прошлом году в таком же матче. Что еще?)
    ALEX26659
    ALEX26659
    сегодня в 21:46
    славнов,эт про зенит,когда он в Севастополь грозился свалить?
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 21:46
    Достал этот спартак, лучше бы тренировались.
    makkie
    makkie
    сегодня в 21:45
    А что они могут?
    Ошибки Казарцева все видели, но ничего ему не будет.
    В следующем туре будет косячить условный Мешков.
    ALEX26659
    ALEX26659 ответ cska1948 (раскрыть)
    сегодня в 21:44
      ildar_3871
      ildar_3871
      сегодня в 21:44
      Нужна переигровка !
      Михаил Славнов
      Михаил Славнов
      сегодня в 21:44
      Как не стыдно так обманывать народ, сказал ухожу, уходи.
      Cat01
      Cat01
      сегодня в 21:41
      Надо держать слово... Сказал сделал
      cska1948
      cska1948
      сегодня в 21:36
        Leha-ha50
        Leha-ha50
        сегодня в 21:33
        Ждем итогов !!!
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