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Семак: «С нашим лимитом конкурировать в Европе очень сложно»

сегодня, 01:59

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в эфире программы «Футбол России» высказался о причинах неудачных выступлений российских клубов в Лиге чемпионов.

Почему у российских клубов никак не сложится с Лигой чемпионов? Это эквивалент уровня нашего футбола. Вот и всё. У нас свой футбол. И у нас лимиты, которые мешают нам играть. У тех команд, которые находятся на лидирующих позициях в Европе, нет никаких лимитов. А с нашим лимитом конкурировать в Европе, конечно, очень сложно.

Нужно, чтобы срослось очень много факторов: и удача, и удачная жеребьевка, и футбольный фарт. Потому что, если говорить объективно, мы никого не сильнее, абсолютно.

Ранее Семак объяснил, что аренда защитника «Зенита» Эмануэля Мамманы в «Сочи» связана с тем, что аргентинец являлся девятым легионером в команде и не вписывался в лимит.

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Все комментарии
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 02:15
Готовит нас к худшему.
Горожане
Горожане
сегодня в 02:05
Уже стелет!
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 02:03
Хоть с лимитом хоть без - одинаково.
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