Семак: «С нашим лимитом конкурировать в Европе очень сложно»

Главный тренер «Зенита» в эфире программы «Футбол России» высказался о причинах неудачных выступлений российских клубов в Лиге чемпионов.

Почему у российских клубов никак не сложится с Лигой чемпионов? Это эквивалент уровня нашего футбола. Вот и всё. У нас свой футбол. И у нас лимиты, которые мешают нам играть. У тех команд, которые находятся на лидирующих позициях в Европе, нет никаких лимитов. А с нашим лимитом конкурировать в Европе, конечно, очень сложно.

Нужно, чтобы срослось очень много факторов: и удача, и удачная жеребьевка, и футбольный фарт. Потому что, если говорить объективно, мы никого не сильнее, абсолютно.