Спортдир «Химок»: «Принципиальная договорённость с Глушаковым у нас есть»

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб продолжает переговоры с экс-полузащитником «Спартака» и «Ахмата» , который является свободным агентом. А также коснулся возможного подписания («Спартак») и («Крылья Советов»).

С Глушаковым история изменилась. Мы совсем недавно отправили ему контракт. Сейчас он читает, вносит правки. Принципиальная договорённость у нас уже есть. Но пока не подписано, нельзя говорить, что он наш игрок.

По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды.