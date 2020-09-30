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Спортдир «Химок»: «Принципиальная договорённость с Глушаковым у нас есть»

30 сентября 2020, 17:50

Спортивный директор «Химок» Дмитрий Ульянов сообщил, что клуб продолжает переговоры с экс-полузащитником «Спартака» и «Ахмата» Денисом Глушаковым, который является свободным агентом. А также коснулся возможного подписания Резиуана Мирзова («Спартак») и Антона Зиньковского («Крылья Советов»).

С Глушаковым история изменилась. Мы совсем недавно отправили ему контракт. Сейчас он читает, вносит правки. Принципиальная договорённость у нас уже есть. Но пока не подписано, нельзя говорить, что он наш игрок.

По Мирзову и Зиньковскому мы пока не договорились, но в активной стадии. Оба могут продолжить карьеру у нас на правах аренды.

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Все комментарии
SSPZ
SSPZ
30 сентября в 18:35
это хорошо что есть
drug01
drug01
30 сентября в 18:00
Желаем удачи!
ДАША Д
ДАША Д
30 сентября в 17:58
Денег только нет.
STVA 1
STVA 1
30 сентября в 17:57
Яму себе копают)
VAN ARM
VAN ARM
30 сентября в 17:55
думается ты лукавишь )))всё решено вопрос только в деньгах и бане)))
shlomo
shlomo
30 сентября в 17:51
Интересно, какую заплату будет получать
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