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Орлов: «Я могу только посочувствовать Кокорину»

02 октября 2020, 16:56

Известный комментатор Геннадий Орлов поддержал форварда «Спартака» Александра Кокорина, который накануне получил травму.

Я могу только посочувствовать Кокорину, видимо, снова травма какая-то. Но я не удивлюсь, если он в это трансферное окно уйдет в другой клуб. От Кокорина все можно ожидать. Но раз травма, то ничего не поделать. «Спартак» так-то сейчас и без Кокорина на ходу. Понсе и Ларссон сегодня очень хорошо себя проявляют и без Кокорина, поэтому «Спартак» идет на первом месте. Так бывает, он пока не внес свой вклад в игру «Спартака», Малком тоже в первое время долго не играл.

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VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 20:29
и сколько стоил такой трюк)))))))))))))
Leha-ha50
Leha-ha50
02 октября в 20:18
Похоже на очередной "самострел" , другого ничего предположить не могу.
Gahi
Gahi
02 октября в 20:02
Раз игрок получил травму и выбыл на две недели, то это конечно плохо для команды и для ротации состава. Но Кокорин сейчас не ключевой игрок Спартака который способен делать разницу в атаке, в команде есть игроки которые вполне могут решать эти задачи. Вопрос в другом насколько часто будет находится Александр в лазарете, череда травм которые его преследует в последнее время, могут серьёзно повлиять на его дальнейшую карьеру. Хотелось бы чтобы игрок быстрей встал прочно на ноги и показал на что он действительно ещё способен. Здоровья и Удачи.
протон1
протон1
02 октября в 19:59
кокорин вещай бутсы на гвоздь как то видно что пороха не осталось в пороховницах.
Petergoff
Petergoff
02 октября в 19:23
Такое ощущение, что Кокоша вообще не очень то хочет играть за спартак.
cska vperiod
cska vperiod
02 октября в 19:02
Мы все сочувствуем гене, жаль, что он постарел ещё 50 лет назад, мараз очень рано привился к нему.
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 октября в 18:38
Малком молодой ..., а Кокорин ветеран...). Сравнил Гена.....
ermak6848
ermak6848
02 октября в 18:25
Жаль, что не увидим на поле...
Kosmos58
Kosmos58
02 октября в 18:23
А я не хочу и не буду сочувствовать кокурИну!!!
Литейный 4
Литейный 4
02 октября в 18:14
Все посочувствовали Кокорину, когда он подмахнул подпись под контрактом со свиньями. Гыгыгы
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ mat73 (раскрыть)
02 октября в 18:04
Сравнить Кокорина с Малком ом мог только Орлов
shlomo
shlomo
02 октября в 17:28
Ну Гена, ну вы и даете...ему ваше сочувствие, как икона папуасу...он уже не знает как откосить от футбола, зато зарплата капает день в день...
mihaluch
mihaluch
02 октября в 17:26
Кокорин человек слова сказал не будет за Спартак выступать и не выступает.
Vector
Vector
02 октября в 17:18
Да не..., у него с Мамаевым встреча в одном из московских баров. Хотят до пандемии немного провести время.
drug01
drug01
02 октября в 17:17
Видно он что то сделал не так в жизни....
stavr74
stavr74
02 октября в 17:14
Твоему маразму сочувствует вся страна Гена
mat73
mat73
02 октября в 17:05
Чтото Орлов гладко все сказал, не похоже это на него)))
sv_1969
sv_1969
02 октября в 17:00
Спасибо можно так сказать Саня говорит
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