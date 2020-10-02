Тедеско — о травме Кокорина: «Ситуация непростая»

Наставник «Спартака» порассуждал о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ .

У нас в обойме 4-5 отличных нападающих. При всем желании играют только 2-3 из них, а остальные будут начинать на скамейке. Вы всегда меня спрашиваете: почему он не играет? Но не спрашиваете: почему он вышел на поле?

Например, почему Джордан вышел с «Рубином» и забил гол? Почему Понсе вышел в стартовом составе с ЦСКА и отличился? Хорошо, когда у команды есть маневр для ротации, это позволяет подобрать оптимальный состав на каждый матч.

Игроки доказывают, что готовы выйти в стартовом составе своими тренировками, работой, желанием. Также на выбор стартового состава влияет соперник и наши задачи: иногда нужно больше прессинговать, иногда ставка на контратаки, иногда хорошо создать вариативность впереди. Помимо всех этих факторов у Соболева в последние недели есть небольшие проблемы со здоровьем, что также повлияло на выбор стартового состава.

Кому отдам предпочтение из пары Маслов-Кутепов? Возможно, они оба сыграют. Я не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы не упрощать жизнь сопернику. Павел [Маслов] прекрасно показал себя. Поэтому, может, кто-то из них сыграет, а может, не сыграет никто. Посмотрим.

У Кокорина старая травма? Это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» в первом тайме он почувствовал дискомфорт, его заменили. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма. Ситуация непростая. За короткий промежуток времени две травмы. Все это влияет на игровую форму. Будем надеяться, что все останется позади, что в ближайшее время он вернется к работе и сможет набрать оптимальную форму.