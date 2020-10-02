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Тедеско — о травме Кокорина: «Ситуация непростая»

02 октября 2020, 16:34
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Наставник «Спартака» Доменико Тедеско порассуждал о предстоящем матче против «Зенита» в рамках 10-го тура РПЛ.

У нас в обойме 4-5 отличных нападающих. При всем желании играют только 2-3 из них, а остальные будут начинать на скамейке. Вы всегда меня спрашиваете: почему он не играет? Но не спрашиваете: почему он вышел на поле?

Например, почему Джордан вышел с «Рубином» и забил гол? Почему Понсе вышел в стартовом составе с ЦСКА и отличился? Хорошо, когда у команды есть маневр для ротации, это позволяет подобрать оптимальный состав на каждый матч.

Игроки доказывают, что готовы выйти в стартовом составе своими тренировками, работой, желанием. Также на выбор стартового состава влияет соперник и наши задачи: иногда нужно больше прессинговать, иногда ставка на контратаки, иногда хорошо создать вариативность впереди. Помимо всех этих факторов у Соболева в последние недели есть небольшие проблемы со здоровьем, что также повлияло на выбор стартового состава.

Кому отдам предпочтение из пары Маслов-Кутепов? Возможно, они оба сыграют. Я не хочу отвечать на этот вопрос, чтобы не упрощать жизнь сопернику. Павел [Маслов] прекрасно показал себя. Поэтому, может, кто-то из них сыграет, а может, не сыграет никто. Посмотрим.

У Кокорина старая травма? Это не похоже на рецидив. В игре с «Тамбовом» в первом тайме он почувствовал дискомфорт, его заменили. Обследование показало, что есть небольшая мышечная травма. Ситуация непростая. За короткий промежуток времени две травмы. Все это влияет на игровую форму. Будем надеяться, что все останется позади, что в ближайшее время он вернется к работе и сможет набрать оптимальную форму.

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Все комментарии
autochthon
autochthon
03 октября в 12:07
Удачи Спартаку с Зенитом.
kts
kts
02 октября в 22:45
Короче Кокоша ноль
Анд-м
Анд-м
02 октября в 20:57
Это же кокоша, играть не хочется, вот и придумывает травмы, а денюшки капают 🤩
RIR68
RIR68
02 октября в 20:52
Тедеско — о травме Кокорина: «Ситуация непростая, у него пост-табуреточный синдром»
Землянин
Землянин ответ порт (раскрыть)
02 октября в 20:31
Да сыграл уже, даже в крестовина попал. Хохма уже не канает, устарела ✌️
Землянин
Землянин ответ Литейный 4 (раскрыть)
02 октября в 20:29
Уже сыграл, толку правда мало, кроме крестовина ничем не отметился 🎃
Землянин
Землянин ответ протон1 (раскрыть)
02 октября в 20:28
В Ростове вестимо, вместе с наркоманом уголовник пристроился 🎃
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
02 октября в 20:27
Симулирует чтобы не играть, в больничку схилял. В карцер его нужно, чтобы перестал симулировать.
протон1
протон1
02 октября в 19:57
да какорин никудышный футболист. давно уже не какорин да и не был он им. где кстати мамаев?
112910415
112910415
02 октября в 19:47
Сейчас линия нападения отлично работает и без него.
А как дальше будет - увидим
VAN ARM
VAN ARM
02 октября в 19:41
пусть будет как должно)))
oFANATo
oFANATo
02 октября в 19:38
Да пусть Кокорин лечится и не торопится
Все равно мясным не играть в еврокубках
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
02 октября в 19:12
Да гоните вы его ,вместе с Газизовым в Уфу ! Вот довесок-то нашли !
Tostao
Tostao
02 октября в 18:35
Ничего удивительного - две трети карьеры Кока лечился.
Тага Дага
Тага Дага
02 октября в 18:15
Это не смешно. .....
Литейный 4
Литейный 4
02 октября в 18:10
Пока Коко держит слово не играть за свиней. Гыгыгы
Loko57
Loko57
02 октября в 17:39
Ситуация смешная)
Gunslinger
Gunslinger ответ ДСА (раскрыть)
02 октября в 17:32
Купыла мама слоныка.
А слонык бэз ногы.
Кака смешная играшка.
Гы-гы, гы-гы, гыгы.
makkie
makkie
02 октября в 17:24
Кокорин сейчас не делает разницу в атаке, так что его потеря скорее как данность.
Хуже, если бы вылетел Ларссон, Понсе или Соболев - тогда бы атака ослабла.

Кокорину здоровья и набрать уже форму.
Отдохнул, и хватит!
Vector
Vector
02 октября в 17:20
Просто дайте ему стул и Мамаева. Все будет ОК
порт
порт
02 октября в 17:15
Сказал что не будет играть за кб, вот и не играет, и не нужно ничего придумывать.
Caniggia
Caniggia
02 октября в 17:08
Вот же приобрели геморрой на свою задницу - стареющего хрустального уголовника!
leopit
leopit
02 октября в 17:08
Кокоша-молодец!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
02 октября в 17:06
Ушатает румын Кокошу...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
02 октября в 17:03
Жаль. Здоровья Ему
Белорусский вокзал
Белорусский вокзал
02 октября в 17:02
Кокорин делает все чтоб не играть за Спартак!
Багров-брат
Багров-брат
02 октября в 16:53
У Кокорина старая травма,
Та, что не от футбола берётся,
Этой травме не сыщешь равной,
Ведь любовью к Зениту зовётся.
Пусть Санёк внешне красно-белый,
В ромбах весь, да и пахнет дурно,
Но не скроешь тату умело
Вбитую, что навек лазурный...)))
rubinovyi2
rubinovyi2
02 октября в 16:47
"Будем надеяться, что все останется позади, что в ближайшее время он вернется к работе и сможет набрать оптимальную форму."
А вот у Кокоши совсем другое мнение..))
Mangur
Mangur
02 октября в 16:41
Кокорину выздоровления.
ДСА
ДСА
02 октября в 16:36
Купили дорогую сломанную игрушку.
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