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В ПСЖ недовольны словами Тухеля о бездействии клуба на трансферном рынке

03 октября 2020, 03:35

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель на этой неделе подверг критике трансферную политику клуба.

Немецкий специалист указал на то, что, если ПСЖ хочет конкурировать с топ-клубами Европы, то должен следовать примеру «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Интера» и «Атлетико», усиливших свой состав в это трансферное окно.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что в руководстве недовольны высказываниями Тухеля.

Мы ищем возможности [на трансферном рынке]. Мне не понравилось высказывание Тухеля. Я не понимаю его, и мне оно не по нраву, как и клубу. Будем ли мы наказывать Тухеля? Мы решим этот вопрос внутри клуба.

Если кто-то недоволен, мы можем это обсудить, никаких проблем. Но если человек решил остаться [в клубе], он должен уважать выбор спортивного департамента.

Мы не будем устраивать здесь суд, но в ПСЖ должны иметь место желание бороться за клуб и дух самопожертвования. Это важно для нас. Нам не понравилось то, как он говорил эти вещи.

Ожидаются ли трансферы до закрытия окна? Мы постараемся. Посмотрим, но ничего обещать нельзя.

В это трансферное окно ПСЖ выкупил форварда Мауро Икарди у «Интера» и вратаря Серхио Рико у «Севильи», арендовал защитника «Ромы» Алессандро Флоренци и подписал голкипера Александра Летелье, у которого истёк контракт с «Орлеаном».

Недавно сообщалось об интересе парижского клуба к полузащитнику «Интера» Кристиану Эриксену.

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Все комментарии
Ruslan3132
Ruslan3132
03 октября в 12:33
в болоте с лягушками и Тухель протухель ))
juvenale
juvenale
03 октября в 11:17
нужно еще пару игроков по 100 млн
sv_1969
sv_1969 ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
03 октября в 10:22
Опять вода! Разве тот же Санчо или Стерлинг не могли усилить!И разве тренер дошедший до финала г-но?Лишь воды налить((
Zenit_84
Zenit_84
03 октября в 10:18
Тухель он и в ПСЖ Тухель
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
03 октября в 09:29
    Agamaga
    Agamaga
    03 октября в 09:11
    Неймар и Мбаппе вместе с Ди Марией потерялись в финале с Баварией. Нужно было использовать свои моменты, а не ныть, что игроков нет для больших побед.
    Тухлый Тухель.
    VAN ARM
    VAN ARM
    03 октября в 08:11
    ну и зачем это необходимо с таким составом))
    particular
    particular
    03 октября в 07:45
    Аргументы сторон убедительны, но прения накалили обстановку и превращаются в перепалку... Самопожертвование для парижан - это что-то новое..:))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    03 октября в 07:31
    ПСЖи так силён!
    Евгений Макрушин
    Евгений Макрушин ответ Против ЦСКА (раскрыть)
    03 октября в 07:26
    Звёзды там только в нападении играют и Вератти с Маркиньесом(с натяжкой),остальные очень средние игроки.Сравните например с составом Баварии или Ливерпуля
    ДСА
    ДСА
    03 октября в 07:07
    У ПСЖ и так отличный состав, дело в тренере.
    Василий 50
    Василий 50
    03 октября в 05:03
    Пора искать тренера
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    03 октября в 05:00
    И так уже звезда на звезде в составе
    Остапчук 67
    Остапчук 67
    03 октября в 04:56
    Выговор ему пусть объявят
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    03 октября в 04:51
    Пора его менять.
    Gahi
    Gahi
    03 октября в 04:43
    Ну не всех же клубу покупать. Удачи
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