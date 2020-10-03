В ПСЖ недовольны словами Тухеля о бездействии клуба на трансферном рынке

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» на этой неделе подверг критике трансферную политику клуба.

Немецкий специалист указал на то, что, если ПСЖ хочет конкурировать с топ-клубами Европы, то должен следовать примеру «Ливерпуля», «Манчестер Сити», «Интера» и «Атлетико», усиливших свой состав в это трансферное окно.

Спортивный директор ПСЖ Леонардо заявил, что в руководстве недовольны высказываниями Тухеля.

Мы ищем возможности [на трансферном рынке]. Мне не понравилось высказывание Тухеля. Я не понимаю его, и мне оно не по нраву, как и клубу. Будем ли мы наказывать Тухеля? Мы решим этот вопрос внутри клуба.

Если кто-то недоволен, мы можем это обсудить, никаких проблем. Но если человек решил остаться [в клубе], он должен уважать выбор спортивного департамента.

Мы не будем устраивать здесь суд, но в ПСЖ должны иметь место желание бороться за клуб и дух самопожертвования. Это важно для нас. Нам не понравилось то, как он говорил эти вещи.

Ожидаются ли трансферы до закрытия окна? Мы постараемся. Посмотрим, но ничего обещать нельзя.