Н'Жи — о конфликте с Шуниным: «Мы с Антоном уже забыли об этом моменте»

Нападающий «Динамо» прокомментировал информацию о конфликте с голкипером в перерыве матча РПЛ с «Химками» (0:1).

В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном – в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы.

Мы – одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли об этом моменте. На очереди – важный матч в воскресенье, в котором нам нужна победа. Думаем только об этом.