Н'Жи — о конфликте с Шуниным: «Мы с Антоном уже забыли об этом моменте»

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал информацию о конфликте с голкипером Антоном Шуниным в перерыве матча РПЛ с «Химками» (0:1).
В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном – в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы.
Мы – одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли об этом моменте. На очереди – важный матч в воскресенье, в котором нам нужна победа. Думаем только об этом.
То, что конфликт был признают все, то, что предъявляли друг другу претензии, тоже признают.
Во время матча в перерыве ребята были на взводе, вылет из ЛЕ и проигранный первый тайм дал о себе знать. Повздорили, после матча остыли пожали руки, вот и всё.
Какие тайны ты хочешь услышать? Что кто то на чью то жену облизнулся или место в автобусе занял, а другой злобу затаил? Нет тут всё гораздо проще, просто эмоции у парней были.
То, что конфликт был признают все, то, что предъявляли друг другу претензии, тоже признают.
Во время матча в перерыве ребята были на взводе, вылет из ЛЕ и проигранный первый тайм дал о себе знать. Повздорили, после матча остыли пожали руки, вот и всё.
Какие тайны ты хочешь услышать? Что кто то на чью то жену облизнулся или место в автобусе занял, а другой злобу затаил? Нет тут всё гораздо проще, просто эмоции у парней были.