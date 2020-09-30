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Н'Жи — о конфликте с Шуниным: «Мы с Антоном уже забыли об этом моменте»

30 сентября 2020, 22:05

Нападающий «Динамо» Клинтон Н’Жи прокомментировал информацию о конфликте с голкипером Антоном Шуниным в перерыве матча РПЛ с «Химками» (0:1).

В перерыве матча с «Химками» мы действительно много говорили на эмоциях. Проиграли первый тайм, все были расстроены. То, что мы с Антоном спорили на повышенных тонах, свидетельствует только об одном – в команде нет равнодушных, все переживают за результат. И российские футболисты, и иностранцы.

Мы – одна команда, единый коллектив, который хочет выигрывать. После матча мы с Антоном пожали друг другу руки, между нами нет никаких проблем, давно уже забыли об этом моменте. На очереди – важный матч в воскресенье, в котором нам нужна победа. Думаем только об этом.

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Байкал-38.
Байкал-38.
01 октября в 10:24
Дмитрий Климович 3 нет, скорее всего он мне в младшие братья годится, разница в десяток лет.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ Байкал-38. (раскрыть)
01 октября в 09:53
    Байкал-38.
    Байкал-38. ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    01 октября в 09:27
    Нжи в ответ на предъявы Шунина всем игрокам, сказал, что пропущенный гол на его совести. Вот и понеслось. Ну, а насчёт наказания, то думаю руководство разберётся, скорее всего штрафанут обоих, но это внутренняя кухня и нам это знать необязательно.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3 ответ Байкал-38 (раскрыть)
    01 октября в 08:08
    Я хотел бы услышать как всё началось,что Нжи сказал Шунину,всёк он ему или нет,какое наказание они понесут! Ну както так!
    Байкал-38
    Байкал-38 ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    01 октября в 07:22
    Какую правду ты не узнаешь?
    То, что конфликт был признают все, то, что предъявляли друг другу претензии, тоже признают.
    Во время матча в перерыве ребята были на взводе, вылет из ЛЕ и проигранный первый тайм дал о себе знать. Повздорили, после матча остыли пожали руки, вот и всё.
    Какие тайны ты хочешь услышать? Что кто то на чью то жену облизнулся или место в автобусе занял, а другой злобу затаил? Нет тут всё гораздо проще, просто эмоции у парней были.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    01 октября в 01:01
    Правду мы не когда не узнаем!
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