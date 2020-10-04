Овечкин заявил, что мечтает сыграть за «Динамо»

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04 октября 2020, 23:41

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что хотел бы сыграть за «Динамо».

Думаю, наши болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Самое главное, что команда победила. Если бы проиграли, было бы совсем плачевно. А сейчас все шикарно, все рады, все довольны. Главное, что команда тоже довольна. Еще неделю назад было тяжело, проиграли «Химкам»… Так что было важно психологически одержать победу.

— Вы говорили, что у вас мечта сыграть за футбольное «Динамо».

Жду контракта!

— Если контракт поступает, на какой позиции хотели бы сыграть?

Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер.

Напомним, что Овечкин посетил сегодняшний матч «Динамо» против «Краснодара» (2:0).