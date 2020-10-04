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Овечкин заявил, что мечтает сыграть за «Динамо»

04 октября 2020, 23:41
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Москва)2 : 0Логотип футбольный клуб КраснодарКраснодарМатч завершен

Легендарный российский хоккеист Александр Овечкин заявил, что хотел бы сыграть за «Динамо».

Думаю, наши болельщики, которые пришли на стадион, получили удовольствие. Самое главное, что команда победила. Если бы проиграли, было бы совсем плачевно. А сейчас все шикарно, все рады, все довольны. Главное, что команда тоже довольна. Еще неделю назад было тяжело, проиграли «Химкам»… Так что было важно психологически одержать победу.

— Вы говорили, что у вас мечта сыграть за футбольное «Динамо».

Жду контракта!

— Если контракт поступает, на какой позиции хотели бы сыграть?

Да на любой! Выйти на минуту в конце игры, было бы супер.

Напомним, что Овечкин посетил сегодняшний матч «Динамо» против «Краснодара» (2:0).

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cska1948
cska1948
05 октября в 09:30, ред.
В ДМ был В.Маслов, который зимой играл в русский хоккей, а летом в футбол. Про него Озеров как-то сказал, что Валерию даже в отпуск сходить некогда! В СпаМе вроде Б.Майоров выходил на футбольное поле в официальной игре. Но времена изменились и ТАКОЕ Овечкину навряд ли удастся повторить.
ДАША Д
ДАША Д
05 октября в 06:35
На пять минут можно выпустить.
95-shishani-95
95-shishani-95
05 октября в 02:37
А сколько ему лет то?
Землянин
Землянин
05 октября в 01:12
Слили тренера, только и всего 🎃
drug01
drug01
05 октября в 00:34
Надо дать возможность
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
05 октября в 00:01
Хотелось бы посмотреть!
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
04 октября в 23:56
ха-ха Ове красавчик ))
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