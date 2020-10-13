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Скалони: «В Боливии сборная Аргентины будет задыхаться как при утоплении»

13 октября 2020, 07:55
БоливияЛоготип футбольный клуб Боливия1 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаМатч завершен

Наставник сборной Аргентины Лионель Скалони поделился ожиданиями от выездного матча с Боливией в отборочном турнире ЧМ-2022. Встреча пройдёт в городе Ла-Пас, который находится на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Готовность игроков? Я собираюсь поговорить с каждым отдельно. Но мы не поймём, как игроки отреагируют [на нагрузки], пока они не выйдут на поле. Мы как раз думали о том, чтобы заметить реакцию их организмов, приехав сюда за два дня до игры. Нам нужны те, кто будет готов на 100 процентов.

Но идеальной формулы нет. Нужно провести здесь 20 дней, чтобы наши физические кондиции соответствовали соперникам.

Задыхаться как при утоплении — вот что будут испытывать все наши игроки. Но мы делаем всё возможное, чтобы они подошли к матчу наилучшим образом.

Я говорил с каждым, и с Лионелем Месси в частности. Кто-то переносит это легче, кто-то наоборот.

Мы должны использовать все наши преимущества. Мы постараемся избавиться от волнения. Чем больше мы будем владеть мячом, тем лучше. Когда мы выиграли [здесь] в 2005 году, голы были забиты со стандартов. Исход решили конкретные ситуации, и мы это подчёркиваем.

В 1-м туре отборочного турнира Аргентина дома переиграла Эквадор (1:0), а Боливия в гостях уступила Бразилии (0:5).

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Все комментарии
Остапчук 67
Остапчук 67
13 октября в 08:42
Месси должен играть и под водой
Королевский Реал
Королевский Реал
13 октября в 08:39
Начались отмазки.
Октябрь 1917
Октябрь 1917
13 октября в 08:36
Что за сопли?
Glodor
Glodor
13 октября в 08:35, ред.
    Василий 50
    Василий 50
    13 октября в 08:34
    Пусть вас там уделают
    mihaluch
    mihaluch
    13 октября в 08:33
    Провести тренировочное восхождение на Эверест и порядок.
    sv_1969
    sv_1969
    13 октября в 08:30
    Там все задыхаются
    Против ЦСКА
    Против ЦСКА
    13 октября в 08:28
    У вас же есть Месси - он умеет зарабатывать трофеи без тренера
    Mangur
    Mangur
    13 октября в 08:10
    Купите им кислороду.
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 октября в 08:00
    Да, высокогорье может стать проблемой...
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