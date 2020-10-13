Скалони: «В Боливии сборная Аргентины будет задыхаться как при утоплении»

Наставник сборной Аргентины поделился ожиданиями от выездного матча с Боливией в отборочном турнире ЧМ -2022. Встреча пройдёт в городе Ла-Пас, который находится на высоте 3600 метров над уровнем моря.

Готовность игроков? Я собираюсь поговорить с каждым отдельно. Но мы не поймём, как игроки отреагируют [на нагрузки], пока они не выйдут на поле. Мы как раз думали о том, чтобы заметить реакцию их организмов, приехав сюда за два дня до игры. Нам нужны те, кто будет готов на 100 процентов.

Но идеальной формулы нет. Нужно провести здесь 20 дней, чтобы наши физические кондиции соответствовали соперникам.

Задыхаться как при утоплении — вот что будут испытывать все наши игроки. Но мы делаем всё возможное, чтобы они подошли к матчу наилучшим образом.

Я говорил с каждым, и с Лионелем Месси в частности. Кто-то переносит это легче, кто-то наоборот.

Мы должны использовать все наши преимущества. Мы постараемся избавиться от волнения. Чем больше мы будем владеть мячом, тем лучше. Когда мы выиграли [здесь] в 2005 году, голы были забиты со стандартов. Исход решили конкретные ситуации, и мы это подчёркиваем.