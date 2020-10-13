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Бускетс: «Моё развёрнутое мнение о проблемах „Барсы“ заняло бы 5-6 часов»

13 октября 2020, 07:09

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс высказался на тему кризиса в каталонском клубе.

Происходящее за пределами поля — это одно. И в этом плане сейчас не лучший момент для клуба. Происходящее непосредственно на поле — это другое, и прошлый год также не был нашим лучшим годом в индивидуальном и коллективном отношении.

Если бы я решил дать своё развёрнутое мнение на этот счёт, на это могло бы уйти 5-6 часов.

Футбол — командный вид спорта, и если вы не слишком хороши как команда, то не будете хороши и индивидуально. Но это уже случилось, и сейчас у нас появилась новая возможность. Кое-что изменилось, и мы надеемся, что в положительную сторону.

Ранее главный тренер «сине-гранатовых» Рональд Куман заявил, что у форварда «Атлетико» Луиса Суареса была возможность остаться в «Барселоне».

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Анпилкин
Анпилкин
13 октября в 09:59
О проблемах можно говорить вечно
Королевский Реал
Королевский Реал
13 октября в 09:53
Проблемы существуют у всех клубов, а не у одной Барселоны.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
13 октября в 09:37
Либо проблемы их сплотят, либо сожрут.
sir_Alex
sir_Alex
13 октября в 09:20
Трясёт команду.
mihaluch
mihaluch
13 октября в 07:33
Может быть это решит проблему.
Agamaga
Agamaga
13 октября в 07:18
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    13 октября в 07:09
    Да не поверю...
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