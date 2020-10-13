Бускетс: «Моё развёрнутое мнение о проблемах „Барсы“ заняло бы 5-6 часов»

Полузащитник «Барселоны» высказался на тему кризиса в каталонском клубе.

Происходящее за пределами поля — это одно. И в этом плане сейчас не лучший момент для клуба. Происходящее непосредственно на поле — это другое, и прошлый год также не был нашим лучшим годом в индивидуальном и коллективном отношении.

Если бы я решил дать своё развёрнутое мнение на этот счёт, на это могло бы уйти 5-6 часов.

Футбол — командный вид спорта, и если вы не слишком хороши как команда, то не будете хороши и индивидуально. Но это уже случилось, и сейчас у нас появилась новая возможность. Кое-что изменилось, и мы надеемся, что в положительную сторону.