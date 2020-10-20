Основной защитник «Арсенала» пропустит месяц из-за травмы

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сегодня, 09:07

Защитник «Арсенала» не поможет своей команде в ближайших матчах.

Как сообщается, футболист должен был выйти в стартовом составе на матч 5-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (0:1), однако получил травму на разминке перед игрой. Его место в основе занял .

Футболисту было диагностировано повреждение подколенного сухожилия. Восстановление игрока займёт около месяца.

Холдинг является основным центральным защитником «Арсенала». Англичанин начал с первых минут семь из восьми матчей «канониров» в этом сезоне.