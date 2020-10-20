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Неймар хочет остаться в ПСЖ

сегодня, 09:41

Нападающий Неймар намерен продолжить выступать за ПСЖ.

Как сообщается, бразилец хочет продлить контракт с французским клубом, однако парижане всё ещё не вступили с футболистом в переговоры по новому соглашению.

Отмечается, что Неймар разочарован бездействием клуба в контрактных переговорах. Парижане уже заявляли, что намерены сохранить в команде одного из своих лидеров, однако стороны все ещё не начали обсуждение нового соглашения. Текущий трудовой договор бразильца с ПСЖ заканчивается летом 2022 года.

Ранее Неймар заключил крупную сделку с Puma.

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Все комментарии
Мessi 10
Мessi 10
сегодня в 09:53
Да пусть остается в ПСЖ. Барсе он не по карману сейчас, да и велик риск, что не заиграет как раньше.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен ответ Big krendel (раскрыть)
сегодня в 09:52
Там Куман зверствует, а он таких клоунов на дух не переносит. Возможно, уже был разговор.
Да что ему от денег уходить в Барсу, которая на треть зарплату урезает. Другой вопрос, что и ПСЖ подумывает слегка пощипать Неймара в контракте. Потому и взяли паузу, чтобы занервничал и стал более покладистым в запросах...
Big krendel
Big krendel
сегодня в 09:43
А как же Барса? Расхотел?
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