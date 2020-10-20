Неймар хочет остаться в ПСЖ

Нападающий Неймар намерен продолжить выступать за ПСЖ.
Как сообщается, бразилец хочет продлить контракт с французским клубом, однако парижане всё ещё не вступили с футболистом в переговоры по новому соглашению.
Отмечается, что Неймар разочарован бездействием клуба в контрактных переговорах. Парижане уже заявляли, что намерены сохранить в команде одного из своих лидеров, однако стороны все ещё не начали обсуждение нового соглашения. Текущий трудовой договор бразильца с ПСЖ заканчивается летом 2022 года.
Ранее Неймар заключил крупную сделку с Puma.
Да что ему от денег уходить в Барсу, которая на треть зарплату урезает. Другой вопрос, что и ПСЖ подумывает слегка пощипать Неймара в контракте. Потому и взяли паузу, чтобы занервничал и стал более покладистым в запросах...
Да что ему от денег уходить в Барсу, которая на треть зарплату урезает. Другой вопрос, что и ПСЖ подумывает слегка пощипать Неймара в контракте. Потому и взяли паузу, чтобы занервничал и стал более покладистым в запросах...