Неймар хочет остаться в ПСЖ

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сегодня, 09:41

Нападающий Неймар намерен продолжить выступать за ПСЖ .

Как сообщается, бразилец хочет продлить контракт с французским клубом, однако парижане всё ещё не вступили с футболистом в переговоры по новому соглашению.

Отмечается, что Неймар разочарован бездействием клуба в контрактных переговорах. Парижане уже заявляли, что намерены сохранить в команде одного из своих лидеров, однако стороны все ещё не начали обсуждение нового соглашения. Текущий трудовой договор бразильца с ПСЖ заканчивается летом 2022 года.

Ранее Неймар заключил крупную сделку с Puma.