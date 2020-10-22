Анчелотти: «Пикфорд опечален тем, что нанёс травму ван Дейку»

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд сожалеет о том, что нанёс травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.
Мы действительно сожалеем о травме ван Дейка. Каждый из нас надеется, что он сможет быстро восстановиться.
У него был контакт с Пикфордом. Но АПЛ является очень быстрым чемпионатом, поэтому легко опоздать с движением, что может перейти в жёсткий стык.
Джордан действительно опечален случившимся. Я могу заверить, что он сделал это не специально.