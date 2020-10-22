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Анчелотти: «Пикфорд опечален тем, что нанёс травму ван Дейку»

сегодня, 19:00
ЭвертонЛоготип футбольный клуб Эвертон (Ливерпуль)2 : 2Логотип футбольный клуб ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Карло Анчелотти заявил, что голкипер «ирисок» Джордан Пикфорд сожалеет о том, что нанёс травму защитнику «Ливерпуля» Вирджилу ван Дейку.

Мы действительно сожалеем о травме ван Дейка. Каждый из нас надеется, что он сможет быстро восстановиться.

У него был контакт с Пикфордом. Но АПЛ является очень быстрым чемпионатом, поэтому легко опоздать с движением, что может перейти в жёсткий стык.

Джордан действительно опечален случившимся. Я могу заверить, что он сделал это не специально.

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alex074
alex074
сегодня в 20:07
Дай бог скорейшего выздоровлению Ван Дейку...
STVA 1
STVA 1
сегодня в 19:20
Надеюсь он быстро поправится!
beefs
beefs
сегодня в 19:03
во дает, не специально...
shlomo
shlomo
сегодня в 19:02
Это хорошо, что такие отношения
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