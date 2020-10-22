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Гинер рассказал, какой клуб АПЛ делал предложение по трансферу Чалова

сегодня, 20:39

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что нападающий Фёдор Чалов мог перейти в клуб из АПЛ.

За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто — «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ, причем за другие деньги — вообще без вопросов бы отпустили!

Да, за меньшие [деньги]. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело — когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое — в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.

Я вызывал его именно в тот момент, когда его хотел купить «Кристал Пэлас». Мне важно было понять, что думает сам Федя. Чтобы мне потом не задавали вопросы: а не из-за того ли он перестал забивать, что мы его в «Кристал Пэлас» не отпустили? «Кристал Пэлас» — это же приблизительно «Реал Мадрид» [улыбается]? И Федя, кстати, был со мной согласен. Еще я считал, что нужно хотя бы немного выучить английский, на базовом уровне, чтобы ехать туда. Говорил и о том, что не стоит уходить в «Кристал Пэлас», чтобы потом закончить с футболом. Ему было важно посоветоваться со мной. Хоть Федя и подписался с каким-то агентом, и он, и его семья говорят: «Агент у нас один — это вы». Поэтому Федя и пришел ко мне. Он знает, что я ему дам совет как отец.

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Все комментарии
youtomee
youtomee ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 22:05
ну выступать - это громко сказано...
youtomee
youtomee
сегодня в 22:03
"Говорил и о том, что не стоит уходить в «Кристал Пэлас», чтобы потом закончить с футболом" - конечно, лучше закончить в Химках, к этому все и идет
Faustello
Faustello
сегодня в 21:23
Уха ха Ленорыч старый добрый Ээх)))

Legend 6
Legend 6
сегодня в 21:23
Молодец, дал совет!
А Чалов в следующем сезоне поедет доигрывать в Тамбов, с такой результативностью.
Лёня_ Макинтош
Лёня_ Макинтош
сегодня в 21:08
Какой Пэлас Чалову? Максимум Гримсби или Олдхэм его уровень.
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 21:03
Ожидание МЮ, действительность ЦСКА.))))
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 20:58
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 20:57
    Я фигею. Получать пять от Лудогорца и рассуждать - зачем идти в Кристал Пэлас, ведь это не наш уровень? Конечно, это не ваш уровень, Чалову не в Кристал Пэлас нужно, а куда-нибудь в венгерский Уйпешт или чешский Яблонец. Вот это и есть его уровень, а до Кристал Пэлас жеребёнку расти и расти ещё. Ничего из себя не представляют, что год за годом евпропейские ноунеймы доказывают, громя все наши клубы, а замашки такие, что Кристал Пэлас им не нравится, Челси с Сити подавай.
    galem72
    galem72
    сегодня в 20:56
    Осталось только рассказать об этом дядькам-функционерам из Паласа, чтобы не застать их такой сенсацией врасплох. ))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:56
    Вагнер Лав сегодня опять забил за Кайрат,станет чемпионом Казахстана и надо его вертать в зад! 🤣😜
    mihaluch
    mihaluch
    сегодня в 20:52
    Да ну на фиг идти так в топ клуб.
    Владимир_Спартак
    Владимир_Спартак
    сегодня в 20:50
    Феди опять надо набрать кондиции и ждать предложение , ну ....как Миранчуку , в такой клуб , не ниже.
    cska vperiod
    cska vperiod
    сегодня в 20:50
    Лучше играть в ЦСКА и всегда выступать в Европе чем в КП и топтаться в английском пердиве.
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 20:49
    Гинер отец для всей команды!
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 20:46
    Очень спорные мысли. Лучше уехать в середняк в основу и там заявить о себе, чем просижывать штаны на лавке гранда.
    David Young
    David Young ответ ШМЕЛЬ-258 (раскрыть)
    сегодня в 20:46
    Мне видится, что неправ. Поскольку слишком часто присутствует это пренебрежительное отношение к нетоповым командам Топ-5, и этот страх или неуверенность в игре заграницей.
    David Young
    David Young ответ Vasya Oblomov (раскрыть)
    сегодня в 20:44
    Делали, но, увы, облом.
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 20:44
    Наверное Гине прав, время покажет.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    сегодня в 20:44
    Уровень Чалова это пятый дивизион Англии.но не как премьер лига.
    David Young
    David Young
    сегодня в 20:42
    Очередные рассуждения об отсутствии смысла переезжать в нетоповый европейский клуб. Кристал Пэлас - весьма крепкий середняк уже много лет. Будем объективны, в топ клубах АПЛ Чалову не заиграть. А вот стать игроком основы или как минимум игроком ротации в Кристал Пэлас, Вест Хэме, или другом клубе такого уровня - вполне. Так что лучше переходить в европейский середняк (тем более, из Топ-5), чем мариноваться в РПЛ.
    Vasya Oblomov
    Vasya Oblomov
    сегодня в 20:41
    Никто не делал
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