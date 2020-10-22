Гинер рассказал, какой клуб АПЛ делал предложение по трансферу Чалова

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что нападающий мог перейти в клуб из АПЛ .

За Федю Чалова давали прекрасные деньги. Но кто — «Кристал Пэлас»! И зачем ему туда идти? Вылетать из Премьер-лиги в Чемпионшип? Позови Федю гранды АПЛ , причем за другие деньги — вообще без вопросов бы отпустили!

Да, за меньшие [деньги]. Мы думаем о самом Феде, но еще и о клубе, его лице. Одно дело — когда футболист уходит в «Кристал Пэлас», и другое — в «Манчестер Юнайтед». Это большая разница.

Я вызывал его именно в тот момент, когда его хотел купить «Кристал Пэлас». Мне важно было понять, что думает сам Федя. Чтобы мне потом не задавали вопросы: а не из-за того ли он перестал забивать, что мы его в «Кристал Пэлас» не отпустили? «Кристал Пэлас» — это же приблизительно «Реал Мадрид» [улыбается]? И Федя, кстати, был со мной согласен. Еще я считал, что нужно хотя бы немного выучить английский, на базовом уровне, чтобы ехать туда. Говорил и о том, что не стоит уходить в «Кристал Пэлас», чтобы потом закончить с футболом. Ему было важно посоветоваться со мной. Хоть Федя и подписался с каким-то агентом, и он, и его семья говорят: «Агент у нас один — это вы». Поэтому Федя и пришел ко мне. Он знает, что я ему дам совет как отец.