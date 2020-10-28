Клопп сообщил о травме Фабиньо

Защитник «Ливерпуля» Фабиньо получил травму подколенного сухожилия в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Мидтьюлланда» (2:0). Об этом сообщил главный тренер мерсисайдцев .

Конечно, нам нужно дождаться обследования. Но в такие моменты, когда кто-то выходит из строя из-за проблем с мышцами, не приходится ждать, что на следующее утро врач позвонит мне и скажет: «Ложная тревога, всё в порядке, он может играть».

Так что теперь дело только в том, сколько времени уйдёт на восстановление. А сейчас неделя отсутствия означает пропуск трёх матчей, 10 дней — 4 матча, 14 дней — семь игр, и так далее.