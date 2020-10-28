Федун предложил Тедеско новый контракт. Тренер не спешит с решением

Сообщается, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско договорился с руководством клуба не поднимать вопрос о продлении контракта до зимней паузы в РПЛ.
Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил поддержку немецкому специалисту и предложил подписать новое соглашение.
Действующий договор рассчитан до конца нынешнего сезона. Тренер принял решение подождать до зимней паузы, а после обсудить предложение.
Второй вопрос можно и отложить. Наверняка есть предварительные договоренности о продлении. Просто у Тедеско свои приоритеты - вначале футбол, а потом дела личные.
И это правильно!
Рассказов с агентом уламывали клуб на улучшенный контракт, а о своей игре Коля не позаботился. Сейчас уехал в Тулу, но и там не особо себя проявляет. Так что решение Доменико по Рассказову на 100% верное. Еще и опытного Мозеса взяли, уже гол забил.
Второй вопрос можно и отложить. Наверняка есть предварительные договоренности о продлении. Просто у Тедеско свои приоритеты - вначале футбол, а потом дела личные.
И это правильно!
Рассказов с агентом уламывали клуб на улучшенный контракт, а о своей игре Коля не позаботился. Сейчас уехал в Тулу, но и там не особо себя проявляет. Так что решение Доменико по Рассказову на 100% верное. Еще и опытного Мозеса взяли, уже гол забил.