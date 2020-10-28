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Федун предложил Тедеско новый контракт. Тренер не спешит с решением

сегодня, 12:24

Сообщается, что главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско договорился с руководством клуба не поднимать вопрос о продлении контракта до зимней паузы в РПЛ.

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил поддержку немецкому специалисту и предложил подписать новое соглашение.

Действующий договор рассчитан до конца нынешнего сезона. Тренер принял решение подождать до зимней паузы, а после обсудить предложение.

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Все комментарии
fczpkossidspb
fczpkossidspb
сегодня в 13:26, ред.
Так потому что молодец!! Команду "штормит" и тут от тренера, порой, не зависит ничего!!
Василий 50
Василий 50
сегодня в 13:22
И что теперь?
FROBI
FROBI
сегодня в 13:22
Не только личный гонорар имеет значение. Думаю, Тедеско прекрасно понял "ценность" РПЛ, и в его молодой амбициозной голове сидят европейские приоритеты (он же не престарелый капелло или гус иванович).
Если сейчас переподписать контракт, то если на горизонте возникнет другой работодатель, придётся платить отступные Федуну, что создаст проблемы при уходе из СМ.
Джон Иванов
Джон Иванов
сегодня в 13:22
Не о контракте нужно думать, а просто не мешать человеку работать, будет результат, будет и контракт, так что Домик логично поступает
ПерекатиПоле
ПерекатиПоле
сегодня в 13:21
Наверное совести не хватает у Тыдески подмахнуть новый контракт с улучшенными условиями, ведь понимает, что тренерской заслуги в последних успехах команды нет, а есть слаженная работа судейской обслуги на прикормке у Федуна.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 13:18
Не уважаю Федуна
makkie
makkie
сегодня в 13:08
Грамотно тренер поступает - сейчас важнее закончить год на мажорной ноте со Спартаком, а не забивать себе голову контрактными делами.
Второй вопрос можно и отложить. Наверняка есть предварительные договоренности о продлении. Просто у Тедеско свои приоритеты - вначале футбол, а потом дела личные.

И это правильно!
Рассказов с агентом уламывали клуб на улучшенный контракт, а о своей игре Коля не позаботился. Сейчас уехал в Тулу, но и там не особо себя проявляет. Так что решение Доменико по Рассказову на 100% верное. Еще и опытного Мозеса взяли, уже гол забил.
Bom Bom
Bom Bom
сегодня в 13:04
Немецкая расчетливость. Наверняка он хочет поднять Спартак на уровень повыше, зацепить что-то из трофеев и на мажорной ноте уйти в Бундеслигу или схожий по уровню чемпионат. При этом говорить, что он тут просто на контракте, как тот же Манчини, не выйдет. Тедеско активно работает, даже русский учит.
Бубнин
Бубнин
сегодня в 13:01
Тренер принял решение подождать до продления Федуном контракта с Безбородовым, а после обсудить предложение.
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 13:00
У Лазаря Арнольдовича 7 пятниц на неделе. Лучше уж красиво съехать.
ОПС
ОПС
сегодня в 12:59
Это простое набивание цены.
ermak6848
ermak6848
сегодня в 12:57
да пусть поработает на пользу фк " СПАРТАК"..
У нас в России с царя Петра Алексеевича - всегда были заморские специалисты..
старина
старина
сегодня в 12:56, ред.
Теду нужны качественные усиления.Без них Спартак долго не удержится наверху.И если Мозес хоть местами играет и даже забил,то курносый табуреткин и Джумшут врядли усилят команду
Footbolista
Footbolista ответ zooveterinar (раскрыть)
сегодня в 12:51
Невозможно выиграть турнир, в котором ты не участвуешь, не так ли?)...
zooveterinar
zooveterinar ответ Footbolista (раскрыть)
сегодня в 12:50
Например первенство Московской обл. или Москвы!!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 12:48
Смотря как попрет с судейством.
Быки во возмутились, халяву могут и прикрыть. Так что тренер принял мудрое решение...
Footbolista
Footbolista ответ particular (раскрыть)
сегодня в 12:45
Для возможного продолжения в топ 5 ему нужно что то выиграть со Спартаком...
particular
particular
сегодня в 12:43
Федут не хочет упускать замаячившую надежду на успех, а Тедеско, пожалуй, не желает связывать себя длительным сотрудничеством, ибо нацелен на успех в Топ-5... Наверное...
Леон Бугаев
Леон Бугаев
сегодня в 12:38
Физрук цену набивает. Знает, что никто больше не предложит и никому нафиг он не сдался.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 12:37
Подкиньте ему ещё деньжат!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 12:37
Пусть чемпионат сначала выиграет.
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 12:32
Желание выбить прибавку в случае ухода на зимнюю паузу на первом месте вполне обосновано. Надеюсь Тедеско не хочет покидать Спартак. Как то выделяется он из аморфной массы Кононовых и Семаков. Хотя бы своей экспрессией.
Faustello
Faustello
сегодня в 12:32, ред.
Главное Безбородова вовремя переподписать и друзей его по цеху!!!
nikoladolgov
nikoladolgov
сегодня в 12:32
Денег захотел побольше из Фердуна поиметь румын !
Footbolista
Footbolista ответ drug01 (раскрыть)
сегодня в 12:29
Надо делать не спеша)...
stavr74
stavr74
сегодня в 12:29
а чего торопиться. придет время там и решит.
drug01
drug01
сегодня в 12:27
Надо спешить делать
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