Федун предложил Тедеско новый контракт. Тренер не спешит с решением

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сегодня, 12:24

Сообщается, что главный тренер «Спартака» договорился с руководством клуба не поднимать вопрос о продлении контракта до зимней паузы в РПЛ .

Владелец «Спартака» Леонид Федун выразил поддержку немецкому специалисту и предложил подписать новое соглашение.

Действующий договор рассчитан до конца нынешнего сезона. Тренер принял решение подождать до зимней паузы, а после обсудить предложение.