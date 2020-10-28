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К. Комбаров пропустит три месяца из-за травмы

сегодня, 18:14

Главный врач тульского «Арсенала» Александр Резепов сообщил о травмированных игроках команды и предполагаемых сроках возвращения игроков в полноценный тренировочный процесс.

Кирилл Комбаров. В Германии успешно перенес артроскопическую операцию по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трех месяцев.

Александр Денисов. Продолжает реабилитационные мероприятия после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра. До возвращения в общую группу осталось примерно четыре недели.

Георги Костадинов. В игре с «Тамбовом» травмировал икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России Георги уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации. Сейчас продолжает восстановительную терапию в России, которая может занять до двух недель.

Евгений Луценко. Рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра – произошел 20 сентября в матче с «Сочи». При рецидиве сроки выздоровления заметно увеличиваются. Евгений уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле он сможет в конце ноября.

Гурам Аджоев. На тренировке травмировал боковую связку коленного сустава. Восстановительная терапия продлится еще как минимум две недели.

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Все комментарии
Zenit_84
Zenit_84
сегодня в 18:22
Выздоровления Комбарову
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 18:15
здоровья ему, выздоровления!
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