К. Комбаров пропустит три месяца из-за травмы

Главный врач тульского «Арсенала» сообщил о травмированных игроках команды и предполагаемых сроках возвращения игроков в полноценный тренировочный процесс.

Кирилл Комбаров. В Германии успешно перенес артроскопическую операцию по поводу повреждения мениска. Восстановление составит не менее трех месяцев.

Александр Денисов. Продолжает реабилитационные мероприятия после травмы сухожилия приводящей мышцы бедра. До возвращения в общую группу осталось примерно четыре недели.

Георги Костадинов. В игре с «Тамбовом» травмировал икроножную мышцу голени. Во время октябрьской паузы в чемпионате России Георги уехал в расположение сборной Болгарии, где проходил курс реабилитации. Сейчас продолжает восстановительную терапию в России, которая может занять до двух недель.

Евгений Луценко. Рецидив травмы — повреждение мышцы задней поверхности бедра – произошел 20 сентября в матче с «Сочи». При рецидиве сроки выздоровления заметно увеличиваются. Евгений уже работает по индивидуальной программе, вернуться на поле он сможет в конце ноября.

Гурам Аджоев. На тренировке травмировал боковую связку коленного сустава. Восстановительная терапия продлится еще как минимум две недели.