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Ребров: «Мы заслужили ничью»

сегодня, 09:23
ФеренцварошЛоготип футбольный клуб Ференцварош (Будапешт)2 : 2Логотип футбольный клуб Динамо (Киев)ДинамоМатч завершен

Наставник «Ференцвароша» Сергей Ребров рад, что его команда смогла уйти от поражения в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили. Гол Токмака сыграл важную роль, он придал нам уверенности. Я рад, что мы добились ничьей, уступая в счете 0:2.

Надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинировано. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. «Динамо» фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше.

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Все комментарии
Incredulous
Incredulous
сегодня в 10:45
По второму тайму вы заслужили победу.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 10:32
Удаление помогло!
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 10:07
Сейчас можно отыгрываться с 0-2.
Анпилкин
Анпилкин
сегодня в 09:54
Одно очко тоже хорошо
sv_1969
sv_1969
сегодня в 09:30
Конечно. С 0:2 отыграться дорогого стоит.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 09:27
ВЕНГРЫ НАВОДЯТ ШОРОХУ!
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