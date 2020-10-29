Ребров: «Мы заслужили ничью»

Наставник «Ференцвароша» рад, что его команда смогла уйти от поражения в матче Лиги чемпионов против киевского «Динамо».

Мы допустили несколько ошибок в обороне в первом тайме, но после перерыва прибавили. Гол Токмака сыграл важную роль, он придал нам уверенности. Я рад, что мы добились ничьей, уступая в счете 0:2.

Надо было сыграть агрессивнее и более дисциплинировано. Мы заслужили ничью. Все команды в этом турнире демонстрируют высокий уровень. «Динамо» фантастически играло в первом тайме, но после перерыва мы были лучше.