Чалов: «Считаю, что должны были дожимать „Динамо“»

Нападающий ЦСКА прокомментировал итоговый результат в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

Создали много моментов, но не получилось забить. Считаю, что должны были дожимать «Динамо». Это футбол, сегодня получается, а завтра нет. «Динамо» не создало ни одного опасного момента, ничего особенного. Мы их разобрали. Может быть в первом тайме у них был один момент. Нужно было закрыть Майера и у нас это получилось.

Получится ли также активно действовать на всем осеннем отрезке? Не хочется загадывать, мы, конечно, делаем все возможное, чтобы становиться лучше.

Что касается двух очков на старте Лиги Европы, то впереди еще четыре игры, так что ничего серьезного.