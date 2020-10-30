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Чалов: «Считаю, что должны были дожимать „Динамо“»

сегодня, 11:41
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)0 : 0Логотип футбольный клуб Динамо (Загреб)ДинамоМатч завершен

Нападающий ЦСКА Федор Чалов прокомментировал итоговый результат в матче 2-го тура группового этапа Лиги Европы с загребским «Динамо» (0:0).

Создали много моментов, но не получилось забить. Считаю, что должны были дожимать «Динамо». Это футбол, сегодня получается, а завтра нет. «Динамо» не создало ни одного опасного момента, ничего особенного. Мы их разобрали. Может быть в первом тайме у них был один момент. Нужно было закрыть Майера и у нас это получилось.

Получится ли также активно действовать на всем осеннем отрезке? Не хочется загадывать, мы, конечно, делаем все возможное, чтобы становиться лучше.

Что касается двух очков на старте Лиги Европы, то впереди еще четыре игры, так что ничего серьезного.

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Все комментарии
Big krendel
Big krendel
сегодня в 12:32
Влашича динамовцы обезоружили и трындец, забивать у коней стало некому.
zooveterinar
zooveterinar
сегодня в 12:26
На выезде дожмут, последнюю банку пива!!! Вобще-то вчера свои три очка армейцы должны были брать!!!
zooveterinar
zooveterinar ответ Q-J-G (раскрыть)
сегодня в 12:23
По ногам надо было
112910415
112910415
сегодня в 12:20
надо было, очень было надо !...
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 12:20
А Если "не дожимается"....
Байкал-38.
Байкал-38.
сегодня в 12:12
В Динамо тоже хорошо разобрали игру и игроков ЦСКА.
Главное было сдержать Влашича, а остальные вреда не причинят.
Чалов запомнился только игрой пяткой, симуляцией и невнятной игрой.
beefs
beefs
сегодня в 12:07
к чему эта болтовня, результат на табло...
galem72
galem72
сегодня в 12:04
К счастью, дожималка у чалова не работает. ))
drug01
drug01
сегодня в 12:02
Меньше слов больше дела
yasukuni
yasukuni
сегодня в 12:02
Ты, орел колхозный, не считай, а забивай. Языком молоть в Интернете много сил не надо.
makkie
makkie
сегодня в 12:01
Чалов с Эджуке напоминают полулюбителей, которые в ворота попасть не могут.
Удивительно, кто в АПЛ за Чалова 20 млн давал? Больше похоже на сказки от Гинера.
RomzesRZN
RomzesRZN
сегодня в 11:59
Чахлов с такой игрой скоро центральным защитником будет считаться.
Faustello
Faustello
сегодня в 11:56
Учитесь у Дзюбы дожимать Азмуна!
Legend 6
Legend 6
сегодня в 11:56
А у Чалова что, выросла дожималка?😁
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 11:47
купи счёты и считай)))играть нужно в футбол а не присутствовать на поле)))
Опасный хулиган
Опасный хулиган
сегодня в 11:46
должны были, но не дожали
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:41
Ещё дожмёте,верим
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