Максименко: «Я никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву»

Вратарь «Спартака» рассказал о своем отношении к голкиперу ЦСКА .

Интервью в детстве, где я говорил, что хочу стать лучшим вратарем ЦСКА ? Я никогда не скрывал, что в детстве симпатизировал Акинфееву. Вот и сказанул тогда про армейцев, да и сколько мне лет тогда было? На самом деле болельщиком ЦСКА я никогда не был. Даже не помню, кто брал то интервью: то ли пресс-служба академии СКА , то ли какой-то канал областной. Удивительное совпадение, кстати, что это видео появилось перед принципиальным матчем против «Зенита».

Подкол Тедеско по этому поводу? Да меня все в команде на эту тему подкалывали! Я же сам и увидел ролик впервые в командном чате, Рома Зобнин скинул. На тренировках потом «душили»: «Так вот почему мы в дерби проиграли!» В шутку, конечно.

Могу еще раз сказать. Прежде всего я удивился, что сказал много лет назад именно такое. Видимо, был в состоянии аффекта: увидел камеру, испугался и ляпнул. На сегодняшний день я целиком и полностью красно-белый. Это самое главное.