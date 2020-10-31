Винисиус может стать частью сделки по переходу Мбаппе в «Реал»

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сегодня, 11:06

ПСЖ заинтересован в трансфере нападающего «Реала» .

Как сообщается, парижский клуб хочет воспользоваться конфликтом, который произошёл у бразильца с , чтобы осуществить переход футболиста. Кроме того, главный тренер «сливочных» не до конца уверен в том, что Винисиус сможет стать одним из лидеров команды.

Отмечается, что «Реал» готов расстаться с молодым форвардом, включив его в сделку по переходу , который всё ещё остается главной трансферной целью мадридского клуба. «Реал» готов отдать Винисиуса в аренду в ПСЖ , однако парижане настаивают на переходе футболиста на постоянной основе. В ПСЖ считают, что Винисиус может составить отличный дуэт в нападении со своим соотечественником Неймаром.

Команды собираются обсудить данный обмен летом 2021 года.