ГлавнаяНовости

Винисиус может стать частью сделки по переходу Мбаппе в «Реал»

сегодня, 11:06

ПСЖ заинтересован в трансфере нападающего «Реала» Винисиуса Жуниора.

Как сообщается, парижский клуб хочет воспользоваться конфликтом, который произошёл у бразильца с Каримом Бензема, чтобы осуществить переход футболиста. Кроме того, главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан не до конца уверен в том, что Винисиус сможет стать одним из лидеров команды.

Отмечается, что «Реал» готов расстаться с молодым форвардом, включив его в сделку по переходу Килиана Мбаппе, который всё ещё остается главной трансферной целью мадридского клуба. «Реал» готов отдать Винисиуса в аренду в ПСЖ, однако парижане настаивают на переходе футболиста на постоянной основе. В ПСЖ считают, что Винисиус может составить отличный дуэт в нападении со своим соотечественником Неймаром.

Команды собираются обсудить данный обмен летом 2021 года.

Все новости
Слухи«Манчестер Сити» заплатит за 18-летнего Стевановича 7 млн евро
Сегодня, 10:19 Комментарии3
СлухиМоуриньо хочет приобрести Иско в «Тоттенхэм»
Сегодня, 10:04 Комментарии6
СлухиУилшир может продолжить карьеру в «Бетисе»
Сегодня, 09:49 Комментарии4
СлухиПирло хочет вернуть Погба в «Ювентус»
Сегодня, 08:57 Комментарии12
Слухи«Атлетико» может подписать Кондогбиа уже на следующей неделе
Вчера, 20:03 Комментарии8
Слухи«Интер» вновь попробует подписать Жиру
Вчера, 13:33 Комментарии2
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
particular
particular
сегодня в 11:17
Бензин не вечный вкупе со своими интригами... Вини, со временем, сам может стать объектом сделки, а не чьей-то частью 🤔
DEIVID
DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:12
Чему завидовать?
DEIVID
DEIVID ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 11:12
Винисиус даже на 40 млн не играет, которые за него Реал отдал.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DEIVID (раскрыть)
сегодня в 11:11
Завидуешь Реалу, делай это хотя бы молча!)))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 11:11
У Мбаппе контракт заканчивается, если хотят Винисиуса, то без доплаты со стороны Реала, по любому! Если Реал не глупый (т.е. Перес), то не будут спешить с продажей Винисиуса!
DEIVID
DEIVID
сегодня в 11:09, ред.
Надеюсь, Мбаппе не поступит как крыса и продлит контракт. Пусть Реал тратит деньги.
Q-J-G
Q-J-G
сегодня в 11:07
Посмотрим, чем это всё закончится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100