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Агент Милевского: «Артём собирается вернуться в чемпионат Украины»

сегодня, 15:53

Агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего брестского «Динамо» Артёма Милевского, рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

У Артёма 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским «Динамо». Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провел в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены из-за микроповреждения.

Что касается продолжения карьеры, то некоторые СМИ неправильно трактовали завершение контракта с «Динамо». Артём не заканчивает карьеру и не собирается. Он в хорошей форме. Просто в будущем мы в приоритете рассматриваем возможность его возвращения в чемпионат Украины. Приход Артема в УПЛ без сомнения взбодрит наш чемпионат. Сейчас уже ведутся переговоры с несколькими командами. Думаю, после второго декабря, когда состоится кубковый матч динамовцев, будем определяться. В приоритете для Артёма Украина, но также есть вариант с клубом на Кипре. Также зовут в один из азиатских клубов, но не в Китай. По этим вариантам есть конкретика, но, повторюсь, в приоритете у Артёма Украина и команда, которая будет ставить перед собой амбициозные и высокие цели, чтобы приносить пользу. Лишь бы на что-нибудь размениваться футболист тоже не будет.

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Все комментарии
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
сегодня в 16:00
Неужели Луцк, или Александрия. А может Мелитополь?
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 15:59
Здесь своих алкашей хватает.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
сегодня в 15:58
Походу, в Украине водка подешевела....
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 15:58
Почему его ни кто не покупает в Европу,норм же играл!?
mangox23
mangox23
сегодня в 15:54
может кго кто то еще и ждет
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:54, ред.
Хорошо, пусть возвращается...
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