Агент Милевского: «Артём собирается вернуться в чемпионат Украины»

Агент Александр Панков, представляющий интересы нападающего брестского «Динамо» , рассказал о вариантах продолжения карьеры своего клиента.

У Артёма 31 декабря 2020 года заканчивается контракт с брестским «Динамо». Пока что предложений о его продлении ему не поступало. Есть свои нюансы. Милевский провел в Бресте хороший отрезок карьеры, в нынешнем сезоне сыграл уже 33 матча, почти во всех выходил в основе. Только в последних двух выходил на замены из-за микроповреждения.