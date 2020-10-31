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Симеоне нашёл идеального партнёра для Суареса в «Аталанте»

сегодня, 15:17

«Атлетико» намерен найти форварда, который сможет составить дуэт в атаке с Луисом Суаресом.

Как сообщается, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты. Специалист считает, что колумбиец будет идеальным партнёром в нападении для Луиса Суареса.

«Аталанта» запрашивает за своего футболиста 50 млн евро. Если «Атлетико» будет готов заплатить такую сумму, то переход может состояться уже в январе.

Напомним, что летом Сапатой интересовался «Ювентус».

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cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 15:52
Диего так просто глаз не положит он знает толк в футболистах.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 15:38
были бы деньги )))но с этим трудности))))
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 15:22
Сразу о нём подумал.
Беспределов
Беспределов
сегодня в 15:19
только игра покажет
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 15:19
Долго наверное искал .
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