Симеоне нашёл идеального партнёра для Суареса в «Аталанте»

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сегодня, 15:17

«Атлетико» намерен найти форварда, который сможет составить дуэт в атаке с .

Как сообщается, главный тренер «матрасников» лично заинтересован в трансфере нападающего «Аталанты» . Специалист считает, что колумбиец будет идеальным партнёром в нападении для Луиса Суареса.

«Аталанта» запрашивает за своего футболиста 50 млн евро. Если «Атлетико» будет готов заплатить такую сумму, то переход может состояться уже в январе.

Напомним, что летом Сапатой интересовался «Ювентус».