Симеоне нашёл идеального партнёра для Суареса в «Аталанте»

«Атлетико» намерен найти форварда, который сможет составить дуэт в атаке с Луисом Суаресом.
Как сообщается, главный тренер «матрасников» Диего Симеоне лично заинтересован в трансфере нападающего «Аталанты» Дувана Сапаты. Специалист считает, что колумбиец будет идеальным партнёром в нападении для Луиса Суареса.
«Аталанта» запрашивает за своего футболиста 50 млн евро. Если «Атлетико» будет готов заплатить такую сумму, то переход может состояться уже в январе.
Напомним, что летом Сапатой интересовался «Ювентус».