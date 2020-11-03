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«Барселона» готова продать тер Штегена в «Баварию» из-за финансовых проблем

вчера, 12:34

«Барселона» рассматривает возможность продажи Марка-Андре тер Штегена, сообщает Voetbalzone со ссылкой на испанские СМИ.

По информации источника, в приобретении вратаря заинтересована «Бавария». Мюнхенцы видят в тер Штегене идеальную долгосрочную замену Мануэлю Нойеру и могут подать запрос в каталонский клуб на 80 миллионов евро следующим летом.

Отмечается, что «Барса» может быть открыта для ухода своего голкипера на фоне растущих финансовых трудностей и огромных счетов за зарплату.

Недавно тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны».

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Все комментарии
XL-965
XL-965
вчера в 20:44
Надо было решиться продать Месси за 200 лимонов и строить новую команду без него. Как в свое время Пеп начал строить новый коллектив без Роналдиньо и Деко.
Пока гном в составе ничего Барсе хорошего не светит, надо признать его время ушло.
Князь Всея Турина
Князь Всея Турина
вчера в 20:34
пусть Рома его купит,тот что Абрамович. Будет достойная замена Кепы,тот ещё столько не пропускал.
Raamtvall
Raamtvall
вчера в 20:25
АХАХАХАААААХ, чтобы он не только в сборной вытирал лавку за Нойером, но и на клубном уровне! Гениально, красавцы.
League1
League1 ответ Андрей Куприянов (раскрыть)
вчера в 20:15
Осасунам в основном ты забыл дописать. Осасунщик он корявый, ты забыл?
Андрей Куприянов
Андрей Куприянов ответ League1 (раскрыть)
вчера в 19:40
да, и 700+ голов благодаря рекламе, и 300 гп благодаря рекламе)) ну-ну
Bеликий Кня3ь
Bеликий Кня3ь ответ Van Vanovich (раскрыть)
вчера в 19:10
После 8:2 Штеген и сам доплатит, лишь бы его забрали, ахаха)
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 19:10
Ну Штанга провалил матч с Баварией,как впрочем и сама Барса,такое бывает,возможно он перегорел. Нойер тоже провалил матч с Ливерпулем,причём существенно. Иногда бывает вот такое чёрное пятно. Но в целом,оба кипера отличные, своих 80 он стОит,ну может в эпоху кризиса 60-70. Его продажа,скорее всего подтолкнёт Барсу к ещё более выдающимся антирекордам.
League1
League1
вчера в 17:59, ред.
Барсе нужно всего лишь продать распиаренного бездаря гнома и всё. И барса сама удивится, как её дела пойдут в гору. Что мешает это сделать? Боятся, что все увидят, что распиаренное ничто действительно было ничем? Такое впечатление, что на барсу кто-то давит извне, рекламщики наверное всякие, котороые говорят барсе: мы этот металлолом пиарили пиарили, пиарили пиарили, ещё и денег вам за этого идиота давали давали, давали и давали, так что держите его у себя пока есть возможность.
Всех нае...л этот гномяра. Сколько гономоглоров расплодил благодаря рекламе. Но уже даже до самых упёртых из них начинает доходить, что дешёвый осасунщик - это всего лишь дешёвый осасунщик.
Мessi 10
Мessi 10
вчера в 17:47
Серьезная потеря будет, если его отпустят.
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 16:49
Бавария не осилит 80, утка видать. Бавария в среднем за 30-40 лямов берет
KamazOMvMOZG
KamazOMvMOZG
вчера в 16:04
Не ПРОДАТЬ, а отдать так просто даром! А на ворота поставить Серхи Роберто))) он отличная затычка еще и с зп. под 9 лямов) Если че, есть еще пике и бускетс их зп тоже под 30 лямов вместе))) Вот тогда игра пойдет)

p.s. Кажись самое веселое еще впереди :)
Верг
Верг
вчера в 15:59
Самое забавное, что гризманн в сборной франции наряду с мбаппе оставался лучшим игроком, у него не идет игра чисто в барселоне, где вся тактика отдай мяч месси
stromshik
stromshik
вчера в 15:45
После 2-8 за тер Штегена Бавария много не заплатит
barcamilan
barcamilan
вчера в 15:44
штегена точно надо продать
Killofwrath
Killofwrath ответ Шишанутый (раскрыть)
вчера в 15:42
    sir_Alex
    sir_Alex ответ Palex (раскрыть)
    вчера в 15:37
    Пока клубы договорятся, Нойер завершит карьеру 😄
    Шишанутый
    Шишанутый ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    вчера в 15:10
    Проблема Барселоны в том что руководство там не чего не решает, всем заправляет гном а кто попробует против него пойти сразу же будет уволен как был Субисаретта а теперь он уже снял самого презедента Бармалея. Трансферы он сам выберает себе партнеров с которыми хочет играть а не угодных ему блокирует и требует продать как было с Иброй. Тренеров сам назначает как притащил с Аргентины своего дружка физрука Мартино. Весь клуб порабащен карликом. И вот до чего он его довел до 2-8.
    STVA 1
    STVA 1 ответ Шишанутый (раскрыть)
    вчера в 15:09
    Я не про то кто сам или нет!Мне лично фиолетово на ихние отношения!Я про их недальновидную политику!А остальное .....))
    Шишанутый
    Шишанутый ответ STVA 1 (раскрыть)
    вчера в 15:03
    Так Неймар сам ушел ,он выкупил свой контракт руководство Барсы не как не могло на это повлиять а ушел он из за Месськи он сказал что ему надоело на своем горбу тащить Барсу и что вся слава достается гному. Он хотел быть лидером команды и получил это в Псж где его уважают.
    Шишанутый
    Шишанутый
    вчера в 15:00
    Месська вогнал Барсу в долги что аж приходится распродавать своих лидеров Суареса, Ракитича, Видаля, Тер Штегена чтобы прокормить не насытного гнома а то грозится уйти если не увеличат и без того его раздутую зарплату.
    Саня Петрашкевич
    Саня Петрашкевич ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 14:52
    лайк за аву)
    pomor45
    pomor45
    вчера в 14:25
    Богатые тоже плачут.
    112910415
    112910415
    вчера в 14:25
    выживать-то надо !
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    вчера в 14:10, ред.
    Несостоятельное руководство Барселоны довели клуб до такого состояния. Непонятные покупки вроде Дембеле, Коутиньо и Гризманна, которые стоили 100 млн евро с лишним каждый. Продажа лучшего игрока (Неймар) в ПСЖ. Покупки непонятных игроков, вроде Боатенга, Гомеша, Брейтвейта, Пьянича и некоторых молодых игроков. Космическая зарплата для Месси, который шел к закату карьеры. Это повышение зарплаты было необдуманным и не оправдало себя. Теперь настали трудные времена, а игроки не хотят уже на сокращение зарплаты идти, если верить СМИ.
    STVA 1
    STVA 1 ответ S.T.A.L.K.E.R.135 (раскрыть)
    вчера в 13:33
    Наверное не верят в него пока!
    Snake Plissken
    Snake Plissken
    вчера в 13:23
    Весь бюджет на удовлетворение хотелок Месси уходит )))
    S.T.A.L.K.E.R.135
    S.T.A.L.K.E.R.135
    вчера в 13:23
    Баварии он для чего? Они же вроде Нюбеля купили как раз таки как замену Нойеру.
    Bеликий Кня3ь
    Bеликий Кня3ь ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 13:22
    Снова хотят внедрить своего агента, что бы развалить немецкую машину, как когда-то это сделал Пеп. Видно не простили 8:2)
    juvenale
    juvenale
    вчера в 13:20
    А зачем он Баварии?
    Palex
    Palex
    вчера в 13:19
    Не думаю, что он захочет сидеть на лавке в Баварии. Замена Нойеру? Да Мануэль вроде не собирается заканчивать карьеру.
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