«Барселона» готова продать тер Штегена в «Баварию» из-за финансовых проблем

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вчера, 12:34

«Барселона» рассматривает возможность продажи , сообщает Voetbalzone со ссылкой на испанские СМИ .

По информации источника, в приобретении вратаря заинтересована «Бавария». Мюнхенцы видят в тер Штегене идеальную долгосрочную замену Мануэлю Нойеру и могут подать запрос в каталонский клуб на 80 миллионов евро следующим летом.

Отмечается, что «Барса» может быть открыта для ухода своего голкипера на фоне растущих финансовых трудностей и огромных счетов за зарплату.

Недавно тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны».