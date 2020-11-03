«Барселона» готова продать тер Штегена в «Баварию» из-за финансовых проблем

«Барселона» рассматривает возможность продажи Марка-Андре тер Штегена, сообщает Voetbalzone со ссылкой на испанские СМИ.
По информации источника, в приобретении вратаря заинтересована «Бавария». Мюнхенцы видят в тер Штегене идеальную долгосрочную замену Мануэлю Нойеру и могут подать запрос в каталонский клуб на 80 миллионов евро следующим летом.
Отмечается, что «Барса» может быть открыта для ухода своего голкипера на фоне растущих финансовых трудностей и огромных счетов за зарплату.
Недавно тер Штеген вернулся к тренировкам в общей группе «Барселоны».
Вот только одно из них! Продажа Неймара!Продав его на пике футбольной карьеры было просто неправильно!Зато потом начались метания чтобы найти ему замену!
1)Коутиньо – 145 миллионов.
2)Дембеле – 138 миллионов.
3)Ну и Гриззман-120 вроде миллионов
Были непонятные трансферы Андре Гомеш – «Эвертон», Пако Алькасер – «Вильярреал», Люка Динь – «Эвертон», Дуглас – «Бешикташ», Жерар Деулофеу – «Уотфорд», Джейсон Мурильо – «Сельта», Боатенг – «Бешикташ»!Туран пришел вроде как св агент!На них из разных источников ушло около 180 млн!Плюс стоимость троицы на замену Неймара и уже получается пол лярда!
Вот теперь разгребают!
Вот только одно из них! Продажа Неймара!Продав его на пике футбольной карьеры было просто неправильно!Зато потом начались метания чтобы найти ему замену!
1)Коутиньо – 145 миллионов.
2)Дембеле – 138 миллионов.
3)Ну и Гриззман-120 вроде миллионов
Были непонятные трансферы Андре Гомеш – «Эвертон», Пако Алькасер – «Вильярреал», Люка Динь – «Эвертон», Дуглас – «Бешикташ», Жерар Деулофеу – «Уотфорд», Джейсон Мурильо – «Сельта», Боатенг – «Бешикташ»!Туран пришел вроде как св агент!На них из разных источников ушло около 180 млн!Плюс стоимость троицы на замену Неймара и уже получается пол лярда!
Вот теперь разгребают!