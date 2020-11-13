В «Спартаке» сменится глава селекционного отдела

Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет свой пост.
Причина данного ухода не сообщается. Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова.
Глава селекционного отдела «Спартака» Нариман Акавов покинет свой пост.
Причина данного ухода не сообщается. Акавов пришел в «Спартак» в августе текущего года, сменив Антона Чистякова.
Зачем вообще стажёров набирать? Неужели нельзя пригласить опытного и матёрого селекционера, чтобы он сходу дал результат?
Шамиль, судя по всему, ищет не там и не того уровня - поэтому нужен знающий трансферную кухню человек. А привозить Мозесов - много ума не надо!
Зачем вообще стажёров набирать? Неужели нельзя пригласить опытного и матёрого селекционера, чтобы он сходу дал результат?
Шамиль, судя по всему, ищет не там и не того уровня - поэтому нужен знающий трансферную кухню человек. А привозить Мозесов - много ума не надо!