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Воронин: «Перед финалом ЛЧ повспоминали с Клоппом прошлое, пивка выпили»

18 ноября 2020, 08:18

Ассистент главного тренера «Динамо» Андрей Воронин рассказал о наставнике «Ливерпуля» Юргене Клоппе, под руководством которого он выступал за «Майнц» (2001-2003).

Клопп был таким приколистом всегда! Сейчас смотрю на него по телевизору и понимаю: Юрген вообще не изменился. Ребята из Дортмунда мне то же самое рассказывали. Титулы, слава его не испортили. Общительный, юморной, он и притравить, и посмеяться может. Раньше люди думали, что Клопп играет на публику. Это вообще не так. Он такой, какой есть. Настоящий. Это качество в нём очень подкупает.

Расскажу один пример. За неделю до финала Лиги чемпионов я написал Клоппу сообщение: «Буду на игре в Киеве с мелким. Он у меня фанат Салаха – можно его в гостиницу к „Ливерпулю“ провести?»

Клопп сбросил расписание команды и уточнил, когда подъехать. В полдесятого вечера мы с сыном были в гостинице. Охрана провела через все кордоны к «Ливерпулю». Представь: у человека завтра финал Лиги чемпионов, а он принимает бывшего одноклубника, с которым работал 20 лет назад! В этом весь Клопп. Человек! Минут 40 мы с ним посидели, повспоминали прошлое, посмеялись, пивка выпили. Игроков беспокоить не стали. На прощание Клопп сам подписал малому мяч и сфотографировался с нами на память.

Ранее Воронин прокомментировал своё возвращение в «Динамо» в качестве тренера.

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Footbolista
Footbolista
18 ноября в 09:35, ред.
Воронин то с Овечкиным бухает...то с Клоппом...пора ему передачку замутить на ТВ..."Бухни со звездой"...
нечитайло
нечитайло
18 ноября в 09:12
Просто человек
mihaluch
mihaluch
18 ноября в 08:41
А чём тут прикол?
beefs
beefs
18 ноября в 08:34
Хорошие воспоминания всегда приятны...
25процентный клоун
25процентный клоун
18 ноября в 08:26
И потом ливер проиграл
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