Воронин: «Для меня было два важных матча – дома и на выезде со „Спартаком“»

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18 ноября 2020, 09:18

Помощник главного тренера «Динамо» заявил, что матчи против «Спартака» были для него самыми важными во время его выступления в РПЛ .

Когда я играл, для меня было два самых важных матча в году – дома и на выезде со «Спартаком». Важно, чтобы ребята тоже поняли, что для болельщиков нет более принципиальных игр. При мне у «Динамо» были хорошие результаты со «Спартаком». Надеюсь, так будет и дальше. Хочется, чтобы на наш красавец-стадион приходило как можно больше людей. А заслужить это можно только одним способом – яркой игрой и победами.