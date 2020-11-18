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Воронин: «Для меня было два важных матча – дома и на выезде со „Спартаком“»

18 ноября 2020, 09:18

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин заявил, что матчи против «Спартака» были для него самыми важными во время его выступления в РПЛ.

Когда я играл, для меня было два самых важных матча в году – дома и на выезде со «Спартаком». Важно, чтобы ребята тоже поняли, что для болельщиков нет более принципиальных игр. При мне у «Динамо» были хорошие результаты со «Спартаком». Надеюсь, так будет и дальше. Хочется, чтобы на наш красавец-стадион приходило как можно больше людей. А заслужить это можно только одним способом – яркой игрой и победами.

Напомним, что в 15-м туре РПЛ «Динамо» в гостях встретится со «Спартаком».

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Все комментарии
mat73
mat73
18 ноября в 13:29
Понятно, что дерби!
Но блин - каждый суслик в поле агроном. Забыли у какогото воронина спросить)))
Брулин
Брулин
18 ноября в 13:27
Спартак - Динамо М, самое принципиальное и старейшее дерби страны!
makkie
makkie
18 ноября в 09:58
Для 99% соперников матчи со Спартаком - это матчи года.
А перед Зенитом можно и калитку настежь открыть, да, Гриша Иванов?))))
SHMEL
SHMEL
18 ноября в 09:44
Желаю победы Динамо, у них все для этого есть.
Василий 50
Василий 50
18 ноября в 09:33
А можно поменьше пафоса?
Footbolista
Footbolista
18 ноября в 09:25
Кто бы сомневался)...
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