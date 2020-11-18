Воронин: «Для меня было два важных матча – дома и на выезде со „Спартаком“»

Помощник главного тренера «Динамо» Андрей Воронин заявил, что матчи против «Спартака» были для него самыми важными во время его выступления в РПЛ.
Когда я играл, для меня было два самых важных матча в году – дома и на выезде со «Спартаком». Важно, чтобы ребята тоже поняли, что для болельщиков нет более принципиальных игр. При мне у «Динамо» были хорошие результаты со «Спартаком». Надеюсь, так будет и дальше. Хочется, чтобы на наш красавец-стадион приходило как можно больше людей. А заслужить это можно только одним способом – яркой игрой и победами.
Напомним, что в 15-м туре РПЛ «Динамо» в гостях встретится со «Спартаком».
Но блин - каждый суслик в поле агроном. Забыли у какогото воронина спросить)))
Но блин - каждый суслик в поле агроном. Забыли у какогото воронина спросить)))
А перед Зенитом можно и калитку настежь открыть, да, Гриша Иванов?))))
А перед Зенитом можно и калитку настежь открыть, да, Гриша Иванов?))))