«Химки» арендовали двух футболистов «Ростова»

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вчера, 23:41

Нападающий «Ростова» и защитник перешли в «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер ростовского клуба.

Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в «Химки» на правах аренды. Два игрока «Ростова» проведут сезон в клубе из Московской области. В этом сезоне Логашов провел 4 матча за нашу команду, Долгов – 5 встреч. Желаем Арсению и Александру хорошего сезона!

Напомним, что ранее «Ростов» приобрел хавбека «Хельсингборга» Армина Гиговича и полузащитника «Норрчёпинга» Понтуса Алмквиста.