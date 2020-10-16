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«Химки» арендовали двух футболистов «Ростова»

вчера, 23:41

Нападающий «Ростова» Александр Долгов и защитник Арсений Логашов перешли в «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер ростовского клуба.

Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в «Химки» на правах аренды.

Два игрока «Ростова» проведут сезон в клубе из Московской области.

В этом сезоне Логашов провел 4 матча за нашу команду, Долгов – 5 встреч.

Желаем Арсению и Александру хорошего сезона!

Напомним, что ранее «Ростов» приобрел хавбека «Хельсингборга» Армина Гиговича и полузащитника «Норрчёпинга» Понтуса Алмквиста.

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Все комментарии
Трезвый повар
Трезвый повар
сегодня в 08:40
Зачем отдавать двух игроков в аренду если и так недокомплект? Кто на замену выходить будет? На гесте Ахмата появилась инфа что Ростову могут засчитать техническое поражение из-за того что не хватает игроков в заявке
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:54
Каким перспективным игроком раньше считался Логашов...
Klaksvikar Itrottarselag
Klaksvikar Itrottarselag
сегодня в 01:03
Круговорот игроков Ростова как он есть. После красивого нечаянного и очень недолгого подъёма плановый откат на прежние позиции в диапазон от спасительно-благополучной тихой середины до нервной оконцовки со странноватыми играми в стыках. Просто бизнес господина Рыскина и ничего личного.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 00:07
Что то Ростов пока только на выход работает??? Видимо совсем дела плохи.
LOpp
LOpp
вчера в 23:59
Ростов что то игроками разбрасывается, похоже финансовые проблемы в клубе.
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:55
Думаю помогут Химкам
Беспределов
Беспределов
вчера в 23:42
Химки усиливаются
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