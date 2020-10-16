«Химки» арендовали двух футболистов «Ростова»

Нападающий «Ростова» Александр Долгов и защитник Арсений Логашов перешли в «Химки» на правах аренды. Об этом сообщает официальный твиттер ростовского клуба.
Арсений Логашов и Александр Долгов перешли в «Химки» на правах аренды.
Два игрока «Ростова» проведут сезон в клубе из Московской области.
В этом сезоне Логашов провел 4 матча за нашу команду, Долгов – 5 встреч.
Желаем Арсению и Александру хорошего сезона!
Напомним, что ранее «Ростов» приобрел хавбека «Хельсингборга» Армина Гиговича и полузащитника «Норрчёпинга» Понтуса Алмквиста.