Танго от Месси, гол с центра поля и шумный сосед Березуцкий. Лучшее из Сети

Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».
Сборная Казахстана проиграла Албании в матче Лиги Наций, но самым ярким событием игры стал великолепный гол Абата Аймбетова с центра поля.
🔥🔥🔥Чудо-гол в исполнении @aibol_abiken pic.twitter.com/D7BVkq0Cow— QAZSPORT TV (@qazsporttv) November 15, 2020
Защитник «Люнгбю» Николай Гертсен забил невероятный по красоте гол в матче Кубка Дании.
Просто обычный момент из рядового матча чемпионата Аргентины:
Нападающий «Секции» Эли Эльбаза в чемпионате Израиля 4 раза за 5 минут попал в штангу.
Форвард «Барселоны» Лионель Месси умеет хорошо двигаться не только на футбольном поле.
С помощью такого приспособления современные вратари могут готовиться к ударам с отскоком.
Бывший нападающий «Интера» Адриано поздравил Вагнер Лава с титулом чемпиона Казахстана.
Ольга, жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого, в Инстаграме пожаловалась на соседей.
У нас стоит беговая дорожка в квартире. Мы ее включили впервые за три месяца. Позвонил сосед снизу и сказал, что у него из-за этого падает люстра. Начал угрожать, что напишет на нас заявление вместе со всеми жителями нижних этажей. Что нам делать?
Хлое Прессо, жена хавбека «Краснодара» Реми Кабелла, в своем Инстаграме рассказала о жизни в России.
Я неплохо чувствую себя в России, но очень сильно скучаю по Франции. Когда Реми на тренировках, то я много гуляю по городу, хожу в кафе и занимаюсь спортом. В этом плане ничего не изменилось по сравнению в тем, чем я занималась в Марселе или Сент-Этьене. Я скучаю по французской кухне. Какие слова я выучила по-русски? «Да» и «водка» (смеется).
Первая ракетка мира Новак Джокович выложил в соцсети видео, на котором пародирует самое известное празднование Криштиану Роналду – прыжок с разведенными в стороны руками. Португалец похвалил теннисиста.
Представляем претендента на премию «ассист года».
Милота дня:
Мойдур, жена игрока ЦСКА Хордура Магнуссона, посетила стадион московского клуба.
Бывший полузащитник «Реала» Кака выложил семейное фото.
Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес на прогулке с ребенком.
Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не пропускает день ног.
У футболистов сборной Шотландии Билли Гилмора и Фрейзера Хорнби отличное чувство юмора.
Защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису недавно исполнилось 20 лет. Друзья устроили ему вечеринку-сюрприз.
Хотели бы сыграть в такую игру?
Смогли бы выдержать такое давление со стороны болельщиков?
Помните, что не стоит никому доверять!