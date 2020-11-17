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Танго от Месси, гол с центра поля и шумный сосед Березуцкий. Лучшее из Сети

сегодня, 11:00
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Березуцкий Василий
Березуцкий Василий
Защитник
Вагнер Лав
Вагнер Лав
Нападающий
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Самое интересное из соцсетей футбольного мира — в обзоре «Соккер.ру».

Сборная Казахстана проиграла Албании в матче Лиги Наций, но самым ярким событием игры стал великолепный гол Абата Аймбетова с центра поля.

Защитник «Люнгбю» Николай Гертсен забил невероятный по красоте гол в матче Кубка Дании.

Просто обычный момент из рядового матча чемпионата Аргентины:

Нападающий «Секции» Эли Эльбаза в чемпионате Израиля 4 раза за 5 минут попал в штангу.

Форвард «Барселоны» Лионель Месси умеет хорошо двигаться не только на футбольном поле.

С помощью такого приспособления современные вратари могут готовиться к ударам с отскоком.

Бывший нападающий «Интера» Адриано поздравил Вагнер Лава с титулом чемпиона Казахстана.

Ольга, жена тренера ЦСКА Василия Березуцкого, в Инстаграме пожаловалась на соседей.

У нас стоит беговая дорожка в квартире. Мы ее включили впервые за три месяца. Позвонил сосед снизу и сказал, что у него из-за этого падает люстра. Начал угрожать, что напишет на нас заявление вместе со всеми жителями нижних этажей. Что нам делать?

Хлое Прессо, жена хавбека «Краснодара» Реми Кабелла, в своем Инстаграме рассказала о жизни в России.

Я неплохо чувствую себя в России, но очень сильно скучаю по Франции. Когда Реми на тренировках, то я много гуляю по городу, хожу в кафе и занимаюсь спортом. В этом плане ничего не изменилось по сравнению в тем, чем я занималась в Марселе или Сент-Этьене. Я скучаю по французской кухне. Какие слова я выучила по-русски? «Да» и «водка» (смеется).

Первая ракетка мира Новак Джокович выложил в соцсети видео, на котором пародирует самое известное празднование Криштиану Роналду – прыжок с разведенными в стороны руками. Португалец похвалил теннисиста.

Представляем претендента на премию «ассист года».

Милота дня:

Мойдур, жена игрока ЦСКА Хордура Магнуссона, посетила стадион московского клуба.

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Полузащитник «Баварии» Хави Мартинес на прогулке с ребенком.

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо не пропускает день ног.

У футболистов сборной Шотландии Билли Гилмора и Фрейзера Хорнби отличное чувство юмора.

Защитнику «Баварии» Альфонсо Дэвису недавно исполнилось 20 лет. Друзья устроили ему вечеринку-сюрприз.

Хотели бы сыграть в такую игру?

Смогли бы выдержать такое давление со стороны болельщиков?

Помните, что не стоит никому доверять!

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juvenale
juvenale ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 12:33
вообще не зашла
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 11:27
Весело, интеремно и без рукоблудства
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 11:22
Жена у Магнусона красотка!
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