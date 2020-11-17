ГлавнаяНовости

Матч Лиги Наций между Швейцарией и Украиной отменен

17 ноября 2020, 17:24
ШвейцарияЛоготип футбольный клуб Швейцария-:-Логотип футбольный клуб УкраинаУкраина17.11.2020 в 22:45 Матч перенесен

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте объявила, что матч 6-го тура группового этапа Лиги Наций Швейцария — Украина отменен. Игра должна была пройти 17 ноября в Люцерне.

В связи со вспышкой коронавируса в сборной Украины швейцарские власти постановили отправить всю украинскую команду на карантин.

«УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола, что в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, матч Лиги Наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться.

Заметим, что и УЕФА, и УАФ, и Швейцарская ассоциация футбола готовы к проведению поединка, однако запрет местных властей перечеркивает все надежды футбольных организаций провести игру. Решение о дальнейшей судьбе матча будет принимать УЕФА», — говорится в заявлении УАФ.

Все новости
Ибрагимович подарил каждому игроку «Милана» PlayStation 5
Сегодня, 07:55 Комментарии5
Худшая игра сборной со времен 7:1 в Португалии. Сербы забили пять, Россия – ни разу
Вчера, 01:01Станислав Горин в блоге Пятиминутка ненавистиКомментарии38
Сборная России осталась в Лиге B по итогам группового этапа Лиги Наций
Вчера, 00:50 Комментарии20
Защитник «Динамо» Евгеньев дебютировал за сборную России
Вчера, 00:10 Комментарии5
Куман не вытянет без новичков. «Барселону» ждёт жаркое трансферное окно
18 ноябряВадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии9
Главный неудачник старта АПЛ. Громкий провал симпатичного «Шеффилда»
17 ноябряОлег Лыткин в блоге Дно пробитоКомментарии8
Обсудить
Сортировать
Все комментарии
kyxy
kyxy ответ Мистер Галактикус (раскрыть)
18 ноября в 11:04
Так больных инвалидов Украина должна была дома оставить. А не везти на матч
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart ответ cska vperiod (раскрыть)
17 ноября в 22:40
Если бы!!!
Pashok00786
Pashok00786
17 ноября в 22:19
нда новая схема для лажевых побед...приезжает команда к тебе в страну...делаешь ей левые результаты тестов местные власти запрещают играть..и все технарь...и еще на 14 дней на карантин...бредовая хрень...особо учитывая что обе федерации были готовы провести матч и у Украины было 13 здоровых игроков))...все как перед матчем Краснодар Ротор...мда..
cska vperiod
cska vperiod
17 ноября в 22:12
Технарь припаяют.
Napoleon Bonapart
Napoleon Bonapart
17 ноября в 19:41
    Мистер Галактикус
    Мистер Галактикус ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 ноября в 19:36
    С чего это вдруг?? Украина выполнила все нормы УЕФА: вовремя прилетела на матч, заявила достаточное количество здоровых игроков и была готова играть, что сама УЕФА и подтвердила. Это уже швейцарская сторона подняла кипишь и если кому-то присуждать технарь, то это им!
    nubom
    nubom
    17 ноября в 19:27
    Нужно срочно обкатать швейцарский опыт в оставшихся домашних матчах за еврокубки..
    VAN ARM
    VAN ARM
    17 ноября в 19:19
    жаль хохлов. но это скорей всего технарь.
    dimagas2
    dimagas2 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    17 ноября в 18:34
    Скорее всго да,времени на перенос наверно не будет.
    ЮЗИК
    ЮЗИК
    17 ноября в 18:08
    Значить так надо было
    DEIVID
    DEIVID ответ ДСА (раскрыть)
    17 ноября в 18:07
    Всё правильно делают. У многих может не показывать положительный результат, но при этом они являются переносчиками.
    Napoleon Bonapart
    Napoleon Bonapart ответ ДСА (раскрыть)
    17 ноября в 18:01
      ДСА
      ДСА
      17 ноября в 17:59
      Швейцарцы дураки, сами себе могилу роют, могли по лёгкому обыграть соперника.
      nautilus163
      nautilus163
      17 ноября в 17:48
      Украине поражение 0:3 !
      Сантус
      Сантус ответ Mangur (раскрыть)
      17 ноября в 17:42
        Дмитрий Климович 3
        Дмитрий Климович 3
        17 ноября в 17:42
        Верните бабки!
        ANATOLY KANDAUROV
        ANATOLY KANDAUROV
        17 ноября в 17:41
        Такое уже было ,Норвегии тоже засчитали поражение из-за ковида. Украина в Лигу В, да , теперь ?
        Ангел неБесГрешен
        Ангел неБесГрешен
        17 ноября в 17:40
        А что, так можно было?
        Napoleon Bonapart
        Napoleon Bonapart
        17 ноября в 17:32
          Mangur
          Mangur
          17 ноября в 17:32
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            17 ноября в 17:32
            Это вполне адекватная реакция.
            Трезвый повар
            Трезвый повар
            17 ноября в 17:31
            Правильное решение. Не надо подвергать риску заражения партнёров по команде и соперников
            dimagas2
            dimagas2
            17 ноября в 17:30
            Правильное решение,а то не понятно солько реально заразилось ковидом.
            Октябрь 1917
            Октябрь 1917
            17 ноября в 17:25
            Этого стоило ожидать.
            Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
            Отправить
             
            Rambler's Top100