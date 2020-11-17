Матч Лиги Наций между Швейцарией и Украиной отменен

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17 ноября 2020, 17:24

Украинская ассоциация футбола (УАФ) на официальном сайте объявила, что матч 6-го тура группового этапа Лиги Наций Швейцария — Украина отменен. Игра должна была пройти 17 ноября в Люцерне.

В связи со вспышкой коронавируса в сборной Украины швейцарские власти постановили отправить всю украинскую команду на карантин.

« УЕФА уведомил Украинскую ассоциацию футбола, что в связи с компетентным решением департамента здравоохранения кантона Люцерн перевести на карантин всю делегацию национальной команды Украины, матч Лиги Наций УЕФА Швейцария — Украина не может состояться.