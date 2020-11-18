Куман не вытянет без новичков. «Барселону» ждёт жаркое трансферное окно

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сегодня, 20:02

Переговоры идут, денег нет, но Куману нужны новички. «Соккер.ру» окунается в мир переходов.

Без центрального форварда сложно

Большинство матчей в новом чемпионате Франции голландец Депай проводит в центре атаки. Нетипичный форвард, ведь изначально – вингер, но для «Барселоны» лучше, чем ничего. Тем более, о появлении Луиса Суареса в «Атлетико» отзываются так, как ветеран мадридцев Коке:

У нас радикальные изменения в игре. Суарес оставляет Жоау Фелиша, Анхеля Корреа и Маркоса Льоренте свободными в некоторых ситуациях. Луис подошел как перчатка.

Комплименты означают, что Бартомеу мог сделать ошибку на пару с Куманом. Рональд успел заявить, что к уходу Суареса не имеет отношения, а футболист тезис опроверг. В любом случае голландец имеет право требовать центрального форварда – летом Луиса по позиции никто не заменил.

Понятно, что Фати, Гризманна, Месси, Коутиньо и Дембеле можно расположить на поле так, чтобы выбрать из пятерки неплохую тройку атаки. Но в этом списке все еще в меньшей мере центральные нападающие, чем Депай. Опасность дефицита все понимают, но кто сказал, что у Кумана есть выбор?

Травма Фати – новейшая из причин

Можно поставить Месси условным центральным форвардом. Но от этого Лионель не станет темповым игроком на линии офсайда. Аргентинцу не хватает выносливости, чтобы одновременно играть на трех позициях – глубокого плеймейкера, оттянутого форварда и центрального нападающего. Также у него нет атлетизма для штрафной.

Из Гризманна тоже необычный форвард. И хотя Дембеле двуногий, может закрывать не только правый фланг, но и левый край атаки после травмы Фати, отсутствие молодого испанца насторожило и Кумана, и кандидатов на пост президента. Отсюда спешка с Депаем и попытка убедить Ола отдать одного из лидеров «Лиона» ближайшей зимой.

Зная босса «ткачей», еще заявит, что готов только на обмен Мемфиса на Гризманна, но голландец будет свободным агентом с лета, достанется «Барселоне» если не в январе, то в июле. Фати не вылетел на долгое время, но у Ансу не первая в короткой карьере травма – как бы не получили второго Дембеле, только более ответственного на тренировках.

Придется прощаться со звездами

Проблемы не только в атаке. Кулибали или Упамекано не перейдут в «Барселону», ведь другие покупатели предложат больше, а каталонцы могут только показывать пальцем на Месси и говорить: «Идите к нам, поиграете с легендой». Но сколько времени? Сам аргентинец может уйти бесплатно, на этом трансфере не заработать, только можно сэкономить на зарплате игрока.

Зато есть Коутиньо, Дембеле и Гризманн – три кандидата на выход. Продавая глубоких резервистов, финансовый кризис «Барселона» преодолеть уже не сможет. В составе хватало возрастных игроков, поэтому не исключено, что Куману будут нужны два центральных защитника вместо одного напарника для Пике. Слева Альба не так хорош, как раньше – Гайя из «Валенсии» мог бы его подменить.

А в центре поля проблема в том, что будущий тренер может не видеть в Де Йонге идеального игрока основы. Не говоря о возрастном Пьяниче. А это снова запрос на трансферы. Бартомеу ведь работал странно. Нужен центральный форвард – покупают флангового. Нужен сменщик Бускетсу в будущем – не нашли. Пригодится крутой центрбек – снова мимо. Потребности в усилении во всех полевых линиях.

Четыре трансфера улучшат ситуацию

Быстро заработать клуб может только прощаниями. Депая просят подписать контракт со сниженным на год окладом, а позже улучшат условия до рыночных. Будут проблемы с новым соглашением Тер Штегена – у Марка-Андре появятся варианты, востребованный вратарь с хорошей репутацией.

«Барселона» уже не подпишет Лаутаро Мартинеса, поскольку слишком дорогой лот на торгах. Один из ушедших из-за конфликта с Бартомеу боссов на днях жаловался, что каталонцам предлагали за вменяемые деньги Холанда, но уже бывший спортивный директор наотрез отказался, ссылаясь на мифический «стиль команды». Эти разговоры слышали фанаты «Спартака», но мифы не помогают побеждать.

И как раз новизна может сработать, ведь адекватной замены «тики-таке» Гвардиолы не нашли. Была ставка Луиса Энрике на чистокровное трио маньяков в атаке – Неймар, Суарес и Месси спасли в 2015 году за счет формы, дружат, не было проблем на поле. Гризманн, Депай и Месси вряд ли станут лучшими друзьями зимой или летом. Возможно, «Барселоне» также нужна замена для самого Лионеля. И скорее пойдут за Адама Траоре, чем за кем-то более опытным.

Теоретически заполучить Гайя, Гарсию (того, что центрбек «Манчестер Сити») и Депая можно. И точка в истории Неймара и «Барселоны» не поставлена – хотя тут многое зависит от желания шейхов из ПСЖ . Но для таких задач нужен гениальный спортивный директор, что убедит молодых талантов, вроде Фабиана Руиса, выбрать «Барселону» просто потому, что это «Барселона». Других аргументов – денег или возможности сыграть с Месси, с лета следующего года может не быть.

Пора переманивать свободных агентов

Депая мечтают забрать свободным агентом. Если тер Штеген заявит о желании уйти – есть вариант со свободным агентом Доннаруммой летом следующего года. Еще одна вольная птица – Хисай, может получить приглашение на фланг обороны. Даже Ди Мария, если Месси не захочет в «Манчестер Сити» и АПЛ , окажется в списке новичков команды вместе с Вейналдумом. Голландцем интересовались этим летом.

Плюс Агуэро с лета может сменить клуб бесплатно – еще один знакомый Месси, как и Анхель. «Барселона» становится охотником на свободных агентов? Наверное, ведь есть кем поживиться, Депай, Агуэро или Ди Мария являются крутыми мастерами. Вот только свободным агентом станет также Месси, а одна такая потеря при дефиците бюджета заставляет спешить и ошибаться, шанс выручить за Лионеля деньги уже потеряли.

Да и Депай – классный игрок, вот только не чистый форвард. При этом есть дыры на других важных позициях – центр обороны, левый фланг. На правом два кандидата, и оба пока не заиграли, как Дани Алвес. В центре поля не молодеет Бускетс, не тащат за собой Де Йонг и Пьянич. Трансферов нужно много, а пока неизвестно, как новый президент отнесется к работе Кумана, смена тренера может стать еще одним трансфером.

Надо спешить, но при этом покупки без учета мнения наставника – деньги на ветер. Попытки «Барселоны» усилиться будут одной из самых интересных историй трансферных зимы и лета 2021-го. Депай – первая, но далеко не последняя ставка в порыве спастись и грамотно перейти от эпохи Месси к новой, тоже успешной.