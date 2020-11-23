Индзаги: «В матче с „Зенитом“ многое будет зависеть от нашего харахтера»

Главный тренер «Лацио» порассуждал о предстоящем матче против «Зенита» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Одна из наших задач — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хорошо провели три стартовых матча. Завтра нам будет противостоять классный соперник, и многое будет зависеть от характера команды. Поединок с «Кротоне» выдался крайне непростым, и очень важно восстановиться должным образом.

Луис Альберто в последние годы доказал, как важен для нашей команды. В субботу он снова выдал шикарный матч. Что касается статуса фаворита, мы привыкли к тому, что обычно он не у нас. Но мы постепенно растем, начинаем завоевывать трофеи. Если здоровы все наши футболисты, то мы способны дать бой кому угодно.