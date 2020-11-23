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Индзаги: «В матче с „Зенитом“ многое будет зависеть от нашего харахтера»

сегодня, 18:49
ЛациоЛоготип футбольный клуб Лацио (Рим)-:-Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)ЗенитЗавтра в 23:00 Не начался

Главный тренер «Лацио» Симоне Индзаги порассуждал о предстоящем матче против «Зенита» в 4-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

Одна из наших задач — выйти в плей-офф Лиги чемпионов. Мы хорошо провели три стартовых матча. Завтра нам будет противостоять классный соперник, и многое будет зависеть от характера команды. Поединок с «Кротоне» выдался крайне непростым, и очень важно восстановиться должным образом.

Луис Альберто в последние годы доказал, как важен для нашей команды. В субботу он снова выдал шикарный матч. Что касается статуса фаворита, мы привыкли к тому, что обычно он не у нас. Но мы постепенно растем, начинаем завоевывать трофеи. Если здоровы все наши футболисты, то мы способны дать бой кому угодно.

«Лацио» и «Зенит» рассудит бригада арбитров из Англии.

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Все комментарии
alex074
alex074
сегодня в 19:55
    А чемпион то не настоящий
    А чемпион то не настоящий
    сегодня в 19:18
    вторым составом таким же как на болоте победит РИМ!!!
    rubinovyi2
    rubinovyi2
    сегодня в 19:16
    Да,от хараХтера много зависит...)))
    Но это не про Зенит..))
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    сегодня в 19:14
    Может зацепят ничью!
    STVA 1
    STVA 1
    сегодня в 19:09
    Если игроки Лацио не начудят сами , то думаю у Зенита мало шансов!
    Aquilotti
    Aquilotti ответ Zenit_84 (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Мы же не зенит, а Лацио!
    Zenit_84
    Zenit_84
    сегодня в 18:56
    Проявите слабохарактерность
    ФорвардЪ
    ФорвардЪ
    сегодня в 18:50
    Сомнений нет что Лацио выиграет.
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