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Мингеса: «Очень счастлив. Всю неделю переживал, сыграю с „Динамо“ или нет»

сегодня, 06:00
ДинамоЛоготип футбольный клуб Динамо (Киев)0 : 4Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

Защитник «Барселоны» Оскар Мингеса поделился впечатлениями после своего дебюта в Лиге чемпионов в матче с киевским «Динамо» (4:0), где 21-летний испанец отметился голевой передачей.

Я очень счастлив. После стольких лет усердной работы, самопожертвования и терпения дебютировать в Лиге чемпионов, победить и сделать это в составе лучшей команды мира — значит исполнить свою мечту.

Я всю неделю переживал о том, буду играть или нет, но как только понял, что сыграю, то преисполнился радостью и желанием победить.

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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:09
Удался дебют
ОПС
ОПС
сегодня в 06:07
Поиграл и победили, будешь счастлив.
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