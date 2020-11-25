Мингеса: «Очень счастлив. Всю неделю переживал, сыграю с „Динамо“ или нет»

Защитник «Барселоны» поделился впечатлениями после своего дебюта в Лиге чемпионов в матче с киевским «Динамо» (4:0), где 21-летний испанец отметился голевой передачей.

Я очень счастлив. После стольких лет усердной работы, самопожертвования и терпения дебютировать в Лиге чемпионов, победить и сделать это в составе лучшей команды мира — значит исполнить свою мечту.

Я всю неделю переживал о том, буду играть или нет, но как только понял, что сыграю, то преисполнился радостью и желанием победить.