Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в „Спартак“»

Главный тренер ЦСКА в интервью Нобелю Арустамяну рассказал об отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.

Серьёзные проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова? Конечно. Он ушёл, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это всё равно, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.

Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся, это уже дерби-противостояние.