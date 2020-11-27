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Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в „Спартак“»

сегодня, 16:43

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в интервью Нобелю Арустамяну рассказал об отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.

Серьёзные проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова? Конечно. Он ушёл, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это всё равно, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.

Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся, это уже дерби-противостояние.

Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть, назло Газизову, в том числе.

Тем временем в СМИ появились слухи о возможном увольнении Газизова с занимаемой должности в «Спартаке».

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Все комментарии
DEIVID
DEIVID ответ cska vperiod (раскрыть)
сегодня в 17:59
В чём Ганчаренко прав? Из этих слов видно, что он другом Газизову никогда и не был. Оказалось, что белорус просто гнилой
старина
старина
сегодня в 17:59
Картошенко придумал это,чтобы скрыть обиду от Фейенорда
DEIVID
DEIVID
сегодня в 17:58
Исходя из этих слов, Ганчаренко сам предатель. Вот и имей таких друзей, которые никогда не обрадуются за тебя, что ты пошёл на повышение и начал больше зарабатывать.
Zimka
Zimka
сегодня в 17:57
Уфа и спартак не заклятые враги, почему Газизов не может пойти туда? Тем более все эти функционеры так далеки от футбола им что спартак что ЦСКА, что Зенит как для обычного человека выбор между одним ООО и другим.
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 17:52
Да ужжжж, Витя, Витя!!! И по тебе давно Родина плачет!!!
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ ДАША Д (раскрыть)
сегодня в 17:49
И уйдет цивилизованно .....с тремя лямчиками в кармане.
Footbolista
Footbolista
сегодня в 17:49, ред.
"Ганчар был нормальным белорусским парнем ...картофан наяривал как все.. ушел к коням перейдя на овес...о чем можно теперь говорить..".
Вася Картошкин ...младшая группа Детсада N16...
PATRIOT1965
PATRIOT1965
сегодня в 17:47, ред.
Нельзя такие вещи писать.Рыба ищет там,где много воды,а человек,где много рыбы,особенно красной.Все Вы наемные работники.Ганчаренко сам бежал,один раз с Урала в прямом смысле,второй раз с ЦСКА.
Брулин
Брулин
сегодня в 17:41
ГогчаренкА тоже был нормальным мужиком, пока череда поражений не привела его к истерикам и отъезду домой
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 17:39
Все ребята нормальные если только не переступили порог спартака, мы в последнее время критикуем Ганчаренко но сейчас спорить с ним сложно, Газизов сам предопределил свою судьбу, зная отношение федуна к специалистам, очень жаль.
brauning.86
brauning.86
сегодня в 17:33
У профессионалов не может быть девичьих обмд
У болельщиков ДА
Гончар своим высказыванием приравнял себя к деффкам
David Young
David Young
сегодня в 17:33
Топор войны между Ганчаренко и Газизовым ещё явно не зарыт, и не будет зарыт ещё долго, если это вообще когда-нибудь случится. Не особо понимаю, что Виктор Ганчаренко имел ввиду под "был нормальным парнем", оттого что Газизов предал, по мнению Ганчаренко, кого-то или что-то, он стал "ненормальным парнем"? Логика не самая лучшая.

Чувства понятны и естественны. Когда друзья оказываются по разные стороны баррикад, такое случается, и это может случится легко, даже когда конфликт не имеет столь уж значительную основу. Есть разница между реальной войной в том или ином виде, и нелепым конфликтом, которого можно было бы и не иметь, если бы обе или хотя бы одна сторона была бы мудрее, здесь конфликт выглядит для меня скорее как конфликт из нелепой категории.

Но многое неизвестно в этом случае, надеюсь, что оба мужчины не упадут до низостей, и смогут всегда сохранять достаточно чести и достоинства как в целом, так и по отношению к друг другу.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 17:24
Газизова ведь предупреждали, что ждёт его в Спартаке, но он не поверил, пошёл со словами "я другой, со мною этого не случится".
Уважение трудно завоевать, но легко его потерять, вот и Газизова постигла сея участь. Сам опустился и Уфу угробил!
d_fincher
d_fincher
сегодня в 17:17
Витя, а ты задайся вопросом: почему ушедший из Уфы в Спартак Газизов для тебя предатель, а ушедший из Уфы в ЦСКА Ганчаренко - нет?

Подумай, Витя, подумай)
mihaluch
mihaluch
сегодня в 17:14
Газизов в Москве пытается обосноваться, но скоро узнает что это такое.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 17:11
Он не кого не предал, а ушёл цивилизованно.
Lucho Gonzalez
Lucho Gonzalez
сегодня в 17:09
Так со всеми происходит: как только перешел в спартак - пиши-пропало
Али Самаркандский
Али Самаркандский
сегодня в 17:08
Что за дрязги?
drug01
drug01
сегодня в 17:03
Каждый должен найти свой клуб
particular
particular
сегодня в 17:02
ГВМ, так-то сам, не гейзер успешности и не вулкан фартовости...
Через 2 недели будет 4 года как у руля команды, а вспомнить-то из хорошего особо и нЕчего... Так что, обсуждать и осуждать - дело не хитрое, но неуместное 🤔
За адекватность
За адекватность
сегодня в 16:58
"Как может друг пойти к прямому конкуренту?" Не суди и не судим будешь Если память не изменяет, то Омар Хайям :
" Все покупается и продается
И жизнь откровенно над нами смеется
Мы негодуем, мы возмущаемся
Но продаемся и покупаемся."
makkie
makkie
сегодня в 16:57
Газизов еще и с Витьком дружит... теперь понятно, почему два дерби проиграли(
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 16:56
Спартак как коронавирус,туда надо идти в маске и перчатках! 😜😜🤣🤣
shlomo
shlomo
сегодня в 16:53
Если бы остался в Уфе, то все бы было хорошо....и чё ему не хватало?
LOpp
LOpp
сегодня в 16:50
    ШМЕЛЬ-258
    ШМЕЛЬ-258
    сегодня в 16:48
    До перехода вспартак все , как правило, нормальные, а там не понятно, что с ними происходит...
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 16:47
    Ганчаренко считает что Газизов уже закабанел))
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