Ганчаренко: «Газизов был нормальным парнем, пока не пошёл в „Спартак“»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко в интервью Нобелю Арустамяну рассказал об отношении к генеральному директору «Спартака» Шамилю Газизову.
Серьёзные проблемы «Уфы» только из-за ухода Газизова? Конечно. Он ушёл, и пропало давление на команду, на тренерский штаб, пропала организация. Зная его, он после себя оставил правильное управление, но в одночасье заменить такого человека невозможно. Это всё равно, что заменить Роналду или Месси. Очень яркий пример, но для «Уфы» это так.
Он был нормальным парнем, пока не пошёл в «Спартак». Как может друг пойти к прямому конкуренту? Сейчас мы меньше уже общаемся, это уже дерби-противостояние.
Я переживаю только за ЦСКА. Остальное меня не интересует. Более того, если мы играем со «Спартаком», мне непременно надо выиграть, назло Газизову, в том числе.
Тем временем в СМИ появились слухи о возможном увольнении Газизова с занимаемой должности в «Спартаке».
Чувства понятны и естественны. Когда друзья оказываются по разные стороны баррикад, такое случается, и это может случится легко, даже когда конфликт не имеет столь уж значительную основу. Есть разница между реальной войной в том или ином виде, и нелепым конфликтом, которого можно было бы и не иметь, если бы обе или хотя бы одна сторона была бы мудрее, здесь конфликт выглядит для меня скорее как конфликт из нелепой категории.
Но многое неизвестно в этом случае, надеюсь, что оба мужчины не упадут до низостей, и смогут всегда сохранять достаточно чести и достоинства как в целом, так и по отношению к друг другу.
Чувства понятны и естественны. Когда друзья оказываются по разные стороны баррикад, такое случается, и это может случится легко, даже когда конфликт не имеет столь уж значительную основу. Есть разница между реальной войной в том или ином виде, и нелепым конфликтом, которого можно было бы и не иметь, если бы обе или хотя бы одна сторона была бы мудрее, здесь конфликт выглядит для меня скорее как конфликт из нелепой категории.
Но многое неизвестно в этом случае, надеюсь, что оба мужчины не упадут до низостей, и смогут всегда сохранять достаточно чести и достоинства как в целом, так и по отношению к друг другу.