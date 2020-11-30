Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с критикой со стороны главного тренера сборной России в адрес форварда ЦСКА .

Если бы я был спортсменом, то после таких слов главного тренера забил бы пять «Барселоне» или «Фейеноорду». Как мне кажется, подобные вещи из уст главного тренера сборной — невероятная сверхмотивация. Нападающий мечтать должен, чтобы про него так сказали.

Выходи, забивай, доказывай, заключи контракт с «Ювентусом», играй с Криштиану Роналду. Скажи: «Ну что, Черчесов, ты видишь, какой я!» А когда у тебя есть полтора момента, и ты ни разу не забил, то окей — и что?

Чалов, безусловно, талантливый молодой человек, я очень сильно жду, что после этих слов он встрепенется, по-настоящему начнет заваливать дрюльники в каждом матче, и потом мы все скажем: «Какой Дзюба, какой Заболотный, какой Соболев? Чалов у нас звезда!»