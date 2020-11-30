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Губерниев — о Чалове: «Такие вещи из уст Черчесова — невероятная мотивация»

сегодня, 09:35

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с критикой со стороны главного тренера сборной России Станислава Черчесова в адрес форварда ЦСКА Фёдора Чалова.

Если бы я был спортсменом, то после таких слов главного тренера забил бы пять «Барселоне» или «Фейеноорду». Как мне кажется, подобные вещи из уст главного тренера сборной — невероятная сверхмотивация. Нападающий мечтать должен, чтобы про него так сказали.

Выходи, забивай, доказывай, заключи контракт с «Ювентусом», играй с Криштиану Роналду. Скажи: «Ну что, Черчесов, ты видишь, какой я!» А когда у тебя есть полтора момента, и ты ни разу не забил, то окей — и что?

Чалов, безусловно, талантливый молодой человек, я очень сильно жду, что после этих слов он встрепенется, по-настоящему начнет заваливать дрюльники в каждом матче, и потом мы все скажем: «Какой Дзюба, какой Заболотный, какой Соболев? Чалов у нас звезда!»

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Все комментарии
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 11:42
Губерниев ! А тебе в Руппольдинг не пора ????? Засиделся ты тут в тепле ,язык развязался !
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев ответ galem72 (раскрыть)
сегодня в 11:41
У нас в стране очень любят раздавать висты тем ,кто этого не заслуживает ! Таким как : Смолов ,Кокорин , Дзюба , Заболотный ,Чалов ,Кучаев ,Дивеев , Обляков, Миранчуки ! Которые гроша ломаного не стоят в футболе ! Противно ,чес. слово ! Прав Черчесов на все 250% !!!
Pig farm
Pig farm
сегодня в 11:30
Матч показал насколько прав Черчесов.
alex074
alex074
сегодня в 11:27, ред.
Все стали свидетелями, как в двух последних матчах играл сверхмотивированный Чалов...0:0 и 1:0...Прямо уйма забитых голов и автором многих из них был СУПЕР-ФОРВАРД Федя...
galem72
galem72
сегодня в 11:07
"...по-настоящему начнет заваливать дрюльники..."

Блин, что за х он несёт ? Что за подзаборный слэнг?
И вообще, с чего вдруг решили, что чалый — это какой-то топ, а черчес — почему-то тренер с авторитетным мнением?
cska1948
cska1948
сегодня в 10:49
"...Как мне кажется, подобные вещи из уст главного тренера сборной — невероятная сверхмотивация...."
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Если бы всё было так просто, как говорит Губерниев, то у нас сборная состояла из сплошных Месси и Роналду.
Сп62
Сп62
сегодня в 10:43
Не пойму. Губерниеву не дают покоя лавры писателя или футбольного эксперта? Лично мне не хотелось бы его видеть ни в тех, ни в других рядах. Уж больно назойлив.
oFANATo
oFANATo
сегодня в 10:41
Губерниеву надо было идти работать физруком и доказывать что не зря получил красный диплом по физкультуре, а пошел языком молоть на ТВ
Союзник противников
Союзник противников ответ mihaluch (раскрыть)
сегодня в 10:32
Неправильный вывод,правильный-"Такой главный тренер ЦСКА не нужен!".
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 10:31
На фоне Канделаки и Губерниев -журналист.
mihaluch
mihaluch
сегодня в 10:30
Не к тому тренеру Чалов попал.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 10:30
Он уже почувствовал себя звездой, требования к себе снизил.
ROGAN777
ROGAN777
сегодня в 10:16
Этот уже переобулся налету) Губерниев падает все ниже и ниже
Faustello
Faustello
сегодня в 10:16, ред.
Любителю губешек Бё осталось экономику выучить, в остальном он уже великолепно разбирается!
Тогда будет универсальная машина советов по всем вопросам Россиян)))
Бубнин
Бубнин
сегодня в 10:12
"заваливать дрюльники".. Что это, опять что-то про Дзюбу?
Azu-Killah37
Azu-Killah37
сегодня в 10:05
Ах вон оно чё! Товарищи с соккера! Если вас в пылу спора кто-то начинает оскорблять - обижаться не стоит, вас просто хорошо мотивируют)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ kolpankolpan (раскрыть)
сегодня в 09:58
Гражданин, у тебя есть проблемы с русским языком. Посмотри внимательно по словарю смысл слова "ничтожество", и попробуй применить его не к этому человеку, а к, например, к себе. Получилось?
kolpankolpan
kolpankolpan
сегодня в 09:49
Вещи из уст никогда не выходят. Если только у Губерния звон наполненный писежом. А за звон о Чалове похоже стали приплачивать, так как не теряют попыток продать это ничтожество какому нибудь жирненькому идиоту за рубеж.
Болот Сарбанов
Болот Сарбанов
сегодня в 09:46
Залез не на того "коня". Сидел-бы со своим биатлоном.
112910415
112910415
сегодня в 09:43
неужели вправду мотивация ?
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 09:43
Один 14ок поддерживает другого.
BDA81
BDA81
сегодня в 09:40
Смешно))))) Чалов и топ клубы))) Вещи не совместимы)))
Footbolista
Footbolista
сегодня в 09:39
"начнет заваливать дрюльники в каждом матче"...
Чалов вчера с Рубином все "дрюльники" завалил...с 3-х метров...
ШМЕЛЬ-258
ШМЕЛЬ-258
сегодня в 09:39
Надоел губошлеп со своими советами.
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