Игроки «Реала» недовольны Зиданом, тренер потерял контроль над раздевалкой

Футболисты «Реала» недовольны главным тренером клуба Зинедином Зиданом. Об этом сообщает журналист SER Антон Меана.
Зидан ещё не сталкивался с такой сложной ситуацией в раздевалке. Сейчас многие игроки сами за себя. Их беспокоит продление контрактов, травмы, но не футбол.
Зидан понимает, что есть игроки, которые недовольны, когда он оглашает состав на игру. Он понимает, что не контролирует раздевалку, и ему очень трудно принять этот факт.
Ранее сообщалось, что заменить Зидана на должности главного тренера «Реала» может экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.
Я такие новости могу по 20 штук в день писать.
Журналист "вставить нонейм сайт" заявил что тренер команды "вставить клуб поизвестней" потерял контроль над "слово подходящее по контексту".
Блин надо идти в журналисты....
Я такие новости могу по 20 штук в день писать.
Журналист "вставить нонейм сайт" заявил что тренер команды "вставить клуб поизвестней" потерял контроль над "слово подходящее по контексту".
Блин надо идти в журналисты....
зидан единственный тренер в мире выигравший 3 ЛЧ подряд....гвардиолла на его фоне просто ноу нейм...который ,как и месси выехал на праймовых бускетсах хави и иньесте...та Испания просто все выигрывала,а лысый этим пользовался
зидан единственный тренер в мире выигравший 3 ЛЧ подряд....гвардиолла на его фоне просто ноу нейм...который ,как и месси выехал на праймовых бускетсах хави и иньесте...та Испания просто все выигрывала,а лысый этим пользовался
А оказалось, что и там он чужой.
А оказалось, что и там он чужой.