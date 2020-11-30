Игроки «Реала» недовольны Зиданом, тренер потерял контроль над раздевалкой

Футболисты «Реала» недовольны главным тренером клуба . Об этом сообщает журналист SER Антон Меана.

Зидан ещё не сталкивался с такой сложной ситуацией в раздевалке. Сейчас многие игроки сами за себя. Их беспокоит продление контрактов, травмы, но не футбол.

Зидан понимает, что есть игроки, которые недовольны, когда он оглашает состав на игру. Он понимает, что не контролирует раздевалку, и ему очень трудно принять этот факт.