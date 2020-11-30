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Игроки «Реала» недовольны Зиданом, тренер потерял контроль над раздевалкой

сегодня, 16:21

Футболисты «Реала» недовольны главным тренером клуба Зинедином Зиданом. Об этом сообщает журналист SER Антон Меана.

Зидан ещё не сталкивался с такой сложной ситуацией в раздевалке. Сейчас многие игроки сами за себя. Их беспокоит продление контрактов, травмы, но не футбол.

Зидан понимает, что есть игроки, которые недовольны, когда он оглашает состав на игру. Он понимает, что не контролирует раздевалку, и ему очень трудно принять этот факт.

Ранее сообщалось, что заменить Зидана на должности главного тренера «Реала» может экс-наставник «Тоттенхэма» Маурисио Почеттино.

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Все комментарии
Nazi
Nazi
сегодня в 19:16
Зизунчика бы в ПСЖ.. А Реалу всего наилучшего, пусть ищут лучше Зидана, их право :)
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 19:06
Если дальше продолжать мысль журналиста, футболисты экстра-класса "Реала" будут слушать ничего не добившегося в футболе Почеттино, а вот на тренера, выигравшего с командой три титула лучшей команды Мира и Европы и, наконец, - Испании, - положили... Чушь.
Верг
Верг
сегодня в 18:59, ред.
Если в раздевалке, то это недовольство старичков бенземы марселло и рамоса, тройного лося нужно зидану готовить,чтобы всем троим пробить
ВиталикManUtdRus
ВиталикManUtdRus
сегодня в 18:47
Нельзя увольнять Зидана , пока Реал не купил Погбу !
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
сегодня в 18:37
что странно от Зидана
Baggio R.
Baggio R. ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:31
Последняя фраза, кстати, про Зидана и есть)
Союзник противников
Союзник противников
сегодня в 18:31
В каждой команде есть своя дзюба.
Gelious
Gelious
сегодня в 18:25
Это может быть. Набрали шлак ему и до него. Нужно продавать этот балласт уже. Часть игроков показала, что просто не тянет. Некоторые так не у первого тренера такие уже.
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
сегодня в 18:15
Зря Зизу берег ветеранов. Всех кроме Модрича надо было продать.
cska vperiod
cska vperiod
сегодня в 18:15
Не верю в то, что Зидан может потерять контроль над командой.
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
РУКА_уБОГого_и_и-го-го
сегодня в 18:05
В раздевалке с персидским ``недоМесси`` и, особенно, Капитаном Рукой, Зизу вообще бы рехнулся...)))
25процентный клоун
25процентный клоун ответ juvenale (раскрыть)
сегодня в 18:01
Игроки выиграли, а не Зидан
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 18:00
Дыма без огня не бывает. Флика бы Реалу
RoArt
RoArt
сегодня в 17:39
Журналист СЕР ))
Я такие новости могу по 20 штук в день писать.
Журналист "вставить нонейм сайт" заявил что тренер команды "вставить клуб поизвестней" потерял контроль над "слово подходящее по контексту".
Блин надо идти в журналисты....
Беспределов
Беспределов
сегодня в 17:27
в клубе начался полный беспредел
NEADEKVAT
NEADEKVAT
сегодня в 17:26
Там уже семейка. Надо иногда менять игроков.
Конфедерат
Конфедерат
сегодня в 17:22
Как радовались сливочные фанаты падению Барсы - вот вам ответочка.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 17:21
Этого и следовало ожидать!Зизу исчерпал себя!Да и было ли откуда черпать)))
ЮЗИК
ЮЗИК
сегодня в 17:20
Судя по результатам так и есть
Caniggia
Caniggia
сегодня в 17:13
И теперь команда всунет Зидану чёрную метку - низложен!
112910415
112910415
сегодня в 17:12
близится вооруженное восстание ?
Ironigor
Ironigor ответ Шишанутый (раскрыть)
сегодня в 17:04
Не верю, Зидан не тот кому можно что-то пропихивать . Он сам зверёк ещё тот.
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:02
Звездешь и провокация .
Спрaведливый
Спрaведливый
сегодня в 17:01
Это справедливое недовольство
juvenale
juvenale
сегодня в 17:00
Qatar Airways
зидан единственный тренер в мире выигравший 3 ЛЧ подряд....гвардиолла на его фоне просто ноу нейм...который ,как и месси выехал на праймовых бускетсах хави и иньесте...та Испания просто все выигрывала,а лысый этим пользовался
за
за
сегодня в 16:58
Установить в раздевалке видеонаблюдение и контролировать! ))
ATG
ATG
сегодня в 16:52
Оппа. Начинается
Qatar Airways
Qatar Airways
сегодня в 16:46
А ведь недавно ещё говорили, что хоть Зидану и далеко до Гвардиолы или Клоппа в тактике и прочих атрибутах современного тренера, но зато он в раздевалке свой человек...
А оказалось, что и там он чужой.
ilyafrom
ilyafrom
сегодня в 16:43
Зажрались реаловцы
DEIVID 2
DEIVID 2
сегодня в 16:42
Пусть проиграют 2 оставшихся матча в ЛЧ, вот и всё.
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