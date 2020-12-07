Венгер может снова возглавить «Арсенал»

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться в лондонский клуб.
Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, генеральный директор «канониров» Винай Венкатешам лично встретился с французским специалистом, предложив ему снова возглавить «Арсенал». Венкатешам заявил, что в клубе всегда будет рады Венгеру.
Однако сам Арсен скептически относится к своему возвращению в «Арсенал», а родственники наставника уверяют, что Венгер не вернётся в Лондон, даже чтобы посмотреть матч «канониров» в качестве зрителя.
Ранее французский специалист заявлял, что хочет продолжить тренерскую деятельность.
Скромные (не бедные) команды тоже добиваются успеха, сами воспитывают звезд.
Скромные (не бедные) команды тоже добиваются успеха, сами воспитывают звезд.
Да, тренер хороший, да, вложил душу, но он моложе не становится и идей свежих у Арсена не появлялось. Другое дело, что Артета это вообще не вариант с самого начала. На старом багаже сезон допинали, а как команда начала играть в футбол Артеты, так гол родить не могут
Да, тренер хороший, да, вложил душу, но он моложе не становится и идей свежих у Арсена не появлялось. Другое дело, что Артета это вообще не вариант с самого начала. На старом багаже сезон допинали, а как команда начала играть в футбол Артеты, так гол родить не могут
Человек душу вложил в клуб а они Венгераут вопили😁😁.
И выгнали за "вечное 4 место" 😁.
Теперь пусть привыкают к 15 му😁.
Неблагодарность это очень гнусно.
Человек душу вложил в клуб а они Венгераут вопили😁😁.
И выгнали за "вечное 4 место" 😁.
Теперь пусть привыкают к 15 му😁.
Неблагодарность это очень гнусно.
Ведь Венгер все-таки именно из-за того, что он, будучи до 2009 примерно топ-тренером, с 2009 медленно, но верно завел команду в системный кризис.
И на Кроенке тут нечего кивать, потому что Уэлбек, Перес, Ляказетт при Вене были куплены за несоразмерные суммы, при Вене начались покупки сбитых летчиков, при Вене создались ситуации с Озилом, Уолкоттом, Санчесом и т.п....
Ведь Венгер все-таки именно из-за того, что он, будучи до 2009 примерно топ-тренером, с 2009 медленно, но верно завел команду в системный кризис.
И на Кроенке тут нечего кивать, потому что Уэлбек, Перес, Ляказетт при Вене были куплены за несоразмерные суммы, при Вене начались покупки сбитых летчиков, при Вене создались ситуации с Озилом, Уолкоттом, Санчесом и т.п....