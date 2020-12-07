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Венгер может снова возглавить «Арсенал»

вчера, 11:11

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер может вернуться в лондонский клуб.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, генеральный директор «канониров» Винай Венкатешам лично встретился с французским специалистом, предложив ему снова возглавить «Арсенал». Венкатешам заявил, что в клубе всегда будет рады Венгеру.

Однако сам Арсен скептически относится к своему возвращению в «Арсенал», а родственники наставника уверяют, что Венгер не вернётся в Лондон, даже чтобы посмотреть матч «канониров» в качестве зрителя.

Ранее французский специалист заявлял, что хочет продолжить тренерскую деятельность.

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Все комментарии
Nazi
Nazi ответ aNOOBis (раскрыть)
сегодня в 01:07
Не изжил он себя😁. Изжили владельцы из года в год лучших игроков Арсенала. За бабосы. А покупали шлак. И никто не заставит меня поверить что после Виейра, Анри, Бергкампа, Пиреса и прочих Арсен заставлял владельцев покупать уелбеков, джак, ельненов и прочий хлам. Покупали то что могли себе позволить. В силу жадности кронке-усманова. А когда рана кровоточит годы, то смерть не должна шокировать😁😁😁. Жаль Венгера не зовут в Париж.. Он бы показал как себя изжил... Эх жаль....
заDOOMчивый
заDOOMчивый
вчера в 18:03
Веннегрет уже просроченный,футбол сильно изменился,хотя уж не хуже Артеты - это точно.А чего Пончика не хотят пригласить - он уже опытный в АПЛе,да и работал бы с молодняком. За 2-3 года вывел бы канониров в биг-6 как минимум.
aNOOBis
aNOOBis ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
вчера в 17:45
Мир свихнулся на теме денег.
Скромные (не бедные) команды тоже добиваются успеха, сами воспитывают звезд.
aNOOBis
aNOOBis ответ Nazi (раскрыть)
вчера в 17:44
Ты глянь на досуге, на каком месте Арсенал закончил последний сезон при Венгере ;-)

Да, тренер хороший, да, вложил душу, но он моложе не становится и идей свежих у Арсена не появлялось. Другое дело, что Артета это вообще не вариант с самого начала. На старом багаже сезон допинали, а как команда начала играть в футбол Артеты, так гол родить не могут
Nazi
Nazi
вчера в 13:39
Пусть валят на все четыре стороны😁😁.

Человек душу вложил в клуб а они Венгераут вопили😁😁.

И выгнали за "вечное 4 место" 😁.

Теперь пусть привыкают к 15 му😁.

Неблагодарность это очень гнусно.
Насмешник
Насмешник
вчера в 11:55
Оставьте дедушку в покое.
Еноты за Арсенал
Еноты за Арсенал
вчера в 11:38
Попытка пригласить назад Венгера, на самом деле, как намек, что с отставкой Артеты кризис никак не решится...

Ведь Венгер все-таки именно из-за того, что он, будучи до 2009 примерно топ-тренером, с 2009 медленно, но верно завел команду в системный кризис.

И на Кроенке тут нечего кивать, потому что Уэлбек, Перес, Ляказетт при Вене были куплены за несоразмерные суммы, при Вене начались покупки сбитых летчиков, при Вене создались ситуации с Озилом, Уолкоттом, Санчесом и т.п....
Legend 6
Legend 6
вчера в 11:31
Пусть болельщики сами тренируют свой ARSENALOUT
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 11:30
Если дадут денег на новые покупки,то может и пойдёт!
ДСА
ДСА
вчера в 11:17
Трудно будет его уговорить.
311
311
вчера в 11:16
Обиделся Арсен на WENGEROUT!)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 11:13
На старые грабли...
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