Венгер может снова возглавить «Арсенал»

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вчера, 11:11

Бывший наставник «Арсенала» может вернуться в лондонский клуб.

Как сообщает источник со ссылкой на Daily Mail, генеральный директор «канониров» Винай Венкатешам лично встретился с французским специалистом, предложив ему снова возглавить «Арсенал». Венкатешам заявил, что в клубе всегда будет рады Венгеру.

Однако сам Арсен скептически относится к своему возвращению в «Арсенал», а родственники наставника уверяют, что Венгер не вернётся в Лондон, даже чтобы посмотреть матч «канониров» в качестве зрителя.

Ранее французский специалист заявлял, что хочет продолжить тренерскую деятельность.