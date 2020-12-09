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Черышев вылечился от коронавируса

сегодня, 16:02

Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вылечился от коронавируса, сообщает газета As.

По информации источника, Черышев может начать подготовку к матчу против «Атлетика» из Бильбао в основной группе, если Ла Лига даст разрешение.

Встреча 13-го тура чемпионата Испании пройдет в Валенсии 12 декабря.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 22:31
Что мне нравится в Денисе , так это время которое он тратит на удар. Делает это настолько быстро , что просто удивительно. Большинство наших раз в несколько больше времени тратят, а Чалов раз в десять больше.
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 22:12
Это если брать по общемировым меркам, тогда да, игрок он средненький, с такими же успехами. Но для российского футбола достаточно хорошо играть в любом из клубов Топ-5 - это уже весьма значительное достижение. Кто-то, конечно, видит это иначе, но у меня нет особо высокого мнения о российском футболе и российских футболистов, так что и планка качества и требований здесь не особо высокая. Но и сверх выдающимися примеры Кержакова, Аршавина, Павлюченко, Жиркова, Головина, и Черышева, я тоже не считаю.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 21:52
По поводу добился многого , можно и поспорить. Парень большую часть карьеры проводит в лазарете, много времени потерял в Реале, даже когда здоров был , сидел на лавке. Конечно винить его не стоит, ну такой уж он хрустальный. Но пока ведь кроме всплеска на ЧМ и вспомнить то нечего. В целом считаю, что карьера у него пока неудачная. Игроком основы он нигде так и не стал.
VAN ARM
VAN ARM
сегодня в 19:59
ему повезло больше чем многим))
David Young
David Young ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 17:39
Но у него хотя бы нет "болезни" под названием ФГМ, в отличии от целого ряда российских футболистов. Да и добился он на международном и европейском уровне уже значительно больше, чем подавляющее большинство действующих российских футболистов. Но надеюсь на то, что Денис сможет травмироваться реже, и другие болезни его не будут беспокоить, и что он сможет ещё лучше играть в Европе.

Валенсии сейчас непросто, команда пока что довольно плохо выступает в Ла Лиге, но и Атлетик тоже не особо стабилен (у этих команд одинаковое количество очков - 13, и одинаковая разница забитых и пропущенных - 0, но Валенсия сыграла не один матч больше), так что может быть любом из трёх исходов, и, как мне видится, голов будет немного.
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 16:56
Никто и не сомневался.
Mangur
Mangur
сегодня в 16:35
Радует. Главное без осложнений
mihaluch
mihaluch
сегодня в 16:32
Хорошо что зараза прошла стороной.
shlomo
shlomo
сегодня в 16:21
Хорошая новость и хорошо, что без последствий...
Leha-ha50
Leha-ha50
сегодня в 16:09
Черышев все время болеет.
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