Черышев вылечился от коронавируса

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сегодня, 16:02

Полузащитник «Валенсии» и сборной России вылечился от коронавируса, сообщает газета As.

По информации источника, Черышев может начать подготовку к матчу против «Атлетика» из Бильбао в основной группе, если Ла Лига даст разрешение.

Встреча 13-го тура чемпионата Испании пройдет в Валенсии 12 декабря.