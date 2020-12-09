Полузащитник «Валенсии» и сборной России Денис Черышев вылечился от коронавируса, сообщает газета As.
По информации источника, Черышев может начать подготовку к матчу против «Атлетика» из Бильбао в основной группе, если Ла Лига даст разрешение.
Встреча 13-го тура чемпионата Испании пройдет в Валенсии 12 декабря.
Валенсии сейчас непросто, команда пока что довольно плохо выступает в Ла Лиге, но и Атлетик тоже не особо стабилен (у этих команд одинаковое количество очков - 13, и одинаковая разница забитых и пропущенных - 0, но Валенсия сыграла не один матч больше), так что может быть любом из трёх исходов, и, как мне видится, голов будет немного.
Валенсии сейчас непросто, команда пока что довольно плохо выступает в Ла Лиге, но и Атлетик тоже не особо стабилен (у этих команд одинаковое количество очков - 13, и одинаковая разница забитых и пропущенных - 0, но Валенсия сыграла не один матч больше), так что может быть любом из трёх исходов, и, как мне видится, голов будет немного.