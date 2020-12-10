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Галактионов: «Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников»

вчера, 22:06

Главный тренер молодёжной сборной России Михаил Галактионов прокомментировал результаты жеребьёвки молодёжного Евро 2021 года.

Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников. На разных стадиях возрастных категорий мы играли и с Францией, и с Исландией. Стиль игры понятен, но, безусловно, изучать индивидуально каждого игрока и команду мы будем более плотно и пристально. Потом будет понятно, как с точки зрения стратегии будем действовать против них.

В марте, после того, как придут даты от УЕФА, команда соберется, будет расписан план подготовки, место ее проведения, в какой день мы выйдем, логистика. И после этого оттолкнемся от того, как подойти к первой игре в зависимости от тура нашего чемпионата, кто из команд останется в еврокубках.

Все команды достаточно качественные. Это финальная часть чемпионата Европы, здесь априори нет слабых команд, поэтому для нас очень важно проявить себя с хорошей стороны как по качеству, так и по результату.

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Все комментарии
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 22:54
Молодежь нестабильна, могут и первое занять , и с таким же успехом последнее.
mihaluch
mihaluch
вчера в 22:50
Исландцев обыграем это точно.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 22:13
Группа как группа!
Gahi
Gahi
вчера в 22:11
Желаем успехов и больших побед.
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