Галактионов: «Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников»

Главный тренер молодёжной сборной России прокомментировал результаты жеребьёвки молодёжного Евро 2021 года.

Группа ровная, рабочая, будем изучать соперников. На разных стадиях возрастных категорий мы играли и с Францией, и с Исландией. Стиль игры понятен, но, безусловно, изучать индивидуально каждого игрока и команду мы будем более плотно и пристально. Потом будет понятно, как с точки зрения стратегии будем действовать против них.

В марте, после того, как придут даты от УЕФА , команда соберется, будет расписан план подготовки, место ее проведения, в какой день мы выйдем, логистика. И после этого оттолкнемся от того, как подойти к первой игре в зависимости от тура нашего чемпионата, кто из команд останется в еврокубках.

Все команды достаточно качественные. Это финальная часть чемпионата Европы, здесь априори нет слабых команд, поэтому для нас очень важно проявить себя с хорошей стороны как по качеству, так и по результату.